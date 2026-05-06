Toyota làm ghế văn phòng giá 3.500 USD

Những người muốn chi hàng nghìn USD cho một chiếc ghế văn phòng có rất nhiều lựa chọn từ các thương hiệu như Herman Miller, Humanscale, Steelcase hay Haworth.

Tuy nhiên, ngay cả những mẫu nhiều tính năng nhất cũng không có chiếc nào đắt như sản phẩm ghế văn phòng Crown mới của Toyota, và cũng chẳng thương hiệu nào khác trang bị cả chốt dây an toàn cho chiếc ghế.

Ghế văn phòng hiệu Crown của Toyota (Ảnh: Toyota).

Thay vì thiết kế một chiếc ghế chơi game từ con số 0, Toyota Boshoku - công ty chịu trách nhiệm sản xuất nội thất cho Toyota - đã nhìn thấy tiềm năng từ một sản phẩm sẵn có: ghế trước của xe Toyota Crown.

Dựa trên ghế trước chỉnh điện của Crown, chiếc ghế văn phòng này vẫn giữ nguyên nhiều chức năng tương tự ghế ô tô, như chỉnh điện độ ngả, điều chỉnh độ cao, điều chỉnh độ nghiêng phần đệm ghế và hỗ trợ thắt lưng. Ghế cũng có hệ thống thông gió và chức năng sưởi.

Có lẽ chi tiết thú vị nhất của chiếc ghế này là chốt dây an toàn vẫn được giữ nguyên, nhưng nay được thiết kế lại thành cổng USB để sạc thiết bị. Toyota không cho biết dung lượng pin tích hợp là bao nhiêu hoặc thời gian sử dụng giữa các lần sạc.

Chiếc ghế mang đến cho người dùng cảm giác như đang ngồi trong ô tô (Ảnh: Toyota).

Để đảm bảo sản phẩm này thực sự hoạt động như một chiếc ghế văn phòng, chứ không chỉ là một chiếc ghế tháo từ ô tô rồi gắn thêm bánh xe, Toyota Boshoku đã hợp tác với công ty nội thất văn phòng Nhật Bản Itoki.

Phần chân ghế, cơ chế điều chỉnh độ cao và cấu trúc tay vịn đều được phát triển với sự hỗ trợ của Itoki, nhằm giữ được sự thoải mái của ghế Crown nguyên bản trong khi vẫn đáp ứng đúng tiêu chuẩn của một món đồ nội thất văn phòng.

Sản phẩm có giá khởi điểm 495.000 yên (khoảng 83 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Toyota cho biết chỉ có 70 chiếc được sản xuất, và nếu nhu cầu vượt quá nguồn cung, khách hàng sẽ được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm.