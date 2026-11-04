Với người yêu mô tô thế giới, phân cảnh Đại úy Virgil Hilts (do Steve McQueen thủ vai) cùng chiếc Triumph TR6 Trophy “bay” qua hàng rào cao gần 2m trong bộ phim The Great Escape (1963) có thể xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 20.

Qua đó, Triumph TR6 Trophy trở thành một trong những mẫu xe góp phần đưa thương hiệu Triumph vươn tầm thế giới.

Phân cảnh đưa tên tuổi của hãng mô tô Anh quốc lên tới cấp độ toàn cầu, đồng thời khiến Triumph TR6 Trophy trở thành một trong những mẫu mô tô được săn đón nhất lịch sử (Ảnh: Men’s Journal).

Sự "bùng nổ" của mẫu Triumph TR6 Trophy kéo theo thành công của dòng Bonneville vốn được phát triển trên cùng nền tảng khung và động cơ. Thiết kế cổ điển đậm chất Anh quốc trên hai mẫu xe này cũng là tiền đề định hình phong cách của Triumph Motorcycles ngày nay.

Tại Việt Nam, Triumph cũng là một trong những thương hiệu mô tô được ưa chuộng, đặc biệt với dải sản phẩm modern-classic (tân cổ điển). Nhưng trước khi hãng xe này chính thức gia nhập mảnh đất hình chữ “S” vào năm 2017, những chiếc Bonneville đời cũ từng là ước mơ của nhiều người chơi mô tô, đặc biệt vào khoảng năm 2010.

Chiếc Triumph Bonneville 2008 trong bài viết đánh dấu bước chuyển từ hệ thống chế hòa khí sang phun xăng điện tử (EFI) trên dòng Bonneville, nhưng vẫn giữ thiết kế cổ điển lấy cảm hứng từ thập niên 1960. Tại Việt Nam, mẫu xe này khá hiếm, đặc biệt là những chiếc có giấy tờ hợp pháp, chính chủ. Điều này càng làm tăng giá trị sưu tầm của xe trong mắt người chơi mô tô.

Chủ nhân cho biết chiếc xe này đã được thay một đôi lốp mới, lắp khung chống đổ, còn lại tất cả các chi tiết đều "gin từng con ốc", theo xe từ lúc xuất xưởng.

Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử của Keihin. Để duy trì vẻ ngoài cổ điển, Triumph đã giấu kim phun nhiên liệu bên trong phần thân bướm ga có thiết kế mô phỏng bộ chế hòa khí truyền thống. Ở bên ngoài chi tiết này có khắc dòng chữ “CTK” mang tính nhận diện.

Ngoài hệ thống phun xăng điện tử, Triumph Bonneville 2008 vẫn mang đậm chất cơ khí truyền thống. Người dùng các dòng xe Triumph hiện đại có thể cảm thấy lạ lẫm khi mẫu Bonneville đời cũ không được trang bị các chế độ lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, ga điện tử (ride-by-wire) hay bảng đồng hồ điện tử.

Thay vào đó, các trang bị trên xe đều mang phong cách analog truyền thống, từ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn xi-nhan sử dụng bóng sợi đốt đến cụm đồng hồ cơ với đèn nền cũng dùng bóng sợi đốt.

Triumph Bonneville 2008 được trang bị khối động cơ xi-lanh đôi, dung tích 865cc, sản sinh công suất 66 mã lực và mô-men xoắn 71Nm. Thông số này thấp hơn so với các mẫu Bonneville hiện đại sử dụng động cơ có dung tích lớn hơn.

Nhưng bù lại, hệ thống ga dây trên những chiếc Bonneville đời cũ đem tới trải nghiệm điều khiển chân thực và cảm giác tăng tốc đầm chắc hơn, đặc biệt khi tua máy vượt mức 5.000 vòng/phút.

Chiếc xe trong bài viết ít được sử dụng, chỉ đi gần 14.000km sau 18 năm. Tình trạng xe vẫn ở mức rất tốt, tất cả tính năng theo xe đều hoạt động trơn tru, cho thấy chủ sở hữu đã dành thời gian chăm sóc và bảo quản.

Các chi tiết mạ crôm dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian, vẫn duy trì được độ sáng bóng sau nhiều năm, bao gồm chóa đèn trước, đèn hậu, xi-nhan, ghi-đông, gương chiếu hậu, tay dắt, hệ thống ống xả, giảm xóc sau và cặp niềng nan hoa.

Độ nguyên bản cao cũng góp phần giữ lại nét đẹp cổ điển đặc trưng của mẫu mô tô Anh quốc. Cặp ống xả đôi nguyên bản theo xe không tạo ra âm thanh quá lớn, mà thiên về những tiếng trầm, êm, phù hợp với phong cách hoài cổ của Bonneville.

Các dòng xe Triumph Bonneville ngày nay vẫn sở hữu thiết kế vượt thời gian với bình xăng giọt lệ, đầu đèn tròn và yên xe bánh mì. Tuy nhiên, các chi tiết mạ crôm không còn hiện diện nhiều trên xe hiện đại, khiến những mẫu Bonneville đời cũ như chiếc xe trong bài viết càng thêm nổi bật hơn.

Bên cạnh đó, thiết kế dè chắn bùn trước gợi nhớ nhiều hơn tới những mẫu mô tô từ thập niên 1960. Tổng thể Triumph Bonneville 2008 sở hữu kiểu dáng hoài cổ tròn trịa và có phần phong trần hơn so với các mẫu xe hiện đại, phù hợp với những người tìm kiếm giá trị sưu tầm.

Tùy tình trạng, những chiếc Bonneville đời cũ với giấy tờ “chuẩn chỉ” được rao bán trong khoảng 160-190 triệu đồng. Đây là một mức giá khá cao, tiệm cận mức 200-220 triệu đồng của những chiếc Triumph Bonneville đời 2016-2018 (T100 hay Street Scrambler 900).