Tầm giá 569 triệu đồng, chọn Honda City hay Skoda Slavia?

Tương đồng về giá bán

Phiên bản nâng cấp của dòng sedan hạng B Honda City vừa được mở bán tại thị trường Việt Nam gồm 2 biến thể L giá 539 triệu đồng và RS giá 569 triệu đồng.

Trong khi đó, Skoda Slavia có 3 bản gồm Active giá 469 triệu đồng, Ambition giá 528 triệu đồng và cao cấp nhất là Style giá 568 triệu đồng.

Như vậy, bản cao cấp nhất của City và Slavia gần như tương đồng. City RS đắt hơn Slavia Style chỉ 1 triệu đồng.

Kích thước tương đương

Theo công bố của nhà sản xuất, Honda City RS có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.594 x 1.748 x 1.467mm, chiều dài cơ sở 2.600mm và khoảng sáng gầm xe 134mm.

Trong khi đó, Slavia Style có kích thước dài x rộng x cao là 4.541 x 1.752 x 1.487mm, chiều dài cơ sở 2.651mm và khoảng sáng gầm 178mm.

Đáng chú ý, Skoda Slavia Style có khoảng sáng gầm nhỉnh hơn đối thủ, thậm chí tương đương nhiều mẫu xe gầm cao.

Trang bị ngoại thất

Nằm trong phân khúc sedan hạng B, Honda City và Skoda Slavia có trang bị ngoại thất ở mức cơ bản. Đáng chú ý, bản cao cấp nhất của 2 mẫu xe này có sử dụng thêm một số chi tiết để tăng tính thể thao.

Về kiểu dáng bên ngoài, Honda City RS gây ấn tượng với khách hàng từ các chi tiết sơn đen ở la-zăng, gương chiếu hậu, tay nắm cửa hay thiết kế phần đầu và đuôi xe đậm chất thể thao.

Trong khi đó, kiểu dáng bên ngoài của Slavia theo phong cách đơn giản, đậm chất châu Âu. Các chi tiết được làm to bản như đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt.

Ngoại thất Honda City RS Skoda Slavia Style D x R x C (mm) 4.594 x 1.748 x 1.467 4.541 x 1.752 x 1.487 Chiều dài cơ sở (mm) 2.600 2.651 Khoảng sáng gầm (mm) 134 178 Mâm (inch) 16 17 Hệ thống treo trước MacPherson MacPherson Hệ thống treo sau Giằng xoắn Thanh xoắn Phanh trước/sau Đĩa Đĩa/Tang trống Đèn pha/hậu LED LED Đèn tự động Có Có Đèn ban ngày Có Có Gương chiếu hậu Chỉnh điện/Gập điện Chỉnh điện/Gập điện Cốp sau Cơ Cơ

Trang bị nội thất

Khoang lái trên City RS cũng được đánh giá là bắt mắt hơn Slavia ở chi tiết màn hình thông tin giải trí được đặt nổi.

Tuy nhiên, phía sau vô lăng của Honda City RS sử dụng động cơ và màn hình nhỏ hiển thị thông tin thì Slavia được trang bị màn hình thông tin cỡ lớn.

Bên cạnh khác biệt về mặt thiết kế, trang bị nội thất của City RS và Slavia Style gần như tương đồng.

Đặc biệt, trên phiên bản City RS, HVN tích hợp cho xe hệ thống kết nối Honda Connect. Hệ thống này giúp người dùng kết nối với xe thông qua ứng dụng Honda Connect trên điện thoại thông minh, hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý ô tô thuận tiện hơn.

Theo HVN, Honda Connect được phát triển với ba nhóm tính năng chính gồm: An toàn và bảo mật, Điều khiển xe từ xa và Thuận tiện.

Cụ thể, với chức năng An toàn và bảo mật, hệ thống sẽ phát hiện và thông báo va chạm túi khí, báo động an ninh và cảnh báo giới hạn vùng tốc độ.

Nhóm chức năng Điều khiển xe từ xa sẽ hỗ trợ người dùng bật đèn xe từ xa, khóa/mở xe từ xa và khởi động từ xa.

Nội thất Honda City RS Skoda Slavia Style Chất liệu ghế Da Da Nút bấm vô lăng Có Có Lẫy chuyển số sau vô lăng Có Có Màn hình sau vô lăng 4,2inch 8inch Màn hình thông tin giải trí 10inch 10inch Số chỗ ngồi 5 5 Ghế lái Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng Làm mát ghế Không Có Điều hoà Tự động 1 vùng Tự động 1 vùng Cửa gió điều hoà ghế sau Có Có Kết nối Apple CarPlay không dây Apple CarPlay/Android Auto không dây Loa 8 8 Đèn viền nội thất Không Có Cửa sổ trời Không Có Camera lùi Có Có Khởi động từ xa Có Không

Động cơ và sức mạnh

Theo công bố của nhà sản xuất, Honda City RS sử dụng hệ thống động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 145Nm tại 4.300 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.

Theo HVN, Honda City mới vẫn được trang bị chế độ lái "Econ Mode" tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ tối ưu hóa hệ thống làm việc của động cơ, hộp số và điều hòa không khí.

Trong khi đó, Skoda Slavia Style dùng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 178Nm tại 1.750 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Việc sử dụng hộp số CVT giúp cho City RS có cảm giác lái mượt mà, trong khi đó với hộp số tự động 6 cấp Slavia Style phần nào đó mang lại cảm giác phấn khích cho người lái.

Theo nhà sản xuất công bố, Slavia Style có mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp là 5,9 lít/100km, trong khi đó con số tương ứng của City RS là 5,6 lít/100km.

Tính năng an toàn và hỗ trợ lái

Honda City RS vượt trội Skoda Slavia Style ở lượng trang bị các tính năng an toàn và hỗ trợ lái.

Theo nhà sản xuất công bố, City RS được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing với 6 tính năng nổi bật gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn (LKAS) và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Trong khi đó, Slavia Style nổi bật với các tính năng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến điểm mù, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Kết luận

Honda City RS phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đi phố mượt mà, trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái khi đi đường xa.

Trong khi đó Skoda Slavia Style tạo điểm nhấn với hệ khung gầm đầm chắc, cảm giác lái phấn khích, khoảng sáng gầm cao.

Honda City là mẫu xe đã có mặt lâu năm tại thị trường Việt Nam và đã chứng minh được độ tin cậy với người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống showroom, nhà xưởng phủ rộng trên cả nước của Honda Việt Nam cũng là lợi thế của City.

Thương hiệu Skoda nói chung hay Slavia nói riêng mới gia nhập thị trường Việt Nam chưa lâu. Người dùng vẫn cần thời gian để trải nghiệm thực tế sản phẩm, độ tin cậy, chất lượng xưởng dịch vụ cũng như khả năng giữ giá trên thị trường xe đã qua sử dụng.