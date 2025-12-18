Trải nghiệm A5 S line 2025: Lời đáp trả đầy sức nặng từ Audi

Ra mắt vào tháng 7, Audi A5 S line thế hệ mới kế thừa di sản của dòng A4 tiền nhiệm và thiết lập lại vị thế trước những đối thủ sừng sỏ như BMW 320i M Sport hay Mercedes Benz C300 AMG.

Với mức giá khởi điểm 2,199 tỷ đồng, mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức này đang mang đến một định nghĩa mới về sự cân bằng giữa cảm xúc cầm lái, công nghệ vị nhân sinh và giá trị hưởng thụ.

Audi A5 S line đã có sẵn tại các đại lý Audi Việt Nam (Ảnh: Audi).

Cuộc “lột xác” về thị giác

A5 S line 2025 cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong ngôn ngữ thiết kế. Được phát triển trên nền tảng PPC (Premium Platform Combustion) hoàn toàn mới, chiếc xe sở hữu kích thước bề thế hơn hẳn “người tiền nhiệm” A4. Với chiều dài tăng 67mm và trục cơ sở nới rộng lên 2.892mm, A5 không chỉ nhỉnh hơn C-Class hay 3 Series về mặt thông số, mà còn kiến tạo nên một không gian nội thất thoáng đãng.

Rũ bỏ hình ảnh sedan ba khoang truyền thống có phần khuôn mẫu, A5 S line mang dáng dấp của một chiếc hatchback lai sedan. Những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe trở nên mềm mại, thanh thoát nhưng vẫn giữ được nét khỏe khoắn.

“Gương mặt” của A5 gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt Singleframe đặc trưng được mở rộng và hạ thấp, tạo nên tư thế “săn mồi” uy lực. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống đèn pha Matrix LED hoàn toàn mới.

Hệ thống này có khả năng tự động điều chỉnh từng vùng chiếu để không gây chói mắt, đồng thời cho phép chủ nhân tùy biến tới 8 giao diện đèn định vị ban ngày khác nhau.

Gói ngoại thất S line mang đến cho A5 những hốc hút gió cỡ lớn và cản trước hầm hố, khiến trọng tâm xe trông thấp và thể thao hơn. Ở phần thân, tay nắm cửa dạng ẩn là một chi tiết đáng giá, tối ưu hóa khí động học, mang lại trải nghiệm tiếp cận xe đầy lịch thiệp: chỉ cần một cái chạm nhẹ, cửa xe sẽ tự động bật mở chào đón.

Vòng ra phía sau, A5 S line tiếp tục chinh phục thị giác bằng dải đèn hậu LED chạy ngang toàn bộ đuôi xe với đồ họa 3D sắc sảo. Nắp cốp được vuốt cong nhẹ tạo thành cánh lướt gió tự nhiên, kết hợp cùng hệ thống ống xả kép và bộ khuếch tán gió, hoàn thiện vẻ đẹp năng động của một chiếc xe sang gầm thấp hiện đại.

Dải đèn hậu LED được thiết kế bắt mắt (Ảnh: Audi).

“Bữa tiệc” công nghệ trong khoang lái

Bước vào bên trong Audi A5 S line, người lái được chào đón bởi một không gian tối giản nhưng ngập tràn hơi thở tương lai. Triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm được thể hiện rõ nét qua cách bố trí các phím bấm và màn hình.

Tâm điểm của khoang lái là hệ thống màn hình OLED toàn cảnh Audi MMI cong nhẹ về phía người lái, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí 14,5 inch.

Hệ thống màn hình toàn cảnh của Audi A5 S line (Ảnh: Audi).

Một điểm cộng lớn cho đội ngũ kỹ sư Audi là sự thấu đáo trong trải nghiệm người dùng: bản đồ theo xe tự động điều chỉnh độ sáng tối và góc nhìn khi đến gần giao lộ, giúp người lái dễ dàng định hướng mà không cần quá tập trung vào màn hình. Hệ thống kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây hoạt động ổn định, biến khoang xe thành một không gian giải trí di động.

Phiên bản tại Việt Nam sở hữu một trang bị “độc bản” trong phân khúc: màn hình MMI 10,9-inch dành riêng cho ghế phụ. Trang bị này vốn là tùy chọn đắt đỏ tại thị trường quốc tế nhưng nay đã trở thành tiêu chuẩn. Hành khách ghế phụ có thể hỗ trợ tìm đường, hoặc tận hưởng không gian giải trí riêng biệt.

