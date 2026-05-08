Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, đây là một sự điều chỉnh dựa trên các ý kiến đóng góp từ các công ty thành viên, nhằm đảm bảo mọi sự kiện chung của ngành đều phải phù hợp với mục tiêu truyền thông, thời điểm ra mắt sản phẩm và định hướng chiến lược kinh doanh của hầu hết các thành viên.

Sự kiện VMS 2024 thu hút đông đảo khách tham quan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Như vậy, 2026 là năm thứ 2 liên tiếp không diễn ra sự kiện chuyên ngành ô tô lớn nhất Việt Nam. Năm ngoái, đại diện ban tổ chức triển lãm cũng đã công bố việc không thực hiện VMS 2025 và đưa ra kỳ vọng VMS 2026 sẽ được đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức.

Trước đó, ban tổ chức của VMS còn kỳ vọng sự kiện diễn ra trong năm 2026 sẽ thu hút các đơn vị chuyên về giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạc và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan tới giao thông vận tải, trong bối cảnh Việt Nam đang dần có lộ trình chuyển đổi “xanh”.

Lần gần nhất sự kiện VMS được tổ chức là vào năm 2024. Mặc dù không có nhiều thương hiệu tham dự, triển lãm vẫn thu hút khách tham quan, vì đây là sự kiện trưng bày ô tô lớn nhất Việt Nam.

VMS 2024 vẫn quy tụ 19 thương hiệu ô tô, xe máy và mô-tô phân khối lớn tham dự. Một số điểm nhấn của VMS 2024 gồm sự góp mặt của nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc, nhiều hãng ra mắt xe mới, không gian trưng bày quy mô rộng, và sự tham dự của các thương hiệu xe máy, mô-tô phân khối lớn…

Việc một triển lãm ô tô quy tụ nhiều thương hiệu tại Việt Nam đang dần trở nên kém sức hút với các hãng xe.

Trong vài năm trở lại đây, các thương hiệu ô tô và xe máy tại Việt Nam thường lựa chọn cho mình việc tổ chức một sự kiện riêng. Bên cạnh việc trưng bày xe mới, các sự kiện này còn hướng đến các hoạt động lái thử, bán xe...

Các thương hiệu ô tô như VinFast, Porsche, Honda, Mercedes-Benz hay Thaco (Mazda, Kia, BMW) đều đã có sự kiện riêng, thu hút được đông đảo sự quan tâm của khách hàng.