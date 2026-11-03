Trên cung đường off-road khoảng 1km do Toyota Việt Nam (TMV) xây dựng, người lái trải nghiệm phiên bản cao cấp nhất của dòng bán tải Hilux là Trailhunter 2.8 4x4 AT, có giá 903 triệu đồng.

Bên cạnh bản Trailhunter, dòng bán tải Hilux còn có các phiên bản Standard 4x2 MT giá 632 triệu đồng và Pro 4x2 MT giá 706 triệu đồng.

Off-road đơn giản hơn với loạt tính năng hỗ trợ lái

Đáng chú ý, trong các bài thử off-road với chiếc bán tải Toyota Hilux, hệ thống điều khiển lực kéo chủ động A-TRC và chế độ lái đa địa hình, đã phát huy tối đa hiệu quả vận hành.

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo giúp xe xuống dốc chậm rãi và chính xác mà không cần người lái sử dụng bàn đạp phanh (Ảnh: Hội An).

Ở chương trình trải nghiệm của TMV, đường đá hộc, hố so le và bùn lầy được đánh giá là những dạng địa hình tạo nhiều thách thức nhất đối với Hilux. Điểm chung của các dạng địa hình này là độ ma sát thấp, bánh xe dễ mất độ bám, trong khi thân xe liên tục bị vặn xoắn.

Ở bài thử đường đá hộc, người lái lựa chọn chế độ 4L và chế độ lái đường đá. Người lái không cần điều chỉnh chân ga, chỉ tập trung vào việc đánh lái để xe đi đúng hướng mong muốn.

Mặt đường nhiều đá hộc lớn trong bài trải nghiệm off-road với Toyota Hilux Trailhunter (Ảnh: Hội An).

Xe di chuyển chậm rãi và nhẹ nhàng trên mặt đường nhiều đá hộc. Trong tình huống này, lốp không bị trượt xoáy nhiều trên bề mặt đá, giúp giảm nguy cơ rách lốp.

Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe lên đến 312mm, cũng giúp tăng khả năng vượt địa hình, hạn chế nguy cơ va chạm gầm khi di chuyển trên mặt đường có nhiều đá hộc lớn.

Xe di chuyển tốc độ cao trên mặt đường nhiều đất đá nhưng vẫn có độ bám cao (Ảnh: Hội An).

Ở bài thử hố so le, Hilux Trailhunter được cài đặt chế độ 4L. Khi bánh xe mất độ bám, hệ thống A-TRC được kích hoạt. Theo đó, hệ thống sẽ tác động phanh lên bánh xe bị mất độ bám, đồng thời phân bổ lực kéo sang bánh còn độ bám.

Bài thử hố so le cũng là cơ hội để người lái cảm nhận độ cứng vững của hệ thống khung gầm trên Hilux mới.

Khi di chuyển qua nhiều hố sâu, thân xe bị vặn xoắn khá nhiều. Tuy nhiên chiếc xe vẫn di chuyển ổn định và chính xác qua dạng địa hình này.

Khi đi qua bài hố so le, bánh xe mất độ bám, hệ thống điện tử sẽ tính toán để truyền lực cho bánh còn độ bám (Ảnh: Hội An).

Với những người có ít kinh nghiệm đi off-road, loạt tính năng hỗ trợ lái như khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và camera 360 sẽ hỗ trợ đáng kể trong quá trình chinh phục các bài thử.

Đặc biệt, với cung đường off-road, hệ thống camera 360 giúp người lái kiểm soát không gian tốt hơn với mẫu xe có kích thước dài x rộng x cao là 5.320 x 1.885 x 1.815mm và chiều dài cơ sở 3.085mm.

Ở chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Hilux dừng lại trên dốc và khởi hành một cách dễ dàng hơn (Ảnh: Hội An).

Trong hầu hết các bài trải nghiệm địa hình, hệ thống giảm xóc và khung gầm mới trên Hilux Trailhunter mang tới khả năng vận hành êm ái. Vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng hơn, giúp người lái phản xạ nhanh hơn trong nhiều tình huống.

Toyota Hilux thế hệ thứ 9 có gì?

Cuộc đua doanh số ở phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam sôi động trở lại sau khi Toyota giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của Hilux.

Thiết kế ngoại thất của Hilux thế hệ thứ 9 đã hiện đại và bắt mắt hơn bản tiền nhiệm (Ảnh: Lâm Nguyễn).

Thế hệ thứ 9 của Toyota Hilux sở hữu thiết kế góc cạnh và hiện đại hơn. Ngôn ngữ thiết kế này được cho là phù hợp với thị hiếu của người dùng Việt, khi bán tải không chỉ được xem là phương tiện phục vụ công việc mà còn là mẫu xe thể hiện cá tính và phong cách của chủ sở hữu.

Thiết kế khoang cabin của Toyota Hilux cũng hoàn toàn thay đổi, có nhiều nét tương đồng với dòng Land Cruiser Prado.

Điểm nhấn trên bản cao nhất nằm ở cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích cỡ 12,3 inch. Tuy nhiên, đáng tiếc là hệ thống âm thanh đã chuyển từ cấu hình 9 loa JBL xuống 8 loa thông thường.

Thiết kế khoang lái lấy cảm hứng từ dòng xe Land Cruiser thế hệ mới (Ảnh: Lâm Nguyễn).

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý trên chiếc bán tải của Toyota gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và ổ cắm điện 220V.

Thế hệ thứ 9 của Toyota Hilux sử dụng động cơ dầu 2.8L, sản sinh công suất 204 mã lực, nhưng mô-men xoắn cực đại khác nhau tùy phiên bản. Với bản tiêu chuẩn sử dụng hộp số sàn 6 cấp, mô-men xoắn cực đại chỉ dừng ở mức 420Nm, trong khi biến thể trang bị hộp số tự động 6 cấp có thông số lên tới 500Nm.

Việc gài cầu bằng nút gạt giúp cho thao tác của người lái nhanh và chính xác hơn (Ảnh: Hội An).

Về mặt lý thuyết, Toyota Hilux 2026 hứa hẹn có khả năng vận hành ấn tượng hơn Mitsubishi Triton (201 mã lực, 470Nm trên bản cao nhất) và có thông số sức mạnh gần tương đương Ford Ranger (207 mã lực, 500Nm).

Phiên bản cao cấp nhất của Toyota Hilux được trang bị hệ thống lựa chọn địa hình MTS (Multi-Terrain Select) với các chế độ bùn, đất, đá, cát. Ở chế độ đá và bùn, xe được tối ưu độ bám trên nhiều kiểu mặt đường khác nhau.

Trang bị an toàn của xe cũng có điểm mới với hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense được nâng cấp từ thế hệ 2.0 lên 3.0. Ngoài ra, Hilux mới còn sở hữu cảnh báo điểm mù và camera toàn cảnh.