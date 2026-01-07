Toyota tung chính sách khuyến mại mới trong tháng đầu năm

Tri ân khách hàng với ưu đãi đến 100% thuế trước bạ

Khép lại giai đoạn sôi động nhất năm, các thương hiệu đã xác lập vị trí riêng trên bản đồ thị trường xe Việt Nam 2025. Với gần 72.000 xe bán ra thị trường, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, Toyota dường như nắm chắc ngôi vị thương hiệu xe nước ngoài bán chạy nhất tại Việt Nam.

Đây cũng là hãng ngoại giữ vị thế hàng đầu thị trường xuyên suốt các tháng trong năm qua. Trong đó, Yaris Cross và Vios là hai mẫu xe bán chạy nhất của Toyota với doanh số tích lũy năm lần lượt là 14.601 xe và 13.424 xe. Veloz Cross cũng nằm trong top xe chủ lực của hãng với hơn 8.300 xe đã giao đến tay khách hàng.

Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong năm 2025 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Khởi động năm 2026, Toyota tiếp tục triển khai ưu đãi lớn nhằm vào các mẫu xe chủ lực trên. Theo đó, Yaris Cross và Vios nhận hỗ trợ tương đương 50% thuế trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm 33-38 triệu đồng với mẫu B-SUV và 23-27 triệu đồng với mẫu Vios.

Khách hàng mua Veloz Cross hoặc Avanza Premio sẽ nhận khuyến mại tương đương 100% thuế trước bạ, tiết kiệm đến 66 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Ngoài ra, mức lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 3,49%/năm với các dòng xe Toyota Hybrid Electric (HEV) hay mức từ 3,99%/năm với một số mẫu xe thuần xăng gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio (tất cả các phiên bản) và phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross cũng góp phần san sẻ bài toán kinh tế với những khách hàng mua xe theo hình thức trả góp.

Khách hàng tìm hiểu Veloz Cross tại showroom đại lý Toyota (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Hãng xe Nhật Bản cũng hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu bán xe cũ mua xe mới khi triển khai chương trình thu cũ đổi mới qua hệ thống đại lý có vận hành Trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota Sure.

Khách hàng sẽ được chọn 1 trong 2 gói khuyến mại: quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Ngoài ra, chính sách vay 100% giá trị xe, áp dụng với tất cả các mẫu xe Toyota vẫn được triển khai, hướng đến nhóm khách hàng là giáo viên, y bác sĩ, công viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sự tại các doanh nghiệp lớn hay nhân sự đang công tác tại đại lý hoặc nhà cung cấp của Toyota Việt Nam.

Mặc dù các chính sách ưu đãi đã cắt gọn so với giai đoạn cao điểm cuối năm vừa qua, song đây vẫn là đòn bẩy quan trọng giúp khách hàng sẵn sàng chốt xe trước thềm Tết Nguyên đán đang cận kề.

Gia hạn bảo hành chính hãng đến 10 năm hoặc 185.000km

Những điều chỉnh trong chính sách bán hàng của hãng xe Nhật Bản thể hiện rõ nét qua chương trình gia hạn bảo hành chính hãng, áp dụng từ 1/1.

Theo đó, khách hàng thực hiện bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo tiêu chuẩn Toyota, duy trì bảo dưỡng đúng khuyến nghị mỗi 6 tháng hoặc 5.000km (tùy điều kiện nào đến trước) tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc sẽ được bảo hành chính hãng đến 10 năm hoặc 185.000km (tùy điều kiện nào đến trước), hoàn toàn miễn phí.

Chương trình áp dụng cho khách hàng mua mới một số dòng xe do Toyota Việt Nam phân phối thông qua hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng trên toàn quốc, cụ thể là: bảo hành cả xe và pin Hybrid Electric (HEV) của các mẫu xe Corolla Altis, Corolla Cross, Innova Cross, Camry, Veloz Cross và Avanza Premio, Fortuner, Alphard, Land Cruiser Prado và Land Cruiser; Bảo hành pin HEV với mẫu xe Yaris Cross HEV.

Điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sửa chữa và phụ tùng chính hãng, an tâm khi được sửa chữa chính hãng, không giới hạn số lần bảo hành, có thể chuyển nhượng và góp phần gia tăng giá trị bán lại.

Dòng xe Toyota Hybrid Electric được gia hạn bảo hành đến 10 năm hoặc 185.000km (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Dành riêng cho khách hàng mua Vios từ 1/1, Toyota dành tặng gói bảo hành mở rộng 1 năm hoặc 25.000km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho động cơ và hộp số hoàn toàn miễn phí.

Chính sách này áp dụng cho khách hàng duy trì bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn Toyota mỗi 6 tháng hoặc 5.000km (tùy điều kiện nào đến trước) trong thời hạn bảo hành của nhà sản xuất 3 năm hoặc 100.000km tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc. Chương trình cũng không giới hạn số lần bảo hành và có thể chuyển nhượng, góp phần gia tăng giá trị bán lại cho xe.

Đại diện hãng xe Nhật Bản cho biết, chính sách gia hạn bảo hành là cam kết dài hạn của Toyota về chất lượng, độ bền và an tâm sử dụng lâu dài, mang đến những giá trị thiết thực cho người dùng.

Ngoài ra, Thông tư 155/2025 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 1/1 cũng giúp khách hàng mua ô tô tại Hà Nội và TPHCM sẽ tiết kiệm được 6 triệu đồng chi phí ra biển khi mức phí áp dụng hiện hành là 14 triệu đồng, thay vì 20 triệu đồng như trước đây. Kết hợp giữa ưu đãi của hãng và chính sách mới từ Nhà nước càng tạo thêm động lực cho người dùng Việt sở hữu xe hơi.