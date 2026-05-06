Tình huống ô tô bất ngờ bốc cháy: Kỹ năng thoát hiểm trong vài giây

Vụ việc cháy ô tô tại một cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) hôm 1/5 đã để lại hậu quả đáng tiếc là hai người thiệt mạng do mắc kẹt bên trong xe, công tác cứu nạn không kịp thời.

Hình ảnh chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt tại cây xăng ở Đà Nẵng hôm 1/5 (Ảnh chụp màn hình).

Kỹ năng thoát hiểm khi ô tô bất ngờ bốc cháy

Trong tình huống cháy xe, mối nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng con người chủ yếu đến từ khói độc (do các vật liệu tổng hợp bị đốt cháy) và sức nóng của ngọn lửa. Nhiệt độ của một đám cháy ô tô có thể lên đến hơn 800 độ C. Do đó, việc đầu tiên là cố gắng nhanh chóng thoát khỏi chiếc xe đang cháy hoặc có nguy cơ bốc cháy.

Hãy lập tức mở khóa cửa, hạ kính và mở cửa sổ trời (nếu có) để giảm nguy cơ ngộ độc khói, ngạt khí, tăng khả năng thoát nạn cho những người trong xe, đồng thời giúp lực lượng cứu hộ, cứu hỏa dễ dàng tiếp cận và giải cứu nạn nhân nhanh hơn.

Cần tháo dây an toàn càng nhanh càng tốt, bởi nhiệt độ cao có thể làm biến dạng hoặc kẹt chốt khóa.

Nếu không thể mở cửa bằng tay, hãy thử dùng hai chân đạp thật mạnh vào vị trí gần bản lề hoặc khóa cửa.

Với cửa kính, để phòng các tình huống khẩn cấp, các chủ xe nên để sẵn trên ô tô dụng cụ thoát hiểm chuyên dụng. Búa thoát hiểm đa năng thường có đầu kim loại nhọn, cứng để đập vỡ kính và lưỡi dao để cắt dây an toàn.

Về nguyên tắc thoát hiểm, phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước rồi mới có thể hỗ trợ người khác. Bên cạnh đó, cần ưu tiên cứu người, rồi mới tới tài sản.

Trong trường hợp ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển, nhiều khả năng toàn bộ cửa xe sẽ ở trạng thái khóa trung tâm, người ngồi ghế trước có thể tự mở cửa để thoát thân nếu thao tác nhanh chóng, kịp thời.

Trong khi đó, người ngồi ghế sau gần như không thể mở cửa từ bên trong nếu không hiểu cơ cấu khóa cửa hoặc tài xế không kịp mở khóa trung tâm do mất bình tĩnh. Lúc này, người ngồi phía sau cần nhanh chóng trèo lên ghế trước để thoát ra khỏi xe, hoặc tìm cách ra tín hiệu để người bên ngoài hỗ trợ mở cửa.

Khi đã thoát ra khỏi chiếc ô tô đang cháy hoặc có nguy cơ cháy, tất cả mọi người nên lập tức di chuyển tới vị trí an toàn, vì trong quá trình cháy nổ, một số bộ phận trên xe có thể vỡ do nhiệt độ cao, các mảnh vỡ có thể văng xa hàng chục mét, trở thành "vũ khí sát thương".

Nguyên nhân cháy xe

Tình huống cháy xe có thể xảy ra do nhiều yếu tố. Với ô tô chạy xăng, dầu, nguyên nhân hàng đầu là chập hoặc quá tải hệ thống điện, do dây điện bị hở, chuột cắn, lắp thêm thiết bị (đèn, âm thanh, camera...) không đúng kỹ thuật, ắc quy bị lỗi hoặc đấu nối sai...

Nguyên nhân thứ hai là rò rỉ nhiên liệu hoặc dầu nhớt.

Lỗi kỹ thuật của xe hoặc các tác nhân từ bên ngoài cũng có thể dẫn tới cháy xe, như tàn thuốc lá, đốt vàng mã, đỗ xe hoặc di chuyển qua khu vực có nguy cơ cháy cao như cỏ khô, rơm rạ phơi trên đường...

Nguy cơ cháy xe còn có thể xuất hiện sau va chạm, khi bình chứa hoặc đường ống dẫn các chất dễ cháy như dầu phanh, dầu hộp số hoặc nhiên liệu bị nứt vỡ, gây rò rỉ, khiến chất lỏng chảy ra ngoài và tiếp xúc với các chi tiết kim loại nóng hoặc tia lửa điện.

cháy xe chủ yếu xuất phát từ bộ pin. Pin lithium-ion có thể bị quá nhiệt, đoản mạch hoặc lỗi sản xuất dẫn đến cháy. Các va chạm mạnh hoặc sạc không đúng cách cũng làm tăng rủi ro.

Dù chạy xăng, dầu hay chạy điện, ô tô đều có nguy cơ cháy nếu chở các vật dễ cháy, như pin, ắc quy, sạc dự phòng, bật lửa, bình gas...

Chiếc ô tô bị cháy ở Đà Nẵng hôm 1/5 chở đầy pin và bình ắc quy trong cốp (Ảnh: A Thành).

Đặc biệt, pin lithium-ion có thể tự cháy trong môi trường thiếu oxy, khiến việc dập lửa trở nên khó khăn hơn nhiều so với đám cháy thông thường.

Đám cháy do pin lithium-ion tạo ra nhiệt độ cực cao, có thể đạt tới 600-1.000 độ C chỉ trong vài giây.

Đám cháy pin lithium-ion còn giải phóng một lượng lớn khói độc có thể ảnh hưởng tính mạng con người bao gồm hydro florua (HF), CO, và nhiều hợp chất hữu cơ bay hơi khác. Khí HF là một chất cực độc, có khả năng gây bỏng hóa chất nặng.

Ngoài ra, nguy cơ nổ cũng rất cao do áp suất bên trong pin tăng mạnh, có thể làm văng các mảnh kim loại nóng ra xung quanh.