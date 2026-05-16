Toyota Wigo “trắng” doanh số, phân khúc xe hạng A lao dốc trong tháng 4

Nguồn cung của Toyota Wigo bị hạn chế từ tháng 2 do gặp vấn đề liên quan tới thủ tục đăng kiểm thông quan, lô xe mới dự kiến phải đến tháng 6 mới được bổ sung. Do đó, không mấy ngạc nhiên khi mẫu xe Nhật có doanh số bằng 0 trong tháng 4.

Dự kiến Toyota Wigo sẽ tiếp tục ghi nhận doanh số bằng 0 trong tháng 5. Xe được phân phối với duy nhất một phiên bản số tự động, có giá niêm yết 360 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đáng chú ý, trong bối cảnh tạm thời bớt đi một đối thủ cạnh tranh, sức tiêu thụ của Hyundai Grand i10 vẫn không cải thiện, dù được áp dụng ưu đãi từ nhà sản xuất. Theo số liệu của TC Motor, Grand i10 đạt doanh số 174 chiếc trong tháng 4, giảm 31,7% so với tháng trước đó.

Nhóm xe đô thị hạng A còn Kia Morning, nhưng từ đầu năm nay, sản phẩm này đã không còn được nhà phân phối công bố doanh số riêng lẻ, mà gộp chung kết quả bán hàng với một số sản phẩm cùng thương hiệu, thống kê trong nhóm “xe khác”. Dù vậy, nhóm xe này chỉ bán được 149 chiếc trong tháng 4.

Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng) là sản phẩm được khách Việt ưa chuộng nhất nhóm xe đô thị hạng A, do sở hữu kiểu dáng sedan bên cạnh hatchback, phù hợp với những khách hàng muốn tối ưu không gian chứa hành lý (Ảnh: TC Motor).

Như vậy, doanh số của nhóm xe đô thị hạng A trong tháng 4 ở mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây - một tín hiệu đáng báo động đối với phân khúc này. Xe đô thị hạng A từng là nhóm “hot”, với sự góp mặt của VinFast Fadil, mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam vào năm 2021 với lũy kế doanh số vượt ngưỡng 24.000 chiếc.

Theo giới chuyên gia, sự “thất sủng” của xe đô thị hạng A chủ yếu do thị hiếu của khách Việt có xu hướng chuyển dịch sang SUV gầm cao trong những năm gần đây. Đồng thời, sự bùng nổ của xe điện giá rẻ cũng là một trong những yếu tố tạo ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của những mẫu xe kể trên.

Một mẫu SUV hạng A như Suzuki Fronx đang có giá khởi điểm ưu đãi giảm xuống còn 430 triệu đồng tại đại lý trong tháng 5, mức giá dễ tiếp cận ngang các mẫu xe đô thị hạng A gầm thấp (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Ví dụ, VinFast VF 3, mẫu mini SUV thuần điện này có giá từ 302 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn hẳn các mẫu xe đô thị hạng A nhờ ưu đãi miễn 100% lệ phí trước bạ. Đồng thời, hãng xe Việt còn áp dụng chính sách miễn phí sạc 24/7 đến năm 2029, giúp người dùng gần như không tốn chi phí di chuyển.

Thậm chí, các hãng xe cũng dần “buông” phân khúc này, khi không còn sản phẩm mới được giới thiệu. Các sản phẩm cũ được tinh gọn phiên bản nhằm tối ưu dòng tiền. Mẫu Toyota Wigo bị hãng xe Nhật cắt giảm phiên bản số sàn giá rẻ (giá 360 triệu đồng) từ năm 2025, trong khi Kia Morning cũng bị lược bớt 3 biến thể.