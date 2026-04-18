Toyota Yaris Cross có phiên bản mới tại châu Âu

Tại thị trường châu Âu, Yaris Cross lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2021, bản nâng cấp ra mắt vào năm 2023 và giờ đây là thời điểm dòng SUV cỡ B này có phiên bản mới.

Thiết kế ngoại thất của Toyota Yaris Cross tại châu Âu có một vài nâng cấp ở phiên bản mới 2026 (Ảnh: Toyota).

Ngoại thất

Bên ngoài xe, hệ thống lưới tản nhiệt của Yaris Cross đã được làm mới, với họa tiết tổ ong và sơn cùng màu thân xe. Thiết kế này được cho là tương đồng với hai “đàn anh” là Corolla Cross và RAV4.

Cản trước được thiết kế gọn gàng và đơn giản hơn. Thiết kế cụm đèn pha giữ nguyên, nhưng đã được tích hợp thêm đèn chiếu sáng ban ngày. Trong khi đó, các chi tiết còn lại ở ngoại thất không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm.

Phần mui xe được sơn đen (Ảnh: Toyota).

Bên cạnh những nâng cấp nhẹ về thiết kế bên ngoài, hãng xe Nhật Bản còn bổ sung tùy chọn màu đồng (Precious Bronze) với phần nóc sơn màu đen và xám đậm (Shimmering Silver). Mâm xe hợp kim cũng được nâng kích thước lên 18 inch.

Nội thất

Không gian bên trong xe Yaris Cross không được tinh chỉnh quá nhiều. Điểm nhấn nằm ở màn hình thông tin - giải trí 12,3 inch và đồng hồ đo kỹ thuật số 10,5 inch. Trên phiên bản cao cấp, Yaris Cross được trang bị ghế bọc da và vải SakuraTouch (nguồn gốc tái chế).

Màn hình thông tin - giải trí được đặt nổi (Ảnh: Toyota).

Tất cả các phiên bản của Yaris Cross 2026 được trang bị tiêu chuẩn gương chiếu hậu điện, đèn nội thất, sạc không dây và cửa hậu điện (trên bản Excel).

Đáng chú ý, phiên bản thể thao GR Sport được trang bị ghế ngồi thể thao bọc da lộn, đường chỉ khâu màu đỏ và logo GR ở một số vị trí trong xe. Trên bảng điều khiển được tạo điểm nhấn bởi một số chi tiết màu bạc.

Hệ thống hỗ trợ lái Toyota Safety Sense trên Toyota Yaris Cross mới được tích hợp thêm tính năng phanh hỗ trợ khi đỗ xe và hệ thống cảnh báo điểm mù.

Động cơ

Trên bản mới của dòng SUV cỡ B này, Toyota không nâng cấp động cơ. Xe vẫn sử dụng hệ thống hybrid 130, với tổng công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 185Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể lựa chọn bản động cơ hybrid 115 với công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 141Nm.

Phiên bản thể thao GR Sport của mẫu Yaris Cross 2026 (Ảnh: Toyota).

Phiên bản thể thao GR Sport chỉ được trang bị động cơ hybrid 130, hệ dẫn động cầu trước và hệ thống treo độc lập. Theo nhà sản xuất, tất cả các phiên bản của Yaris Cross đều được cải thiện khả năng chống ồn với kính dày hơn và cách âm tốt hơn.

Phiên bản mới của Toyota Yaris Cross sẽ ra mắt tại thị trường châu Âu vào mùa thu năm nay với 4 bản: Icon, Design, Excel và GR Sport. Trong khi đó, với thị trường Nhật Bản, mẫu xe này vẫn giữ nguyên thiết kế trong năm 2026.

Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3 tại thị trường Việt Nam, Yaris Cross (khác phiên bản bán tại châu Âu) đứng ở vị trí thứ 6 với 2.378 chiếc được bàn giao tới khách hàng. Trong năm 2025, doanh số của Yaris Cross đạt 14.601 xe và là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, trong phân khúc SUV hạng B chạy xăng/dầu, Yaris Cross vẫn chưa vượt qua được doanh số của Mitsubishi Xforce (doanh số 15.254 xe) trong năm 2025.