Bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV ăn khách này được thay đổi một số chi tiết thiết kế, bổ sung trang bị và cải thiện khả năng tương thích với nhiên liệu pha ethanol.

Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Innova Cross có tên gọi Innova Hycross, còn tại Indonesia, xe có tên là Innova Zenix (Ảnh: Team-BPH).

Cụ thể, ở ngoại thất, Toyota Innova Hycross 2027 (bản facelift) có lưới tản nhiệt thiết kế mới, cản trước và cản sau được tinh chỉnh, cụm đèn pha LED projector và đèn LED định vị ban ngày (DRL) mới, cùng cụm đèn hậu LED được thiết kế lại.

Trong khi đó, thiết kế bộ mâm hợp kim không thay đổi so với phiên bản trước. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sơn, gồm trắng Super White, trắng ngọc trai Platinum White Pearl, bạc Silver Metallic, đen Attitude Black Mica và xanh đen Blackish Ageha Glass Flake.

Nhìn ngang sẽ khó thấy sự thay đổi của Innova Hycross (Ảnh: Carwale).

Bên trong cabin, Toyota Innova Hycross 2027 được trang bị màn hình giải trí cảm ứng lớn hơn, tăng kích thước từ 10,1 inch lên 12,3 inch. Cùng với đó là chất liệu bọc ghế mới, bàn gấp dành cho hàng ghế thứ hai trên phiên bản sử dụng ghế thương gia (captain seat), bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và các chi tiết ốp cửa màu đen bóng.

Tại thị trường Ấn Độ, Innova Hycross phiên bản nâng cấp vừa ra mắt được trang bị hệ thống âm thanh JBL gồm 9 loa, trong đó có một loa siêu trầm (Ảnh: Rushlane).

Những trang bị đáng chú ý khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn viền nội thất, chức năng Ottoman dành cho hàng ghế thứ hai trên phiên bản 6 chỗ sử dụng ghế thương gia, gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), ghế trước thông gió và camera 360 độ.

Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Innova Hycross facelift có 4 phiên bản, gồm G, GX, VX và ZX. Đáng chú ý, phiên bản sử dụng động cơ xăng không hybrid chỉ có duy nhất cấu hình GX. Tuy nhiên, bản GX cũng có tùy chọn hệ truyền động hybrid.

Về vận hành, Toyota Innova Hycross bản nâng cấp có tùy chọn hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hộp số e-CVT. Ngoài ra, xe còn có phiên bản không hybrid, sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hộp số CVT.

Innova Hycross có khả năng tương thích với xăng pha ethanol từ E20 đến E85 (Ảnh: Carwale).

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động hybrid sử dụng công nghệ nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), cho phép xe vận hành bằng hỗn hợp xăng và ethanol từ E20 đến E85. Trong đó, nhiên liệu E85 chứa tới 85% ethanol theo thể tích.

Giá bán các phiên bản Toyota Innova Hycross facelift tại Ấn Độ dao động trong khoảng từ 1.959.000 rupee đến 3.199.000 rupee (khoảng 548,5-895,7 triệu đồng).