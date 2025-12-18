TMT Motors hợp tác Carpla Service cung ứng dịch vụ bảo hành, sửa chữa toàn quốc

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, tối ưu trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ của TMT Motors.

Theo thỏa thuận, Carpla Service sẽ trở thành đối tác cung cấp dịch vụ hậu mãi cho TMT Motors, bao gồm: tiếp nhận, xử lý bảo hành, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa kỹ thuật, cứu hộ và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ.

Carpla Service Là thành viên thuộc Tasco - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối và dịch vụ ô tô tại Việt Nam. Đây là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực dịch vụ ô tô với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và hệ thống xưởng hiện đại, đáp ứng mục tiêu giúp TMT Motors chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian phục vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Lễ ký kết hợp tác cung ứng dịch vụ bảo hành và sửa chữa toàn quốc TMT Motors - Carpla Service (Ảnh: TMT Motors).

Đại diện TMT Motors cho biết: “Thời gian tới TMT Motors sẽ đẩy mạnh phát triển 30.000 trạm sạc trên toàn quốc, trong đó tập trung tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Cùng với đó việc hợp tác với Carpla Service không chỉ nhằm mở rộng độ phủ dịch vụ trên cả nước, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch phát triển các dòng xe mới, đặc biệt là phân khúc xe điện đô thị, xe du lịch và xe tải nhẹ, xe tải trung, xe tải nặng trong tương lai. Đây là những nhóm sản phẩm đòi hỏi dịch vụ hậu mãi nhanh chóng, linh hoạt và chuyên nghiệp”.

Về phía Carpla Service, là hệ thống xưởng dịch vụ ô tô toàn quốc với cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu bảo hành - bảo dưỡng - sửa chữa cho các dòng xe ô tô du lịch và xe thương mại với hệ thống trải rộng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam với kế hoạch phát triển và đi vào hoạt động lên đến 70 điểm xưởng trước và trong quý I/2026 và 100 điểm xưởng trong năm 2026.

Carpla Service cho biết, TMT Motors là doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Sự hợp tác này sẽ giúp Carpla Service mở rộng mạng lưới, gia tăng năng lực phục vụ và đưa dịch vụ sửa chữa, bảo hành tiếp cận khách hàng trên quy mô lớn, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ trên thị trường.

Carpla Service sẽ trở thành đối tác vận hành hệ thống dịch vụ hậu mãi cho TMT Motors, với kế hoạch phát triển và đi vào hoạt động lên đến 70 điểm xưởng trước và trong quý I/2026 và 100 điểm xưởng trong năm 2026 (Ảnh: TMT Motors).

Sự kiện hợp tác giữa TMT Motors và Carpla Service mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với cả hai doanh nghiệp và thị trường. Trước hết, đây là bước đi chiến lược giúp TMT Motors nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, một trong những yếu tố cốt lõi quyết định sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực xe điện đô thị, xe du lịch và xe tải nhẹ, xe tải trung, xe tải nặng trong tương lai.

Việc chuẩn hóa quy trình bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa trên phạm vi toàn quốc sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm của TMT Motors. Thỏa thuận này góp phần mở rộng mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phục vụ số lượng lớn khách hàng trong bối cảnh TMT Motors đang phát triển mạnh các dòng xe mới.

Sự đồng hành của Carpla Service với kinh nghiệm vận hành dịch vụ nhiều năm giúp TMT Motors tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao khả năng phản hồi và cải thiện chất lượng hỗ trợ kỹ thuật.

Ngoài ra, sự kiện đánh dấu xu hướng hợp tác sâu giữa các doanh nghiệp trong ngành ô tô - xe điện nhằm tạo ra hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, bền vững. Đây không chỉ là liên kết về mặt kỹ thuật mà còn là lời cam kết mang đến trải nghiệm minh bạch, nhanh chóng và chuyên nghiệp cho khách hàng.

Qua đó, TMT Motors thể hiện quyết tâm cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường.

Sự kiện ký kết giữa TMT Motors và Carpla Service được kỳ vọng sẽ mang đến lợi ích thiết thực cho người dùng: dịch vụ thuận tiện, minh bạch, chi phí hợp lý và quy trình nhanh chóng hơn.

Đây cũng là một phần quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của TMT Motors trên thị trường, theo xu hướng “lấy khách hàng làm trung tâm” mà doanh nghiệp đang theo đuổi.