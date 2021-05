Suzuki thành công đưa ước mơ sở hữu xe đến khách hàng với hơn 1 triệu xe lăn bánh

Dân trí Chất lượng sản phẩm tốt đã giúp Suzuki đạt doanh số cộng dồn ấn tượng hơn 1 triệu xe tính đến hết tháng 3/2021. Trong đó, ô tô đạt doanh số hơn 100.000 chiếc, còn lại hơn 900.000 chiếc xe máy.

Suzuki vừa đạt doanh số ấn tượng hơn 1 triệu xe tại Việt Nam

Đây là cột mốc đáng nhớ trong suốt hơn 25 năm của Suzuki tại Việt Nam, và là "trái ngọt" của việc cung cấp các sản phẩm chất lượng.

25 năm phục vụ khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng cao

Việt Nam là một "mảnh đất màu mỡ" cho ngành xe, tuy nhiên cũng đầy cạnh tranh khi rất nhiều hãng phân chia thị phần. Trong đó, Suzuki là thương hiệu gắn bó phục vụ người tiêu dùng từ rất sớm kể từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế vào năm 1995. Suzuki cũng là hãng xe hiếm hoi có danh mục sản phẩm đầy đủ từ xe máy, xe du lịch, xe tải,...

Doanh số cộng gộp của 2 mẫu xe du lịch đang hot của Suzuki là XL7 và Ertiga đạt 1.275 xe bán ra trong tháng 3/2021.

Trên thực tế, lượng khách hàng tiềm năng của phân khúc xe phổ thông tại Việt Nam đang tăng trưởng. Để đáp ứng nhu cầu đó, trong hơn 25 năm qua, Suzuki lần lượt giới thiệu đến người dùng những mẫu xe du lịch và xe thương mại chất lượng, thỏa mãn cùng lúc nhiều nhu cầu từ chất lượng bền bỉ, tiết kiệm chi phí đến tính cảm xúc và khả năng vận hành ổn định. Mỗi dòng xe đều có cá tính riêng, điển hình ở xe du lịch như mẫu SUV 7 chỗ "hot" nhất hiện nay XL7 với thiết kế mạnh mẽ, mang đến cho người dùng nhiều cảm xúc đằng sau tay lái. Nếu nhắc đến cảm giác lái, phong cách khác biệt, Swift là cái tên sáng giá. Bên cạnh đó, khách hàng thực dụng hoàn toàn được thuyết phục bởi Ciaz hay Ertiga, những dòng xe nổi bật bởi thiết kế thanh lịch, cùng với thiết kế rộng rãi bậc nhất phân khúc và chi phí "nuôi" xe dễ chịu.

Ngoài ra, ở mảng xe thương mại, dòng xe tải Suzuki Carry luôn giữ vững vị thế "vua xe tải nhẹ" suốt 60 năm trên toàn cầu nhờ độ bền vượt trội cùng sự linh hoạt, đa dụng, phù hợp với nhiều điều kiện đường sá. Khối động cơ chính hãng Suzuki còn đảm bảo cho xe sức bền tối ưu, khả năng chuyên chở vượt trội cũng như khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng hơn so với các mẫu xe tải nhái công nghệ trên thị trường. Điển hình, động cơ F10A Nhật Bản trên Carry Truck và Blind Van nổi danh giúp người dùng yên tâm khi sử dụng, hầu như không bị hư hỏng vặt. Nhờ thương hiệu và chất lượng, xe tải nhẹ Suzuki có giá trị thanh khoản cao, chỉ khấu hao khoảng 10% sau 5 năm sử dụng. Do đó, tổng chi phí mà khách hàng phải trả cho việc sử dụng xe Suzuki thấp hơn rất nhiều so với các mẫu xe "nhái" cùng loại khác.

Cầu thị trong cung cách phục vụ khách hàng

Bên cạnh dải sản phẩm đa dạng sở hữu đầy đủ tính năng an toàn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất, Suzuki không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng khi trải nghiệm.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, Suzuki cũng nỗ lực làm hài lòng khách hàng với các chương trình hậu mãi chất lượng

Đặc biệt, trong khoảng một năm trở lại đây, Suzuki liên tục đưa ra những chính sách mang tính "cách mạng" mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Từ nâng thời hạn bảo hành động cơ và hộp số lên đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho tất cả xe du lịch (mức dài nhất đối với những dòng xe sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam), đến giảm tần suất bảo dưỡng, giảm giá phụ tùng, qua đó chi phí bảo dưỡng 3 năm đã giảm đến 50%. Đồng thời hãng minh bạch giá phụ tùng trên website, tổ chức nhiều hoạt động đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật viên, các chương trình chăm sóc xe tại đại lý, công bố đường dây nóng 1800 6950 hỗ trợ trực tiếp khách hàng.

Suzuki thậm chí còn "chiều khách tới bến" khi hợp tác với ngân hàng, triển khai chương trình vay ưu đãi hấp dẫn với VPbank. Tùy dòng xe, khách hàng chỉ phải trả trước 15% giá trị xe, thời gian vay kéo dài đến 8 năm.

Với tầm nhìn dài hạn, Suzuki cũng liên kết với nhiều ngân hàng để đưa ra các chương trình mua xe trả góp cực "hời" cho khách hàng. Nhất là đối với khách hàng xe tải nhẹ, chỉ cần trả trước từ 47,3 triệu đồng là có thể sở hữu mẫu xe Carry Truck

Trong năm tài chính 2020, Suzuki vẫn chứng minh được sức hút của mình khi là một trong ít thương hiệu duy trì được đà tăng trưởng. Theo đó, hãng xe Nhật bán ra 16.042 xe ô tô, tăng 36% so với năm 2019.

Mừng cột mốc 1 triệu xe lăn bánh tại Việt Nam, Suzuki đang áp dụng ưu đãi hấp dẫn cho cả xe du lịch và thương mại.

Chi tiết như sau:

Lưu ý: Khoản trả trước đã được khấu trừ khuyến mãi tháng 3/2021, chưa bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm và các chi phí khác.

