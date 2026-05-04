TMT Motors hé lộ 5 xe máy điện sắp ra mắt, thêm đối thủ cho VinFast

Trên website chính thức, TMT Motors lần đầu tiên công khai thông tin và hình ảnh của 5 mẫu xe máy điện sắp ra mắt thị trường Việt Nam, lần lượt là Super Max, Iris, Tansy, K1 và T2.

Tất cả chưa có giá và thời gian mở bán chính thức, nhưng việc công bố sớm thông tin cho thấy thời điểm ra mắt đã rất gần.

Tuy nhiên, hình ảnh các mẫu xe do TMT Motors đăng tải nhiều khả năng được thực hiện bởi công cụ AI vì mắc nhiều lỗi, nhiều chi tiết không đồng nhất ở các góc ảnh khác nhau, và một số chi tiết giống hệt các mẫu xe đang có mặt trên thị trường.

TMT Super Max

TMT Super Max cạnh tranh với Selex Camel 1 (Ảnh: TMT Motors).

Khởi đầu là TMT Super Max, một mẫu xe máy điện dành cho mục đích vận chuyển hàng hóa. Khách hàng tiềm năng sẽ là các công ty dịch vụ vận tải hàng hóa trong thành phố, nhà hàng, siêu thị, giới shipper,...

Theo TMT Motors, xe sử dụng động cơ điện có công suất 6.000W, cho tốc độ tối đa 70km/h và khả năng leo dốc 15 độ. Xe có 3 pin Lithium LFP, tầm vận hành tối đa 180km mỗi lần sạc đầy. Tải trọng tối đa 230kg.

Xe có khả năng kháng nước và kháng bụi IP67 và trang bị màn hình đồng hồ dạng LCD. Hãng cho biết Super Max trang bị phanh đĩa đôi (phanh đĩa trước và sau), nhưng hình ảnh cho thấy xe chỉ có phanh đĩa phía trước, còn phía sau sử dụng phanh tang trống.

Một số góc ảnh cho thấy xe trang bị đến 4 giảm xóc phía sau, nhưng một số góc ảnh khác không có.

Hiện những ông lớn về xe máy điện tại Việt Nam như VinFast, Yadea, hay Honda không kinh doanh xe máy điện chở hàng chuyên dụng. Đối thủ trực tiếp của TMT Super Max sẽ là Selex Camel 1 hiện có giá 28,3 triệu đồng.

TMT IRIS

TMT Iris có tầm vận hành 150km/lần sạc và tốc độ tối đa 70km/h (Ảnh: TMT Motors).

Tiếp theo là mẫu TMT Iris mang kiểu dáng tương đồng các mẫu xe tay ga truyền thống. Xe sử dụng động cơ điện công suất 3.000W, thấp hơn công suất của dòng Super Max, nhưng vẫn có tốc độ tối đa 70km/h và khả năng leo dốc 15 độ.

TMT Iris hướng đến mục đích di chuyển cá nhân 1-2 người, tải trọng tối đa 150kg. Mẫu xe máy điện thương hiệu Việt trang bị 2 pin Lithium LFP, cho tầm vận hành tối đa 150km/lần sạc. Xe cũng trang bị phanh đĩa trước, khả năng chống nước, chống bụi IP67 và màn hình đồng hồ dạng LCD.

Vì chưa có giá bán nên khó xác định đối thủ trực tiếp của TMT Iris ở thời điểm hiện tại.

Không chỉ được tạo nên bằng công cụ AI, hình ảnh quảng cáo của TMT Iris cũng tương đồng với ý tưởng của Yadea Osta.

TMT Tansy

TMT Tansy hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên (Ảnh: TMT Motors).

TMT Tansy có định vị thấp hơn Iris. Hãng xe Việt chỉ lắp cho chiếc xe động cơ 1.200W, tốc độ tối đa 50km/h và khả năng leo dốc 15 độ. Đối tượng khách hàng của mẫu xe này sẽ là học sinh, sinh viên, hoặc người có nhu cầu di chuyển quãng ngắn.

Trong dải sản phẩm của VinFast, dòng xe học sinh, sinh viên có kiểu dáng tương tự Tansy hiện có Evo Lite, Evo Grand Lite và Evo Lite Neo.

TMT Tansy (Ảnh: TMT Motors).

Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với thông số dài x rộng x cao lần lượt 1.850 x 684 x 1.121mm, tải trọng tối đa 150kg. Với tầm vận hành 120km, Tansy là mẫu xe máy điện có tầm vận hành thấp nhất trong 5 mẫu xe máy điện của TMT Motors. Xe cũng trang bị 2 pin Lithium LFP và phanh đĩa phía trước.

TMT K1 và T2

TMT K1 có nhiều điểm chung với Vespa Sprint (Ảnh: TMT Motors).

Khác với ba mẫu xe máy điện kể trên, TMT K1 và T2 chưa có hình ảnh chi tiết.

Trong đó, TMT K1 không khác phiên bản sao chép của Vespa Sprint. Có thể thấy điều đó ở đèn pha, cụm tay lái, gắp đơn phía trước, yên xe vào toàn bộ thiết kế phía sau. Thậm chí, dù là xe điện, hình ảnh của TMT K1 vẫn còn động cơ xăng giống hệt động cơ của Vespa.

Thông tin trên website cho biết xe sử dụng động cơ công suất tối đa 3.000W, vận tốc tối đa 70km/h và tầm vận hành 150km/lần sạc nhờ 2 pin Lithium LFP.

TMT T2 có tầm vận hành 180km/lần sạc (Ảnh: TMT Motors).

Trong khi đó, TMT T2 có thể là mẫu xe cao cấp nhất vì có tầm vận hành 180km/mỗi lần sạc. Các thông số khác về vận hành tương tự với "người anh em" K1.

Giữa năm ngoái, TMT Motors công bố kế hoạch mở bán 5 mẫu xe máy điện vào quý IV/2025. Nhưng đến nay, tức quý II/2026, hãng mới công bố hình ảnh và thông số cơ bản. Hãng cũng từng tuyên bố xây dựng trạm đổi pin, mỗi trạm có số lượng 5-72 viên pin, nhưng kế hoạch vẫn chưa được thực hiện hóa.

2026 sẽ là một năm bận rộn với TMT Motors. Ngoài 5 mẫu xe máy điện, hãng dự kiến ra mắt mẫu ô tô điện siêu nhỏ Nano S05 trong tháng 6, đồng thời mở rộng dải sản phẩm Wuling và tăng tốc triển khai kế hoạch xây dựng hạ tầng trạm sạc công cộng tại Việt Nam.