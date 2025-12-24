Tổ chức Mỹ: Ô tô Nhật đáng tin cậy nhất, xe hybrid ổn định hơn xe điện

Đến hẹn lại lên, Consumer Reports (CR) - tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, độc lập chuyên nghiên cứu, thử nghiệm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - đã công bố kết quả khảo sát, phân tích và dự báo độ tin cậy của 26 thương hiệu ô tô. Với nhiều khách hàng, báo cáo này là một tài liệu tham khảo mua xe quan trọng do thể hiện được một phần độ bền bỉ của sản phẩm.

Năm nay, nền công nghiệp xe hơi Nhật Bản tiếp tục áp đảo với 6 đại diện trong top 10 hãng đáng tin nhất. Đáng chú ý, với 4 điểm tăng thêm so với năm ngoái, Toyota đã vượt mặt Subaru để trở lại đỉnh bảng kể từ lần gần nhất vào năm 2022.

Danh sách 10 hãng ô tô đáng tin cậy năm 2026, xếp từ cao đến thấp theo thang điểm 1-100 (Ảnh: Consumer Reports).

Các chuyên gia nhận định sự cải thiện đáng kể của những sản phẩm chủ lực, nổi tiếng về độ bền như Camry và cặp xe bán tải Tacoma - Tundra đã khôi phục vị thế của nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản.

Cùng lúc đó, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Toyota là Lexus không ghi nhận bất cứ mẫu xe nào ở dưới mức tiêu chuẩn ngành, tiếp tục lọt top 3 với 60/100 điểm.

Subaru xen giữa với 63/100 điểm, chủ yếu do dòng Impreza và Crosstrek được đánh giá độ ổn định dự đoán cao.

Land Cruiser và 4Runner thế hệ mới là những động lực giúp Toyota thăng hoa trong năm nay (Ảnh: Toyota).

Hạng 4 thuộc về một cái tên Nhật khác là Honda, còn nhánh xe sang cùng nhà là Acura đứng thứ 7, ngay sau Nissan. Kia duy trì một chỗ trong top 10, trở thành đại diện thứ 7 đến từ châu Á trong bảng thống kê của CR.

Nhãn hàng duy nhất đến từ châu Âu trong nhóm 10 thương hiệu bền nhất năm 2026 là BMW, nhờ vào việc toàn dải sản phẩm sở hữu điểm số tin cậy từ trung bình trở lên.

Lexus là xe sang ít có nguy cơ hỏng hóc nhất trong năm 2026 (Ảnh: Lexus).

Tesla bứt phá ngoạn mục khi tăng 8 bậc so với năm ngoái, lên hạng 9. Model 3 và Model Y được vinh danh là xe điện tốt nhất trong cuộc khảo sát, song Cybertruck vẫn gây thất vọng dù nhà sản xuất đã khắc phục nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng hoàn thiện.

Ở chiều ngược lại, Mazda rơi từ vị trí thứ 6 xuống 14 do bộ đôi SUV cỡ lớn CX-70 và CX-90 xuất hiện hàng loạt trục trặc nghiêm trọng về hệ truyền động trên cả bản xăng lẫn plug-in hybrid (hybrid có cắm sạc).

Theo CR, nếu Toyota và Subaru đổi mới “chậm mà chắc” thì Mazda lại quá vội vã với nền tảng và hệ động lực hoàn toàn mới, đặc biệt là cấu hình plug-in hybrid.

Mazda CX-70 và CX-90 PHEV khiến chủ xe mệt mỏi vì có thể “nằm đường” bất cứ lúc nào (Ảnh: Trung Nghĩa).

Câu chuyện của Mazda phản ánh một thực tế rằng xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) vẫn tạo ra không ít phiền muộn cho người dùng, với số lỗi nhiều hơn 80% so với xe xăng/dầu truyền thống. Trong số 10 xe kém ổn định nhất, 7 xe là PHEV hoặc EV với các vấn đề liên quan hệ thống pin cao áp, hệ thống sạc và động cơ.

Trong khi đó, xe hybrid (HEV) ít gặp sự cố hơn khoảng 15% so với xe xăng/dầu - theo thống kê của CR. Chỉ 3 trong 30 mẫu xe xăng lai điện tự sạc bị chấm thấp hơn trung bình ngành, cho thấy một lợi ích đáng kể trong bối cảnh người Mỹ ngày càng ưa chuộng dòng xe này.

Consumer Reports khuyến nghị khách hàng tránh lựa chọn các mẫu ô tô hoàn toàn mới hoặc có bản nâng cấp lớn trong hai năm trở lại đây, nếu không muốn tốn thời gian và tiền bạc tới các xưởng sửa chữa.

Hằng năm, CR khảo sát các thành viên những sự cố đã xảy ra trên xe của họ trong 12 tháng qua, từ đó phân tích 20 nhóm vấn đề cụ thể từ nhỏ nhặt đến nghiêm trọng. Đội ngũ chuyên gia sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của lỗi đối với chủ xe nhằm rút ra điểm tin cậy dự đoán cho mỗi xe mới theo thang 1-100.

Năm nay, CR thu thập dữ liệu từ khoảng 380.000 ô tô đời 2000-2025 cùng một số xe đời 2026. Đây là căn cứ để CR xét độ tin cậy tổng thể của từng mẫu xe, với điều kiện xe đó không có bản facelift hoặc thế hệ mới trong ba năm qua. Nếu thiếu dữ liệu về một mẫu xe trong bất kỳ năm sản xuất nào, CR sẽ sử dụng điểm số độ tin cậy của thương hiệu để bổ sung cho dự đoán về xe mới.