Màn hình dành riêng cho hàng ghế phụ trên Audi A5 S line (Ảnh: Audi).

Sự sang trọng còn đến từ những chi tiết nhỏ. Vô-lăng vát đáy thể thao, hệ thống đèn viền nội thất 30 màu, các vật liệu cao cấp như da nhân tạo mềm mại và ốp nhôm phay xước tạo nên tổng thể hài hòa.

Dàn âm thanh 10 loa Audi tiêu chuẩn mang lại chất lượng âm thanh trong trẻo, nhưng nếu muốn nâng tầm trải nghiệm thính giác, tùy chọn 20 loa Bang & Olufsen với công nghệ âm thanh 3D chắc chắn sẽ làm hài lòng những đôi tai khó tính.

Không gian hàng ghế sau của A5 S line là một bất ngờ thú vị. Dù sở hữu thiết kế mui xe vuốt thấp, khoảng trần xe vẫn đủ thoải mái cho những hành khách cao trên 1m8. Khoảng để chân dư dả, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập và cổng sạc 100W (sạc nhanh cho cả những mẫu laptop hiệu năng cao) biến hàng ghế sau thành một văn phòng di động hoặc nơi thư giãn lý tưởng trên những hành trình dài.

Vận hành: Sự cân bằng tinh tế

Bấm nút khởi động, khối động cơ 2.0L TFSI khởi động một cách êm ái. Với công suất 196 mã lực và mô-men xoắn 340Nm, Audi A5 S line sở hữu sức mạnh phù hợp cho mọi nhu cầu di chuyển tại Việt Nam và đủ để đem lại sự hứng khởi khi cần thiết.

Hộp số ly hợp kép 7 cấp S tronic hoạt động mượt mà. Khi cần vượt xe hay tăng tốc, chỉ cần đệm nhẹ chân ga, chiếc xe lao đi một cách dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự đầm chắc đặc trưng. Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 7,8 giây là con số đủ để mang lại sự phấn khích nhẹ nhàng mỗi khi đèn tín hiệu chuyển xanh.

Điểm ấn tượng nhất trong khả năng vận hành của A5 chính là hệ thống treo và khả năng cách âm. Phiên bản Việt Nam được trang bị hệ thống treo Comfort 20mm, đem lại khả năng vận hành êm ái.

Khi di chuyển ở dải tốc độ cao trên 100km/h, A5 S line thể hiện rõ “chất Đức” với sự tĩnh lặng. Tiếng gió và tiếng lốp được triệt tiêu hiệu quả nhờ kính cách âm hai lớp và hệ thống khung gầm dày dặn. Vô-lăng biến thiên theo tốc độ mang lại cảm giác lái chính xác, nhẹ nhàng trong phố nhưng lại đầm chắc, tin cậy khi ra đường trường.

An toàn chủ động: Người trợ lý tin cậy

Audi A5 Sedan 2025 không chỉ đẹp và lái hay, mà còn là một pháo đài an toàn di động. Bên cạnh 9 túi khí bao quanh xe - con số vượt trội so với các đối thủ - xe còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) toàn diện.

Từ tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động cho đến cảnh báo điểm mù hiển thị sinh động ngay trên bảng đồng hồ, tất cả đều hoạt động một cách can thiệp tinh tế, hỗ trợ người lái xử lý tình huống mà không gây cảm giác bị giành quyền kiểm soát.

Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động Park Assist Plus với camera 360 độ là “cứu cánh” đắc lực khi xoay xở chiếc xe dài gần 5 mét trong những bãi đỗ chật hẹp tại các đô thị lớn.

Audi A5 S line 2025 chinh phục người dùng bằng sự tinh tế và chiều sâu trải nghiệm. Mẫu xe này là sự tổng hòa giữa thiết kế giàu cảm xúc, công nghệ tiên phong và khả năng vận hành cân bằng.

Audi đã chứng minh thương hiệu không chỉ biết làm xe sang, mà còn biết cách lắng nghe và đáp ứng những kỳ vọng ngày càng khắt khe của khách hàng Việt. Đây thực sự là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang khác biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân và giá trị sử dụng lâu dài.