Toyota Hilux ngược dòng tăng doanh số nhưng vẫn thua Ford Ranger

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), gần như toàn bộ phân khúc xe bán tải đều ghi nhận doanh số sụt giảm, ngoại trừ Toyota Hilux. Mẫu xe Nhật Bản đi ngược xu thế, với kết quả bán hàng đạt 684 chiếc, tăng 5,2% so với tháng 3.

Tuy nhiên, Toyota Hilux vẫn không thể vượt Ford Ranger như hồi tháng 2, dù mẫu bán tải của thương hiệu Mỹ ghi nhận doanh số giảm 35,6% xuống 933 xe trong tháng 4.

Trong khi đó, sản phẩm sụt giảm mạnh nhất trong tháng 4 là Isuzu D-Max, giảm tới 88% và một lần nữa có tên trong danh sách 10 xe bán chậm nhất toàn thị trường.

Phân khúc xe bán tải còn có Nissan Navara nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Hilux hiện hành thuộc thế hệ mới nhất, ra mắt khách Việt vào cuối tháng 1. Ở lần nâng cấp này, xe sở hữu nhiều điểm mới từ trang bị đến thiết kế, nhưng được chốt giá bán lẻ đề xuất rẻ hơn đời cũ tới gần 100 triệu đồng, giảm xuống còn 632-903 triệu đồng.

Hiệu ứng sản phẩm mới giúp Toyota Hilux bùng nổ doanh số trong tháng 2, đạt 871 chiếc và lần đầu tiên bán vượt Ford Ranger. Tuy nhiên, mẫu xe này gặp vấn đề về nguồn cung (đối với phiên bản cao cấp nhất), do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, khiến sức tiêu thụ chịu ảnh hưởng.

Ở chiều ngược lại, Ford Ranger được lắp ráp trong nước nên sở hữu lượng xe dồi dào hơn, tạo điều kiện cho đại lý áp dụng một số chương trình ưu đãi.

Thế hệ mới của Toyota Hilux sở hữu thiết kế bắt mắt hơn, thậm chí có phần “điệu đà” theo đánh giá của một số người dùng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù chưa thể cạnh tranh thị phần với Ford Ranger, song Toyota Hilux mới đã giữ vững vị trí thứ 2 của phân khúc, dần gia tăng khoảng cách với Mitsubishi Triton.

Phiên bản hiện hành của Triton cũng thuộc đời mới nhất, nhưng đang thua thiệt các đối thủ về trang bị, khi không có phiên bản số sàn (MT).

Do đó, dù thường xuyên có ưu đãi lớn từ nhà phân phối, Triton vẫn chưa thể tạo được điểm đột phá, trong bối cảnh thứ hạng của phân khúc xe bán tải trong năm nay đã dần định hình.

Mitsubishi Triton sở hữu giá bán lẻ đề xuất dao động 655-924 triệu đồng. Trong tháng 5, sản phẩm này được nhà phân phối tặng phiếu nhiên liệu trị giá 49-76 triệu đồng tùy phiên bản và đời xe, nhưng có thể quy đổi thành mức giảm tiền mặt tại một số đại lý (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vốn sở hữu sức mạnh động cơ tương đương với Ford Ranger sau khi nâng cấp lên thế hệ mới, nhưng Toyota Hilux một lần nữa tụt lại, sau khi Ranger được giới thiệu cấu hình động cơ mới vào đầu tháng 5. Cụ thể, phiên bản Wildtrak của Ranger 2026 lần đầu tiên được trang bị máy dầu V6 dung tích 3.0L.

Cỗ máy này thay thế cho động cơ dầu tăng áp kép (Bi-Turbo) dung tích 2.0L nhưng vẫn đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cấu hình mới tạo ra công suất tối đa 246 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600Nm, mạnh hơn đáng kể so với máy dầu 2.4L trên Hilux (204 mã lực, 500Nm).

Thiết kế tổng thể của Ford Ranger Wildtrak 2026 vẫn giữ nguyên nhưng có thêm một số chi tiết màu cam ở lưới tản nhiệt và bộ mâm hợp kim (Ảnh: FVN).

Với động cơ mới, giá bán lẻ đề xuất của Ford Ranger Wildtrak 2026 tăng 114 triệu đồng lên mức 1,093 tỷ đồng, đắt hơn 190 triệu đồng so với giá “trần” của Hilux. Theo giới chuyên gia, những khách hàng mê xe bán tải và mạnh về tài chính vẫn sẽ chịu chi để sở hữu động cơ V6.

Tuy nhiên, phải đến tháng 7, Ford Ranger Wildtrak 2026 mới được mở bán tại Việt Nam. Thông tin về các phiên bản thấp hơn sẽ được hãng xe Mỹ công bố sau, có thể cùng thời điểm mở bán Ranger Wildtrak 2026.