Thuế Đà Nẵng lý giải sơ suất khiến phí trước bạ ô tô tăng 8,5 triệu đồng

Ngày 12/1, Thuế thành phố Đà Nẵng đã có công văn phản hồi liên quan đến phản ánh của báo chí về giá tính lệ phí trước bạ ô tô tại thành phố Đà Nẵng.

Theo phản ánh, đầu tháng 1, một người dân đi làm thủ tục để nhận xe Yaris Cross phiên bản xăng (giá niêm yết 662 triệu đồng) được đại lý ô tô Toyota trên địa bàn Đà Nẵng thông báo mức phí trước bạ tăng hơn 8,5 triệu đồng so với tháng 12/2025 (từ 65,67 triệu đồng lên 74,2 triệu đồng).

Thiết kế của ô tô Yaris Cross (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Trong bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn Đà Nẵng ban hành ngày 29/12/2025, không có tên dòng xe Toyota Yaris Cross. Trong khi đó một số dòng xe khác được áp giá tính thuế ở mức cũ chưa điều chỉnh.

Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết, qua rà soát đơn vị phát hiện có sơ suất trong quá trình cập nhật bảng giá xe để trình UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy áp dụng từ ngày 1/1, dẫn đến thiếu loại xe Yaris Cross phiên bản xăng.

Do chưa có trong bảng giá áp dụng từ ngày 1/1 nên khi phát sinh hồ sơ tính lệ phí trước bạ cho người mua xe, cơ quan thuế vẫn áp dụng bảng giá tạm chưa điều chỉnh giảm, dẫn tới sự chênh lệch tăng mức phí trước bạ.

Thuế thành phố Đà Nẵng đang rà soát, trình UBND thành phố Đà Nẵng cập nhật, điều chỉnh, bổ sung giá xe Yaris Cross nêu trên và một số loại xe khác mà giá chưa điều chỉnh.

Đơn vị cũng tham mưu các đơn vị rà soát điều chỉnh lại thông báo lệ phí trước bạ đối với người mua xe và hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ do chênh lệch cho người mua.