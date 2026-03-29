Tài xế dịch vụ hưởng lợi từ chính sách của GSM

3 năm không tốn tiền vận hành

Với nhiều tài xế công nghệ, mỗi ngày ra đường đều phải tính toán kỹ lưỡng doanh thu và chi phí.

Thấu hiểu điều này, GSM công bố chính sách miễn phí thuê pin trong 3 năm (áp dụng cho tài xế đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Bike đến 30/6), đồng thời miễn phí đổi pin không giới hạn đến 31/3/2029, khiến nhiều tài xế không khỏi bất ngờ. Đây là chính sách hỗ trợ góp phần giúp nhiều tài xế quyết tâm chuyển đổi xanh.

GSM công bố chính sách miễn phí thuê pin trong 3 năm (Ảnh: Xanh SM).

Anh Nguyễn Văn Hùng (tài xế xe công nghệ tại Hà Nội) tính toán, nếu vận doanh bằng xe đổi pin Evo cho Xanh SM Platform, mức tiết kiệm trong 1 ngày nếu chạy hết 2 viên pin là 18.000 đồng (9.000 đồng/lần đổi pin). Tính cả khoản 300.000 đồng/tháng từ chính sách miễn phí thuê pin, tổng số tiền anh Hùng tiết kiệm được mỗi tháng vào khoảng 840.000 đồng. Sau 3 năm, số tiền anh tiết kiệm được có thể lên tới hơn 30 triệu đồng.

“Chi phí vận hành bằng 0 rồi thì anh em chạy dịch vụ cứ thỏa sức chạy. Xe vận hành tốt, thiết kế đẹp, thuận lợi để chuyển đổi sang xe đổi pin rồi”, reviewer (người đánh giá) Tom Chu True nhận xét về chính sách mới của GSM.

Động lực chuyển đổi xanh tự nhiên cho cộng đồng tài xế dịch vụ

Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí năng lượng, với nhiều tài xế, cơ hội thu nhập còn được tăng lên nhờ chính sách chia sẻ doanh thu của GSM. Cụ thể, tài xế có thể nhận tới 90% doanh thu trong năm đầu và 85% trong các năm tiếp theo.

Tài xế Xanh SM tối ưu lợi nhuận nhờ chính sách hấp dẫn (Ảnh: xanh SM).

Anh Trần Minh Tuấn, tài xế Xanh SM Bike tại TPHCM, cho biết tỷ lệ chia sẻ này khiến thu nhập thực tế của anh cải thiện rõ rệt. “Trước đây chạy nền tảng khác, thu nhập bị chia khá nhiều, phần thuộc về mình chỉ còn khoảng 70%, chưa kể các khoản giảm trừ. Còn ở đây, tỷ lệ cao nên tiền về tay nhiều hơn, cảm giác công sức bỏ ra được trả xứng đáng”, anh nói.

Anh Tuấn cũng đánh giá cao mô hình đổi pin vì giúp tối ưu hiệu suất vận hành - yếu tố theo anh ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng kiếm tiền mỗi ngày. Với cơ chế đổi pin nhanh, tài xế không phải chờ đợi sạc điện. Chỉ trong khoảng 1 phút, xe đã sẵn sàng tiếp tục hành trình.

Các chính sách của GSM đang tạo ra tác động kép: hỗ trợ trực tiếp cho tài xế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong nhóm vận tải hai bánh.

“Người lao động sẽ tự lựa chọn phương án tối ưu cho mình mà không cần các biện pháp hành chính, tạo ra làn sóng chuyển đổi xanh tự nhiên trên diện rộng. Đây là cách tiếp cận hiệu quả và bền vững”, một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông nhận định.