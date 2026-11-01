Tesla chọn ngách nào tại Việt Nam khi VinFast đang dẫn đầu thị trường ô tô?

Ngày 28/10, ông Ricky Ip, người phụ trách tuyển dụng của Tesla khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thông báo trên mạng xã hội về việc Tesla chính thức hiện diện tại Việt Nam và tuyển dụng nhân sự.

Đây là xác nhận đầu tiên từ phía Tesla sau hơn một tháng thành lập pháp nhân tại Việt Nam mà không đưa ra thông báo chính thức nào.

Hãng đang tuyển 5 vị trí, gồm Quản lý bán hàng (Sales Manager), Quản lý dịch vụ (Service Manager), Đối tác nhân sự (HR Business Partner), Quản lý thu mua (Purchasing Manager) và Chuyên viên phát triển dự án trạm sạc (Project Developer, Charging).

Tesla Model Y tại một sự kiện khai trương đại lý ở Ấn Độ (Ảnh: Bloomberg).

Thận trọng tiến vào thị trường Việt Nam

Công ty TNHH Tesla Motors Vietnam được thành lập ngày 11/9 với vốn điều lệ gần 77,7 tỷ đồng (tương đương 3 triệu USD). Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối, bán buôn và bán lẻ ô tô, không bao gồm hoạt động sản xuất.

Vị trí chủ tịch công ty do ông David Jon Feinstein (quốc tịch Mỹ) đảm nhiệm, trong khi bà Isabel Ching Fan giữ chức tổng giám đốc. Đến nay, hãng xe Mỹ vẫn chưa công bố danh mục sản phẩm, thời điểm mở bán, giá bán, địa điểm đại lý và xưởng dịch vụ.

Quy trình lập pháp nhân trước khi tuyển dụng nhân sự từng được Tesla áp dụng tại các thị trường Đông Nam Á khác. Tại Thái Lan, hãng tuyển dụng quy mô lớn vào tháng 9/2022 và nhận đặt hàng sau đó ba tháng. Tương tự, tại Philippines, đợt tuyển dụng bắt đầu từ tháng 9/2024 trước khi hãng chính thức mở bán xe vào đầu năm 2025.

Trang Automotive World nhận định mức vốn 3 triệu USD cho thấy Tesla chọn hướng tiếp cận thận trọng với thị trường Việt Nam, khác với những kế hoạch đầu tư quy mô lớn mà hãng từng đề cập tại một số quốc gia trong khu vực, như Malaysia.

Lợi thế sân nhà của VinFast

Tesla gia nhập khi Việt Nam vừa trở thành thị trường ô tô điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hồi tháng 5 cho thấy doanh số ô tô điện tại Việt Nam tăng hơn gấp đôi trong năm 2025, chiếm gần 40% toàn thị trường. Theo Counterpoint Research, doanh số ô tô điện quý II/2026 tăng 89% so với cùng kỳ.

Phần lớn mức tăng này thuộc về VinFast. Công ty chứng khoán TPHCM (HSC) ước tính hãng xe Việt nắm khoảng 92% thị phần ô tô điện trong nước. Trong 9 tháng đầu năm nay, VinFast bàn giao 177.697 xe tại Việt Nam trên tổng 495.138 xe của toàn thị trường, tương ứng thị phần gần 36%.

Thị phần của VinFast tăng nhanh trong hai năm gần đây. Theo báo cáo của hãng xe Việt được CNBC dẫn lại, thị phần của hãng trên thị trường ô tô con đã tăng từ khoảng 22% (năm 2024) lên khoảng 36% (năm 2025).

Doanh số từ đầu năm đến hết tháng 9 của VinFast đã vượt tổng doanh số cả năm 2025, giúp hãng giữ vị trí thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong 25 tháng liên tiếp.

VinFast đang thống trị thị trường ô tô điện tại Việt Nam (Ảnh: VinFast).

Ngoài sản phẩm, lợi thế lớn của VinFast nằm ở hạ tầng trạm sạc. Theo ông Supparoek Sawangwong, chuyên gia phân tích khu vực ASEAN của Mobility Global, thương hiệu ô tô Việt có mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc dành riêng cho xe VinFast.

V-Green, công ty vận hành mạng lưới trạm sạc này, đã công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để xây dựng 99 trạm sạc siêu nhanh trong năm nay, trong khi mạng sạc của các đơn vị khác vẫn còn thưa thớt.

Hạ tầng trạm sạc cũng từng là trở ngại với BYD. Hãng xe Trung Quốc vào Việt Nam từ giữa năm 2024, nhưng cả năm 2025 chỉ bán được khoảng 3.700 xe, theo Automotive World.

Ông Koketso Tsoai, chuyên gia phân tích ô tô cấp cao tại BMI (thuộc Fitch Solutions), nhận định Tesla sẽ khó cạnh tranh với VinFast, bởi lợi thế của hãng xe Việt không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở độ nhận diện thương hiệu, hệ sinh thái Vingroup và mảng taxi điện.

"Hệ thống trạm sạc và hậu mãi giúp người mua xe VinFast giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, Tesla phải tự xây dựng mạng lưới phân phối, dịch vụ và tạo dựng niềm tin về hạ tầng sạc, tại một thị trường mà người dùng vẫn rất nhạy cảm với giá cả và tính thực dụng", ông Tsoai cho biết.

