Suzuki lần đầu vượt Honda về doanh số ô tô toàn cầu

Lần đầu tiên trong lịch sử, Suzuki đã vượt qua Honda để trở thành hãng ô tô lớn thứ hai Nhật Bản xét theo doanh số toàn cầu. Thành tích này có được chủ yếu nhờ thị trường Ấn Độ, nơi vừa bùng nổ nhu cầu tiêu thụ trong nước vừa là trung tâm xuất khẩu toàn cầu của Suzuki.

Cục diện ngành ô tô Nhật Bản thay đổi

Thứ bậc trong ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản đã có sự thay đổi lớn khi Suzuki vượt Honda, trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai nước này, chỉ đứng sau Toyota.

Thứ hạng các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản xét theo doanh số toàn cầu trong năm tài chính 2025-2026, đơn vị: triệu xe (Biểu đồ: Rushlane).

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Suzuki, hãng đã bán được 3,55 triệu xe trên toàn cầu trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt khá xa mức 3,37 triệu xe mà Honda đạt được trong cùng giai đoạn.

Kết quả này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 70 năm lịch sử sản xuất ô tô Suzuki vươn lên vị trí thứ 2 tại Nhật Bản.

Honda vừa trải qua một trong những năm tài chính khó khăn nhất trong lịch sử gần đây của hãng, ghi nhận khoản lỗ ròng thường niên đầu tiên kể từ khi niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào năm 1957.

Hãng cũng đang điều chỉnh chiến lược, giảm mức độ ưu tiên với xe thuần điện để chuyển hướng sang phát triển xe hybrid sạc ngoài (PHEV), đồng thời xác nhận sẽ tung ra một mẫu SUV mới có thể mang tên Accord.

Honda gặp khó khăn do nhu cầu xe điện chững lại tại Trung Quốc và áp lực thuế quan tại Mỹ - hai thị trường mà Suzuki có sự hiện diện khá mờ nhạt.

Trong khi đó, Suzuki đang tăng tốc mạnh mẽ, đặc biệt tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ. Hiện hãng chiếm khoảng 40% thị phần ô tô tại Ấn Độ và đang chuẩn bị cho đợt mở rộng quy mô lớn, với công suất sản xuất dự kiến tăng gần 50%, lên 4 triệu xe mỗi năm vào năm 2030.

Hiệu quả tài chính của Suzuki cũng rất ấn tượng, với lợi nhuận ròng hợp nhất tăng 6%, lên mức kỷ lục 439,2 tỷ yên (khoảng 2,76 tỷ USD), trong khi doanh thu tăng 8%, đạt 6,29 nghìn tỷ yên (khoảng 39,5 tỷ USD).

Tuy nhiên, Suzuki cũng đang đối mặt với không ít thách thức. Hãng cảnh báo bất ổn kéo dài tại Trung Đông có thể tiếp tục gây áp lực lên chi phí chuỗi cung ứng và biên lợi nhuận.

Bên cạnh đó, cạnh tranh tại Ấn Độ ngày càng gay gắt khi các thương hiệu Nhật Bản đối thủ, trong đó có Honda, đang tăng cường hiện diện tại thị trường tăng trưởng nhanh này.

Trong khi Suzuki và Honda cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ hai, Toyota vẫn giữ vững ngôi đầu và bỏ xa phần còn lại.

Tập đoàn Nhật Bản này đã lập kỷ lục doanh số mới với 11,28 triệu xe bán ra trên toàn cầu trong năm tài chính 2025-2026, tính gộp các thương hiệu Toyota, Lexus, Daihatsu và Century.

Cạnh tranh gay gắt trên thị trường Ấn Độ

Việc Suzuki vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong ngành công nghiệp ô tô thế giới, đồng thời phản ánh mức độ dễ tổn thương của những “ông lớn” truyền thống trước các biến động thị trường tại Trung Quốc và Mỹ.

Ấn Độ đã nổi lên là thị trường đóng góp lớn nhất vào thành công toàn cầu của Suzuki. Hãng ước tính gần 60% doanh số xe toàn cầu hiện đến từ Ấn Độ, thông qua liên doanh Maruti Suzuki.

Mẫu Vitara Hybrid (Ảnh: Suzuki).

Suzuki cũng đang ngày càng biến Ấn Độ thành trung tâm xuất khẩu chiến lược. Lượng xe xuất khẩu từ Ấn Độ đã tăng 35% trong năm tài chính 2025, đạt 448.000 xe.

Chi phí lao động thấp, năng lực sản xuất ngày càng cải thiện và hệ sinh thái nhà cung ứng mở rộng đang giúp Ấn Độ trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng không chỉ với Suzuki mà còn với nhiều hãng xe toàn cầu khác.

Bản thân thị trường ô tô du lịch Ấn Độ cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh. Dữ liệu ngành cho thấy doanh số xe mới tại quốc gia này tăng 9% trong năm tài chính 2025, lên mức kỷ lục 5,72 triệu xe.

Đà tăng trưởng này giúp Suzuki duy trì động lực mạnh mẽ trên toàn cầu ngay cả khi nhiều thị trường khác đối mặt khó khăn.

Dù vẫn là nhà sản xuất ô tô du lịch lớn nhất Ấn Độ, thị phần của Maruti Suzuki đã suy giảm đáng kể trong nhiều năm qua. Một trong những điểm yếu lớn nhất hiện nay của hãng là danh mục SUV chưa đủ mạnh, trong khi SUV chiếm gần một nửa thị trường xe du lịch Ấn Độ.

Từng nắm giữ hơn 60% thị phần, con số này hiện đã giảm xuống dưới 40% khi cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các thương hiệu tập trung vào SUV như Mahindra và Tata Motors đã giành được thị phần đáng kể trong những năm gần đây. Hyundai cũng tiếp tục là đối thủ đáng gờm với danh mục SUV mở rộng mạnh mẽ.

Đáng chú ý, cả Honda và Toyota đều vừa công bố kế hoạch mở rộng tại Ấn Độ.

Honda xác nhận sẽ tung ra hai mẫu SUV hoàn toàn mới từ năm 2028, gồm một mẫu SUV cỡ nhỏ dưới 4 mết và một mẫu SUV cỡ trung.

Trong khi đó, Toyota dự kiến xây dựng một nhà máy mới tại bang Maharashtra vào năm 2029, đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng lên 1 triệu xe mỗi năm vào thập niên 2030.

Diễn biến mới nhất cho thấy Ấn Độ không còn chỉ là một thị trường nội địa tăng trưởng hấp dẫn đối với các thương hiệu Nhật Bản, mà đã trở thành mắt xích trung tâm trong chiến lược toàn cầu và năng lực cạnh tranh dài hạn của họ.