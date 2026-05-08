Trộm xe Porsche chỉ để "rã" phụ tùng

Ở thành phố Los Angeles, nạn trộm xe không hiếm, nhưng vụ việc này vẫn gây chú ý, vì sự khác thường.

Nhìn lướt qua những gì còn lại, khó nhận ra đây là xe gì (Ảnh: LAPD Central Traffic Division).

Khi cảnh sát tìm thấy, chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet màu đen chỉ còn lại khung và một phần vỏ. Bánh xe, hệ thống treo, động cơ 6 xi-lanh, hộp số ly hợp kép PDK và phần lớn các bộ phận nội, ngoại thất đều đã bị tháo mất.

Với ô tô, những tên trộm thường nhắm vào các mục tiêu dễ lấy, như đèn pha, gương hoặc bánh xe, nhưng trường hợp này thì khác. Hầu hết các bộ phận có giá trị đều đã bị lấy mất, chỉ còn lại một phần vỏ xe bằng kim loại và vài bó dây điện cho thấy đây từng là một chiếc ô tô hoàn chỉnh.

Chiếc xe bị tháo dỡ trơ khung (Ảnh: LAPD Central Traffic Division).

Khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng, ban đầu một số ý kiến cho rằng đây là một chiếc xe lắp ráp hoặc thậm chí là một chiếc Mazda MX-5 đã bị tháo dỡ, nhưng các chi tiết dần cho thấy đó là một chiếc Porsche 911 thế hệ 992.

Điều đó không dễ nhận ra ngay lập tức, bởi nắp ca-pô, cản trước, chắn bùn trước, cửa, nắp cốp sau, nắp động cơ, mui xếp và toàn bộ cụm đèn đều đã mất.

Nội thất cũng đã bị tháo dỡ hoàn toàn, với ghế ngồi, vô lăng, bảng đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí, bảng điều khiển, bảng điều khiển trung tâm, hệ thống âm thanh, túi khí và dây an toàn đều biến mất. Chỉ còn lại các tấm ốp bậc cửa, chứng tỏ đây là một phiên bản Carrera bình thường chứ không phải là bản cao cấp.

Các trang bị nội thất cũng bị tháo hết (Ảnh: LAPD Central Traffic Division).

Những bộ phận có nhu cầu cao trên thị trường phụ tùng thường được bán riêng lẻ với tổng giá trị cộng lại lớn hơn cả chiếc xe nguyên vẹn. Tuy nhiên, nhóm trộm đã bỏ lại phần quan trọng nhất là khung xe có dập số VIN.

Cảnh sát xác nhận chiếc xe đã bị đánh cắp và chủ sở hữu đã được thông báo. Vụ việc hiện được chuyển cho cơ quan điều tra nhằm truy tìm nơi chiếc xe bị lấy trộm và đường dây tiêu thụ phụ tùng liên quan.

Về lý thuyết, phần khung gầm dường như vẫn còn nguyên vẹn về kết cấu. Tuy nhiên trên thực tế, việc tìm kiếm và lắp đặt lại toàn bộ các bộ phận bị thiếu sẽ tốn kém hơn nhiều so với giá trị của chiếc xe. Điều đó khiến chiếc Porsche này nhiều khả năng chỉ còn đường bán phế liệu hoặc bị tiêu hủy. Hy vọng lớn nhất của chủ xe lúc này là khoản bồi thường từ bảo hiểm.