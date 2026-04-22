TQ Fortune - Minibus 16 chỗ: Giải pháp tối ưu cho vận hành kinh doanh hiện đại

Được phát triển trên nền tảng hợp tác và chuyển giao công nghệ với JMCG Jingma Motors (JMMC, Trung Quốc), TQ Fortune hướng tới độ tin cậy cao, hiệu quả vận hành tối ưu và giá trị kinh doanh bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng và đô thị hóa nhanh, nhu cầu về phương tiện vận chuyển linh hoạt, tiết kiệm và đáng tin cậy ngày càng gia tăng. TQ Fortune được phát triển theo triết lý “Hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp hiện đại”, phù hợp cho vận chuyển hành khách, du lịch, đưa đón học sinh và vận hành đội xe.

Lễ xuất xưởng chiếc xe TQ Fortune 16 chỗ đầu tiên tại nhà máy TCIEV, thành viên Tập đoàn Tan Chong Group (Malaysia) (Ảnh: TCIE Việt Nam).

Hiệu suất bền bỉ, an toàn cho mọi hành trình

TQ Fortune trang bị động cơ ISUZU 2.8L (125Hp/300 Nm), đạt tiêu chuẩn Euro 5, cân bằng giữa sức mạnh, độ bền và tiết kiệm nhiên liệu.

Kết hợp hộp số sàn 5 cấp công nghệ Getrag (Đức), xe mang lại khả năng vận hành mượt mà, ổn định và tối ưu hiệu suất. Sự kết hợp ISUZU - Getrag giúp giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng dài hạn.

Phong cách thiết kế châu Âu tinh tế với các tính năng an toàn vượt trội: túi khí đôi, ABS, EBD, TCS, ESC (Ảnh: TCIE Việt Nam).

Xe được trang bị các công nghệ an toàn như ABS, EBD, TCS và ESC, giúp tăng độ ổn định và kiểm soát trong nhiều điều kiện vận hành. Hai túi khí phía trước cùng khung thân thép cường lực đạt tiêu chuẩn châu Âu góp phần tăng khả năng bảo vệ người sử dụng.

Nội thất tiện nghi và linh hoạt, ngoại thất hiện đại, thực dụng

Không gian nội thất rộng rãi với lối đi thoáng và hệ thống điều hòa trần giúp làm mát nhanh, phù hợp khí hậu Việt Nam. Xe trang bị bậc lên xuống chỉnh điện, ghế bọc da công thái học và 10 cổng sạc USB tiện dụng.

Nội thất tiện nghi và thoải mái (Ảnh: TCIE Việt Nam).

Màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau, nâng cao tiện ích và an toàn. Hàng ghế sau có thể gập linh hoạt hình cánh bướm, mở rộng khoang hành lý, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng.

Ghế sau gập hình cánh bướm, mở rộng khoang hành lý, tối ưu không gian sử dụng (Ảnh: TCIE Việt Nam).

Thiết kế ngoại thất mang phong cách châu Âu với lưới tản nhiệt mạnh mẽ và đèn pha projector hiện đại. Gương chiếu hậu chỉnh điện kích thước lớn giúp mở rộng tầm nhìn, giảm điểm mù.

Bậc lên xuống tự động, tiếp cận dễ dàng, hạn chế trượt ngã (Ảnh: TCIE Việt Nam).

Phần đuôi xe thiết kế vuông vức tối ưu không gian chứa hàng, kết hợp cửa sau mở 180 độ, thuận tiện cho bốc dỡ.

Hiệu quả chi phí - Lợi thế cạnh tranh

TQ Fortune mang lại chi phí sở hữu cạnh tranh với mức tiêu hao 9,5L/100km và quãng đường vận hành lên đến 715km (theo thử nghiệm nội bộ). Độ bền cao và chi phí bảo dưỡng hợp lý giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Sản phẩm được phân phối với hai phiên bản, bảo hành 3 năm hoặc 100.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Phiên bản tiêu chuẩn có giá 735 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Phiên bản cao cấp có giá 765 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Nhân dịp ra mắt, TCIE Việt Nam triển khai ưu đãi cho 200 khách hàng đầu tiên với cơ hội trúng thưởng xe máy điện Honda Icon e với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.

Ông Lawrence Lee Jiunn Shyan, Tổng giám đốc TCIE Việt Nam, chia sẻ: “TQ Fortune thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy và phù hợp với thị trường Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững cho khách hàng”.

TQ Fortune được lắp ráp tại nhà máy TCIE Việt Nam ở Đà Nẵng với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

TCIE Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Tan Chong (Malaysia), hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam, với cam kết về chất lượng, đổi mới và sự hài lòng của khách hàng.

Thông tin chi tiết về chương trình truy cập website: tq-motor.vn hoặc fanpage: TQ Motor Vietnam.