Một trạm sạc V-Green phục vụ riêng VinFast tại TPHCM (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Vị chuyên gia này cũng chỉ ra rằng, Việt Nam rất khác so với các thị trường Đông Nam Á mà Tesla từng đặt chân tới. Nếu thị trường ô tô điện Thái Lan phát triển dựa trên nền tảng sản xuất ô tô lâu năm cùng làn sóng xe Trung Quốc, còn Indonesia gắn liền với nguồn nguyên liệu pin và ưu đãi sản xuất nội địa, thì Việt Nam đã có sẵn một thương hiệu nội địa dẫn đầu cùng hệ sinh thái phát triển nhanh.

Điều này đồng nghĩa Tesla bước vào một thị trường mà nhận thức của người dùng về ô tô điện đã ở mức tương đối cao.

"Triển vọng của hãng xe Mỹ sẽ không nằm ở việc phải tạo ra nhu cầu xe điện từ con số 0, mà tập trung vào việc chứng minh thương hiệu, công nghệ và trải nghiệm sở hữu xứng đáng với mức giá cao hơn các lựa chọn sẵn có trong nước", chuyên gia của BMI phân tích.

Thuế nhập khẩu đẩy Tesla vào phân khúc cao cấp

Khác với VinFast có hoạt động lắp ráp tại nội địa, Tesla nhiều khả năng phải nhập khẩu xe nguyên chiếc, và nguồn cung gần nhất là nhà máy Gigafactory Thượng Hải (Trung Quốc).

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam chịu thuế nhập khẩu với mức khác nhau tùy mã hàng, xuất xứ và hiệp định thương mại áp dụng. Một số dòng xe áp dụng thuế suất MFN 47-70% (xe đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo ATIGA có thể được áp dụng mức 0%).

VinFast không phải chịu thuế nhập khẩu đối với linh kiện dùng để lắp ráp trong nước, theo Nghị định số 21/2025/NĐ-CP ban hành năm 2025.

Theo giới chuyên gia, Tesla sẽ cạnh tranh ở phân khúc ô tô điện cao cấp tại Việt Nam (Ảnh: Sơn Tùng Auto).

Do thuế giá trị gia tăng được tính sau khi đã cộng thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, nên chênh lệch càng lớn. Automotive World ước tính một mẫu xe điện lắp ráp trong nước có giá gốc 20.000 USD sẽ tăng lên khoảng 22.660 USD sau thuế, còn một chiếc Tesla nhập khẩu giá gốc 40.000 USD có thể lên khoảng 66.620 USD, gấp gần 1,7 lần giá gốc.

Ở chiều ngược lại, Tesla vẫn được hưởng các ưu đãi chung dành cho xe thuần điện, gồm mức thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi (3%) đến hết tháng 2/2027 và chính sách miễn lệ phí trước bạ lần đầu cho ô tô điện chạy pin vừa được gia hạn đến hết năm 2030.

Với mức giá sau thuế như vậy, Automotive World cho rằng Tesla gần như chỉ hướng tới nhóm khách hàng giàu có. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 8.000 người mua ô tô hạng sang thuộc các thương hiệu Mercedes-Benz, BMW và Lexus. Nhóm này thường có chỗ đỗ xe riêng để sạc tại nhà nên ít phụ thuộc vào mạng lưới sạc công cộng. Quy mô nhóm khách hàng này có thể mở rộng khi nền kinh tế đi lên.

Các chuyên gia được tờ CNBC phỏng vấn nhận định bộ đôi Model 3 và Model Y sẽ là hai mẫu xe đầu tiên được Tesla đưa về Việt Nam.

Ông Peter Richardson, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, đánh giá lợi thế lớn nhất của Tesla nằm ở thương hiệu toàn cầu, phần mềm và công nghệ tiên tiến. Đây là những yếu tố thu hút nhóm khách hàng có thu nhập cao và yêu thích công nghệ.

Hãng cũng có thể tận dụng nhà máy Thượng Hải để chủ động nguồn cung trong khu vực, nhưng triển vọng dài hạn sẽ phụ thuộc vào mức giá và khả năng điều chỉnh sản phẩm phù hợp với người dùng Việt.

Model 3 được dự đoán là một trong hai mẫu xe đầu tiên được Tesla chọn để tiếp cận thị trường Việt Nam (Ảnh: Tesla).

Đồng quan điểm, chuyên gia Supparoek Sawangwong cho rằng hình ảnh một thương hiệu xe điện "thời thượng và đổi mới" sẽ giúp Tesla hấp dẫn tệp khách hàng đề cao vị thế cá nhân. Theo ông, mẫu sedan rẻ nhất của hãng là Model 3 sẽ nhắm tới phân khúc cận cao cấp, trong khi Model Y có thể trở thành mẫu xe chủ lực về doanh số nhờ thị hiếu chuộng SUV điện.

Ông Sawangwong dự báo trong giai đoạn đầu, Tesla và VinFast sẽ đóng vai trò là "thước đo tham chiếu của nhau hơn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp". Giới phân tích nhận định rằng nếu muốn bước ra khỏi phân khúc cao cấp để đua doanh số, Tesla cần một chính sách giá cạnh tranh hơn hoặc một mẫu xe giá rẻ hơn.

Bên cạnh bài toán giá bán, tốc độ hoàn thiện mạng lưới phân phối, dịch vụ hậu mãi và hạ tầng trạm sạc sẽ quyết định hãng xe của tỷ phú Elon Musk tiến được bao xa tại Việt Nam.