Toyota chú trọng nâng cao năng lực nhà cung cấp Việt

Hành trình bền bỉ đồng hành cùng ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Trong bối cảnh ngành ôtô Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước trở nên cấp thiết.

Trong suốt 6 năm triển khai chương trình (2020-2025), Toyota đặt mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô.

Để hiện thực hóa điều đó, Toyota đã sàng lọc kỹ lưỡng và tìm kiếm những nhà cung cấp tiềm năng, cử chuyên gia đến tư vấn cải tiến ngay tại nhà xưởng, đồng thời hướng dẫn các nhà cung cấp thích ứng với hệ thống tiêu chuẩn về quản trị chất lượng và chuỗi cung ứng.

Sau 6 năm triển khai, chương trình ghi nhận kết quả ấn tượng khi Toyota Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ 20 doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo về cải tiến, tư vấn tối ưu sản xuất tại nhà máy; kết nối hơn 100 nhà cung cấp nội địa, trong đó một số doanh nghiệp đủ năng lực đã được Toyota tuyển chọn làm nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.

Riêng trong năm 2025, Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng 5 doanh nghiệp nội địa, bao gồm: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (Fomeco), Công ty Cổ phần Công nghiệp Shinmeido, Công ty TNHH Phong Nam - Sinhirose, Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang TMS và Công ty Cổ phần Nhựa Zion.

Toyota đã cử đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tới từng doanh nghiệp để khảo sát hiện trạng, nhận diện những điểm hạn chế trong sản xuất và quản lý, từ đó tư vấn các giải pháp cải tiến phù hợp ngay trên dây chuyền.

Toyota Việt Nam đã hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất cho nhiều doanh nghiệp suốt 6 năm qua (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Trong hơn 6 tháng triển khai dự án, các doanh nghiệp trên ghi nhận kết quả tích cực về các hoạt động cải tiến theo tiêu chuẩn 5S, Kaizen của Toyota và tăng cường các biện pháp an toàn lao động.

Cụ thể, các doanh nghiệp được hỗ trợ đã tiết kiệm khoảng 3 tỷ đồng chi phí/năm nhờ tối ưu vận hành; tiết kiệm được 318m² diện tích nhà xưởng; tinh gọn bộ máy, giảm 16 vị trí nhân sự mà vẫn duy trì chất lượng; loại bỏ hơn 40,7 tấn vật tư, thiết bị không còn sử dụng.

Ông Lê Văn Khanh - Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (Fomeco) - chia sẻ: “Từ chỗ trước đây chủ yếu tập trung vào việc chạy theo các đầu mục công việc và sản lượng, doanh nghiệp đã từng bước chuyển sang cách tiếp cận mới, chú trọng nâng cao hệ thống, thay đổi tư duy quản trị và hướng tới phát triển bền vững”.

Sứ mệnh nâng cao năng lực nội địa hóa

Cuối năm 2025 , Toyota Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng. Đây là phần thưởng ghi nhận những thành tựu, nỗ lực của Toyota cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Thực tế, sau gần ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Toyota đã xây dựng được chuỗi cung ứng bền vững với 61 nhà cung cấp tại Việt Nam, trong đó 13 doanh nghiệp thuần Việt, nội địa hóa hơn 1.000 linh kiện ôtô, phục vụ cho lắp ráp xe tại chỗ và xuất khẩu tới 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng doanh thu xuất khẩu tích lũy đạt gần 1 tỷ USD.

Với những kết quả đã đạt được, Toyota Việt Nam củng cố thêm niềm tin vào sứ mệnh nâng cao năng lực nội địa hóa trong ngành công nghiệp ôtô. Trong thời gian tới, Toyota tiếp tục kiên định với tầm nhìn phát triển năng lực nhà cung cấp Việt trong việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành ôtô.

Chuyên gia của Toyota trực tiếp tư vấn cải tiến ngay tại nhà xưởng cho các doanh nghiệp (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Cụ thể, Toyota vẫn sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà cung cấp Việt Nam với các nhà lắp ráp ô tô. Điều này giúp doanh nghiệp nội địa tiếp cận trực tiếp tiêu chuẩn của nhà lắp ráp, từ đó nâng cao năng lực đáp ứng và từng bước trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, Toyota sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công thương để triển khai các chương trình hỗ trợ, bám sát nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Các nội dung hỗ trợ dự kiến sẽ được mở rộng, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp Việt, tạo nền tảng cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng ôtô ở mức độ cao hơn.

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc Khối Chiến lược kinh doanh Toyota Việt Nam - nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, đây là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng tầm vị thế, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ nói chung, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Với định hướng nhất quán và cam kết lâu dài, Toyota Việt Nam khẳng định vai trò cầu nối đáng tin cậy cho các nhà cung cấp Việt trên con đường chinh phục chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu nội địa hóa và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.