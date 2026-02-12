Toyota Việt Nam: Tăng trưởng ấn tượng và dấu ấn chuyển mình trong năm 2025

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 chứng kiến nhiều biến động do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, buộc các nhà sản xuất phải liên tục điều chỉnh chính sách để kích cầu. Trong bối cảnh đó, Toyota vẫn duy trì được sự ổn định và đạt mức tăng trưởng khả quan.

Cụ thể, kết thúc năm 2025, Toyota đạt doanh số 71.954 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 8% so với năm 2024 (66.576 xe). Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực của hãng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa ra các dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu người dùng.

Chuyển giao thế hệ sản phẩm thành công

Một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Toyota năm qua là sự chuyển dịch thành công trong cơ cấu sản phẩm. Mẫu B-SUV Yaris Cross đã có bước bứt phá ngoạn mục với doanh số 14.601 chiếc, chính thức vượt qua mẫu xe Vios (13.424 chiếc) để trở thành dòng xe bán chạy nhất của hãng.

Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất 2025 của Toyota Việt Nam (Ảnh: TMV).

Cả hai mẫu xe này đều góp mặt trong Top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường năm 2025. Sự vươn lên của Yaris Cross cho thấy sự nhạy bén của hãng trong việc nắm bắt xu hướng xe gầm cao đô thị đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất trong nước cũng được duy trì ổn định. Trong năm 2025, Toyota đã xuất xưởng 25.200 xe, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Hoạt động xuất khẩu linh kiện phụ tùng cũng được đẩy mạnh, mang về doanh thu hơn 76,1 triệu USD, góp phần tích cực vào chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu.

Tiên phong với giải pháp xe xanh thực tiễn

Không chỉ tập trung vào doanh số, Toyota tiếp tục kiên định với tầm nhìn dài hạn ở mảng xe giảm phát thải. Trong điều kiện hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, dòng xe Hybrid Electric (HEV) của Toyota đã chứng minh là giải pháp giao thông xanh phù hợp và thực tiễn.

Ngay đầu 2026, Toyota đã điều chỉnh giá hầu hết các mẫu HEV tại Việt Nam theo hướng dễ tiếp cận hơn cho khách hàng (Ảnh: Đại lý Toyota).

Năm 2025, mảng xe Hybrid của Toyota ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội với gần 8.400 xe được giao đến tay khách hàng, nâng tổng doanh số tích lũy lên hơn 22.200 xe. Con số này cho thấy sự đón nhận tích cực của thị trường đối với công nghệ HEV - giải pháp giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải mà không thay đổi thói quen sử dụng.

Để công nghệ này dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt, ngay đầu năm 2026, Toyota đã điều chỉnh chính sách giá cho hầu hết các mẫu xe Hybrid đang phân phối, với mức giảm từ 37 đến 200 triệu đồng. Đồng thời, hãng cũng đã lên kế hoạch lắp ráp mẫu xe HEV đầu tiên ngay tại Việt Nam trong thời gian tới.

Kết quả kinh doanh năm 2025 không chỉ là những con số thống kê, mà còn là lời khẳng định về sự tin tưởng của khách hàng Việt Nam dành cho các sản phẩm, dịch vụ của Toyota, cũng như ghi nhận những nỗ lực chuyển mình của hãng xe Nhật Bản trước những thay đổi của thị trường.