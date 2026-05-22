Trong tháng 4, Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất từ Trung Quốc

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 16.580 ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 4, đạt tổng kim ngạch gần 434 triệu USD. So với tháng 3, con số trên giảm 33,6% về lượng và giảm 25,1% về giá trị.

Đáng chú ý, lượng ô tô nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất, cụ thể là 6.856 xe, với tổng giá trị đạt 241,3 triệu USD. Trong khi đó, Indonesia vốn thường xuyên dẫn đầu đã tụt xuống vị trí thứ 3, với 3.768 xe cập cảng. Thái Lan vươn lên đứng thứ 2 (4.827 xe).

Tháng 4 là lần đầu tiên trong năm 2026, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam vượt Indonesia (Ảnh: Hoàng Hà).

Tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam sau 4 tháng đầu năm đạt 72.290 chiếc, tương đương kim ngạch khoảng 1,75 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, ô tô nhập khẩu tăng 11,2% về số lượng, nhưng tăng tới 25,2% về giá trị.

Tính trung bình giá trị ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong 4 tháng đầu năm có xu hướng tăng rõ rệt, đạt 24.208 USD/xe, quy đổi tương đương khoảng 638 triệu đồng. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nhập khẩu đang dần chú trọng vào những sản phẩm có giá trị cao, thay vì nhập xe giá rẻ.

Ví dụ, loạt xe mới của Lotus nằm trong số xe nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm, số lượng tuy không nhiều nhưng đều có giá trị cao. Trong đó, dòng Eletre có giá khởi điểm thấp nhất là 4,48 tỷ đồng, còn dòng xe thể thao Emira có giá cao nhất lên tới 12,888 tỷ đồng.

Lotus Việt Nam còn nhập về dòng hypercar thuần điện Evija, được cho là có giá bán lên tới 100 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong 4 tháng đầu năm, Indonesia tiếp tục là thị trường xuất khẩu nhiều ô tô sang Việt Nam nhất, với 27.170 xe, tăng 13,61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Trung Quốc đang đuổi sát, với 23.723 xe cập cảng, tăng 68,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan lại giảm 25,56% so với cùng kỳ năm 2025, chỉ đạt 17.904 chiếc. Nguyên nhân chủ yếu là một số sản phẩm có xuất xứ từ thị trường này bị tạm ngừng kinh doanh trong năm 2025; đồng thời, một số mẫu xe chuyển sang lắp ráp trong nước, như Honda CR-V e:HEV.

Honda CR-V e:HEV lắp ráp đã được ra mắt khách Việt vào đầu tháng 2, nhưng hãng đã ngừng nhập khẩu mẫu xe này từ cuối năm 2025 (Ảnh: Võ Huy).

Giới chuyên gia nhận định, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc có thể tăng mạnh trong thời gian tới. Nguyên nhân là các hãng xe Hàn Quốc và Nhật Bản đã ổn định dải sản phẩm, với nhiều mẫu xe đã được nâng cấp trong hai năm gần đây.

Ở chiều ngược lại, các thương hiệu đến từ đất nước tỷ dân vẫn đang trong giai đoạn phát triển tại nước ta. Ví dụ, Lynk & Co có kế hoạch giới thiệu các mẫu 02, 03 và 900 trong thời gian tới, trong khi Geely Okavango đã dần được đưa về.

Bên cạnh đó, Omoda & Jaecoo dự kiến mang về nhiều mẫu xe mới trong năm nay, bổ sung vào dải sản phẩm đang mới có hai cái tên chính là Omoda C5 cùng Jaecoo J7.

Ngoài ra, thương hiệu xe điện Zeekr từng hé lộ kế hoạch sớm gia nhập thị trường Việt Nam.