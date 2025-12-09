Tháng 12, Kia ưu đãi các mẫu xe cùng nhiều quà tặng tại hệ thống showroom

Cụ thể, Kia Carnival Hybrid ưu đãi lớn nhất trong năm lên đến 80 triệu đồng kèm quà tặng đặc biệt tại showroom. Mẫu xe tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe cao cấp cỡ lớn.

Kia mang đến cơ hội sở hữu xe Kia New Carnival với giá bán dễ tiếp cận cho khách hàng Việt trong dịp cuối năm và giới thiệu thêm phiên bản Premium với gói tùy chọn hàng ghế 2 VIP và màu nội thất mới cao cấp. Kia mang đến đa dạng tùy chọn, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa theo sở thích và yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Kia New Carnival Hybrid ưu đãi đến 80 triệu đồng kèm quà tặng đặc biệt tại showroom (Ảnh: Kia Việt Nam).

New Sorento - mẫu SUV 7 chỗ cao cấp chinh phục nhiều khách hàng Việt bởi diện mạo bề thế, đậm chất thể thao nhưng vẫn toát lên sự sang trọng và tinh tế, khẳng định đẳng cấp của chủ nhân. Mẫu xe không chỉ đại diện cho phong thái mà còn đón đầu xu hướng thiết kế trong phân khúc D- SUV cao cấp, hiện đại, sang trọng với chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn an toàn 5 sao ANCAP, mở ra xu hướng lựa chọn mới trong phân khúc xe SUV cao cấp.

Trong tháng 12, Kia Sportage được ưu đãi lên đến 30 triệu đồng (tùy phiên bản), khách được tặng kèm quà tặng đặc biệt tại showroom, giá bán sau ưu đãi chỉ từ 819 triệu đồng và có thêm tùy chọn màu nội thất cá nhân hóa đẳng cấp theo nhu cầu. Mẫu C-SUV đột phá trong thiết kế, trẻ trung và mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thể thao cùng tiện nghi công nghệ hàng đầu phân khúc. Mẫu xe là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích chinh phục thử thách với cảm giác lái phấn khích, khác biệt.

Kia Carens - mẫu SUV 7 chỗ có giá bán dễ tiếp cận từ 599 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Các mẫu xe SUV đô thị Kia New Sonet, Seltos, Carens trong tháng 12 tiếp tục ưu đãi cao nhất đến 59 triệu đồng tùy mẫu xe, phiên bản, khách hàng có cơ hội nhận thêm quà tặng tại showroom. Các mẫu xe SUV đô thị Kia đang có giá bán sau ưu đãi dễ tiếp cận chỉ từ 485 triệu đồng. Trong đó, Kia New Sonet và Seltos đang là mẫu xe có doanh số hàng đầu trong phân khúc SUV đô thị. Theo thông tin từ Kia Việt Nam, mẫu smart SUV Kia New Seltos đạt gần 1.000 đơn đặt hàng trong tháng 11, doanh số cao nhất từ đầu năm đến nay.

Kia New Seltos đạt gần 1000 đơn đặt hàng trong tháng 11, giá sau ưu đãi chỉ từ 564 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Các mẫu xe còn lại như New Morning, Kia K5, Kia K3, Kia Soluto nhận ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy mẫu xe, phiên bản, giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe Kia sedan chỉ từ 334 triệu đồng.

Kia New Sonet - mẫu SUV hiện đại, trẻ trung và linh hoạt với giá bán chỉ từ 485 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Với hệ thống hơn 100 showroom, đại lý rộng khắp trên toàn quốc và dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu, Kia mang đến cơ hội tốt nhất trong năm cho khách hàng sở hữu nhiều mẫu xe Kia thế hệ mới đa dạng các phân khúc với giá bán dễ tiếp cận, phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng xe của từng khách hàng.

Các mẫu xe Kia thế hệ mới đang được Thaco Auto áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km, mang đến sự an tâm cho khách hàng khi có nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ di chuyển cho công việc và gia đình trong dịp Giáng sinh và năm mới 2026.