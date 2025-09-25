Teyes Việt Nam - Vietmap mở rộng hệ sinh thái công nghệ ô tô thông minh tại Việt Nam

Theo đuổi tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái thiết bị hỗ trợ lái xe thông minh, bắt đầu từ phần cứng mạnh mẽ đến giao diện phần mềm ổn định và trực quan, Teyes - thương hiệu màn hình ô tô toàn cầu - tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam thông qua hai dòng sản phẩm mới: CC3L 360 và CC3L Lite.

Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng nhận diện thương hiệu và tiếp cận gần hơn đến cộng đồng người dùng ô tô, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn, mượt mà và tối ưu hóa công nghệ cho người dùng hiện đại.

Thực tế màn hình Teyes CC3L 360 (trái) và Teyes CC3L Lite (phải) (Ảnh: Vietmap).

Teyes - Thương hiệu toàn cầu, khác biệt nhờ công nghệ phần cứng và sự am hiểu thị trường Việt từ Vietmap

Teyes là thương hiệu màn hình ô tô thông minh đã có mặt tại nhiều thị trường lớn trên thế giới, bao gồm châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, được Vietmap phân phối độc quyền từ tháng 4/2023.

Các đại diện của Vietmap và Teyes ký kết hợp tác vào tháng 4/2023 (Ảnh: Vietmap).

Ở khía cạnh phần cứng, nền tảng cốt lõi để kiến tạo trải nghiệm người dùng, thương hiệu này luôn ưu tiên tích hợp những công nghệ tiên tiến. Điều này thể hiện rõ qua việc sử dụng chip xử lý và chip âm thanh mạnh mẽ, hệ thống cảm biến hiện đại, từ đó bảo chứng cho sự ổn định, bền bỉ và khả năng tương thích tối ưu giữa phần cứng và phần mềm.

Teyes từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ trên xe thông qua việc phát triển giao diện phần mềm trực quan, giàu tính ứng dụng. Mỗi tương tác trên màn hình đều được tối ưu về tốc độ phản hồi và khả năng duy trì hiệu năng lâu dài, tạo nên trải nghiệm liền mạch, đây là điều mà phần lớn các sản phẩm cùng phân khúc vẫn đang bỏ ngỏ.

Tại thị trường Việt Nam, Vietmap không chỉ đóng vai trò phân phối độc quyền mà còn sở hữu đội ngũ nghiên cứu và phát triển riêng, trực tiếp tham gia tùy biến phần mềm, giao diện và tính năng để đảm bảo sản phẩm phù hợp tối đa với nhu cầu thực tế, ngữ cảnh sử dụng và thói quen lái xe của người Việt.

Sự phối hợp giữa công nghệ toàn cầu và hiểu biết bản địa đã góp phần tạo nên khác biệt trong trải nghiệm người dùng.

Thao tác đa chạm mượt mà trên màn hình Teyes do Vietmap phân phối (Ảnh: Vietmap).

Đẩy mạnh công nghệ hỗ trợ lái an toàn, từng bước tích hợp trí tuệ nhân tạo

Trong định hướng phát triển lâu dài, thương hiệu không chỉ chú trọng vào trải nghiệm tiện nghi mà còn xem an toàn là tiêu chí cốt lõi của mọi cải tiến công nghệ.

Các dòng màn hình ô tô thông minh của hãng được tích hợp loạt tính năng hỗ trợ lái xe chủ động như: hỗ trợ quan sát toàn cảnh, cảnh báo áp suất lốp… Nhờ lợi thế phần cứng mạnh mẽ và khả năng xử lý ổn định, những công nghệ này hoạt động mượt mà trong môi trường giao thông thực tế.

Teyes đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào các dòng sản phẩm mới, nhằm nâng cao khả năng nhận diện tình huống và hỗ trợ ra quyết định trong thời gian thực. Từ việc nhận dạng phương tiện, làn đường, đến cảnh báo nguy cơ va chạm.

Công nghệ AI được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải áp lực cho người lái, trong điều kiện giao thông phức tạp. Đây là bước đi cho thấy hãng không chỉ làm thiết bị, mà đang phát triển một nền tảng công nghệ hỗ trợ lái xe toàn diện, hướng đến tương lai an toàn hơn cho người dùng trên mọi hành trình.

CC3L 360 và CC3L Lite: Bộ đôi mở rộng trải nghiệm công nghệ thông minh, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường

Teyes CC3L 360 là lựa chọn dành cho người dùng đề cao an toàn khi lái xe. Với cấu hình xử lý mạnh mẽ cùng hệ thống camera 360 độ tích hợp sẵn, sản phẩm vừa giúp xóa điểm mù hiệu quả vừa hỗ trợ tối ưu khi lùi, đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Hình ảnh hiển thị từ camera 360 tích hợp trên Teyes CC3L 360 (Ảnh: Vietmap).

Trong khi đó, Teyes CC3L Lite hướng đến nhóm khách hàng mong muốn trải nghiệm giao diện hiện đại, kết nối mượt mà và các tính năng hỗ trợ lái cơ bản với mức giá dễ tiếp cận hơn. Dù được tinh gọn về chip xử lý và chip âm thanh, CC3L Lite vẫn giữ vững độ ổn định, điều vốn khó tìm thấy trong nhiều thiết bị cùng phân khúc.

Giao diện chia đôi màn hình trực quan (Ảnh: Vietmap).

Teyes Việt Nam - Vietmap cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng với chính sách bảo hành rõ ràng lên đến 24 tháng, hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thương hiệu này đang từng bước tạo dựng hệ sinh thái công nghệ trên xe hơi, trong đó người lái luôn là trung tâm của mọi phát triển. Với CC3L 360 và CC3L Lite, hãng đang tiếp tục củng cố nhằm mang đến các giải pháp công nghệ thông minh, thực tiễn và ngày càng thân thiện hơn với người dùng Việt.

Thông tin thêm về Teyes Việt Nam - Vietmap:

Website: https://vietmap.vn/man-hinh-giai-tri-oto

Fanpage: https://www.facebook.com/vietmapgis

Liên hệ hotline: 089.616.4567 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết thông tin sản phẩm.