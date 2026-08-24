Ford bắt tay cùng tập đoàn Geely

Theo Autoblog, ông An Conghui, Chủ tịch của Geely Auto Group, đã xác nhận thông tin trên tại sự kiện công bố kết quả kinh doanh của Geely.

Ford hợp tác cùng tập đoàn Geely (Ảnh: Ford).

Nền tảng khung gầm dành cho xe năng lượng mới GEA (Global Intelligent Electric Architecture) của Geely có thể sử dụng linh hoạt cho xe hybrid cắm sạc (PHEV) và xe thuần điện (EV). Việc sử dụng một nền tảng khung gầm cho nhiều loại xe giúp giảm bớt sự phức tạp trong quá trình sản xuất cũng như giảm chi phí.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao giữa các thương hiệu và chi phí sản xuất không ngừng gia tăng, các nhà sản xuất có xu hướng chọn phương án hợp tác để cùng nhau phát triển.

Với Ford, hãng xe Mỹ đang nỗ lực tái cấu trúc mô hình kinh doanh toàn cầu nhằm tăng sức cạnh tranh tại một số thị trường mà thị phần của hãng đã bị thu hẹp trước sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Trong khi đó, Geely đang trong quá trình đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thông qua việc mở rộng hợp tác.

Theo Autoblog, đây cũng là lý do chính khiến Ford và Geely xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu.

Mẫu SUV mới sử dụng nền tảng của Geely, nhưng vẫn đậm chất Ford

Ford và Geely chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác vào tháng 7. Hai công ty đã thành lập một liên doanh chuyên sản xuất xe phát thải thấp tại nhà máy của Ford tại Valencia, Tây Ban Nha, hướng đến thị trường châu Âu.

Mẫu xe thuần điện Geely EX2 sử dụng nền tảng khung gầm GEA (Ảnh: Hội An).

Việc Geely sản xuất ô tô tại nhà máy của Ford tại Tây Ban Nha phần nào giúp hãng xe Trung Quốc tránh được hàng rào thuế quan, cũng như các quy định ngày càng nghiêm ngặt về việc nhập khẩu ô tô tại châu Âu.

Cũng theo Autoblog, mặc dù sử dụng nền tảng khung gầm GEA của Geely, mẫu xe mới của Ford dành cho thị trường châu Âu sẽ mang phong cách đặc trưng của những mẫu SUV Mỹ, với thiết kế đậm chất việt dã.