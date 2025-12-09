Toyota ưu đãi cho loạt xe chủ lực, mang đến cơ hội sở hữu xe đón Tết

Mua ô tô - Bài toán tài chính có lời giải

Theo thông tin từ Toyota, tháng 11, 7.953 xe Toyota (bao gồm Lexus) đã được bán ra thị trường. Trong đó, các chính sách kích cầu được xem là yếu tố quan trọng để các mẫu xe Toyota trở thành sự lựa chọn của người Việt.

Ưu đãi lớn nhất năm, các mẫu xe Toyota được nhiều khách hàng quan tâm (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Thấu hiểu áp lực tài chính của khách hàng dịp cuối năm, nhu cầu sở hữu xe đón Tết, Toyota tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi đa dạng trên toàn bộ hệ thống 86 đại lý. Theo đó, Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Camry tiếp tục nhận ưu đãi tương đương 100% thuế trước bạ.

Các mẫu xe Yaris Cross và Hilux (tất cả các phiên bản) và Corolla Cross HEV nhận hỗ trợ tương đương 50% thuế trước bạ.

Ngoài ra, khách hàng mua một trong 3 mẫu xe Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross còn được tặng một năm bảo hiểm thân vỏ. Chính sách này đã góp phần giảm chi phí đầu tư ban đầu cho Vios đến 54 triệu đồng, 75 triệu đồng với Veloz Cross, 69,3 triệu đồng với Avanza Premio và lên đến 153 triệu đồng với Camry.

Giáo viên, y/bác sĩ có cơ hội vay 100% giá trị xe khi mua xe Toyota trong tháng 12 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe theo hình thức trả góp còn có cơ hội nhận hỗ trợ tài chính từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Theo đó, khách hàng mua bất kỳ mẫu xe Hybrid Electric (HEV) của Toyota sẽ được ưu đãi lãi suất chỉ từ 1,49%/năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Mức 1,99%/năm được áp dụng cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và phiên bản xăng của 3 mẫu xe Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Chính sách cho vay 100% giá trị xe với lãi suất cố định trong hai năm đầu chỉ từ 7,99%/năm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân sự thuộc các đối tác của Toyota, nhân viên từ các doanh nghiệp lớn có cơ hội sở hữu xe trước dịp Tết 2026.

Ngoài ra, chương trình bán xe cũ mua xe mới tại hệ thống đại lý có trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota (T-Sure) vẫn được duy trì, mở ra cơ hội nâng đời xe cho nhiều khách hàng.

Những mẫu xe đáng sở hữu nhất

Yaris Cross, Vios, Veloz Cross ghi nhận doanh số ấn tượng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Tháng 11, Yaris Cross và Vios tiếp tục trở thành trụ cột doanh số của hãng xe Nhật Bản với 1.720 xe và 1.554 xe được bán ra thị trường, phản ánh sự tin cậy và yêu mến của khách hàng.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2003, đến nay, Vios vẫn giữ vững phong độ. 10 tháng đầu năm, mẫu xe này dẫn đầu phân khúc sedan hạng B. Vios là minh chứng cho giá trị bền bỉ và tiết kiệm của xe Toyota.

Anh Đoàn Hùng (Hưng Yên) cho biết: “Tôi đã tham khảo các mẫu xe hạng A, A+ và B. Những mẫu sedan cỡ B giờ có giá bán tốt, khoảng cách với phân khúc dưới không đáng kể nên tôi cố thêm chút để có chiếc xe rộng rãi, tiện nghi hơn.

So với các mẫu xe cùng phân khúc, Vios đang có giá bán dễ tiếp cận, đại lý nhiệt tình và nhiều chính sách. Chưa đến 500 triệu đồng, tôi đã có một chiếc xe thoải mái cho cả nhà và cũng không lo chi phí nuôi xe hàng tháng”.

Nếu như Vios được lòng các gia đình trẻ lần đầu mua xe, khách hàng kinh doanh dịch vụ thì Yaris Cross lại nổi lên với hình tượng mẫu xe gầm cao thời thượng, năng động, được đánh giá cao về thiết kế, dồi dào trang bị tiện ích và an toàn. Sạc không dây, đá cốp, màn hình giải trí cỡ lớn, loa cao cấp… giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ.

Trong phân khúc xe đa dụng với 7 chỗ ngồi, Veloz Cross nằm trong top xe bán chạy nhất. Tháng 11, có 811 xe đã được Toyota giao đến tay khách hàng.

Không gian rộng rãi với chiều dài cơ sở đến 2.750mm, chế độ sofa gập phẳng hàng ghế linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu 5,7L/100km trong điều kiện di chuyển đường hỗn hợp, mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 700 triệu đồng.

Không dừng lại ở các mẫu xe phổ thông, Toyota còn tung ưu đãi cho mẫu sedan hạng sang Camry, giúp khách hàng tiết kiệm 122-153 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Camry gắn với hình ảnh quyền lực kết hợp nét trẻ trung và hiện đại trong thiết kế và trang bị ở thế hệ mới, mẫu xe này duy trì vị thế hàng đầu phân khúc sedan hạng D suốt thời gian qua.

Áp dụng ưu đãi tương đương 50% thuế trước bạ, doanh số Hilux gia tăng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Nếu như các đối thủ duy trì loạt chương trình khuyến mại từ đầu năm đến nay thì Toyota Hilux mới chỉ áp dụng chính sách ưu đãi 50% thuế trước bạ từ tháng 10 trở lại đây. Nhờ đó, doanh số của mẫu bán tải này đã có sự tăng trưởng tích cực, lần đầu tiên trong năm vượt ngưỡng 500 xe vào tháng 10.

Hilux ghi dấu ấn trong lòng khách Việt bởi chất bán tải thực thụ, động cơ mạnh bậc nhất phân khúc, là lựa chọn phù hợp cho công việc và đam mê chinh phục địa hình.

Sự kết hợp giữa mức giá lăn bánh tốt nhất năm cùng giải pháp tài chính linh hoạt, tháng 12 là thời điểm thích hợp để người dùng Việt sở hữu những mẫu xe chất lượng từ Toyota, sẵn sàng đón chào năm mới.