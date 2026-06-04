Sportage 2026 sắp ra mắt sẽ không có động cơ diesel, thêm máy hybrid

Gần tới ngày ra mắt chính thức, đại lý hé lộ một số thông tin về Kia Sportage mới. Phiên bản 2026 của mẫu C-SUV này thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với một số thay đổi về thiết kế nội/ngoại thất.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất sẽ nằm ở cấu hình động cơ. Giới tư vấn bán hàng cho biết, Sportage 2026 có thể sẽ không còn tùy chọn động cơ dầu và động cơ xăng tăng áp, cỗ máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên vẫn được giữ lại và sẽ lần đầu được bổ sung tùy chọn hybrid.

Kia Sportage 2026 sẽ được ra mắt Việt Nam vào ngày 6/6. Nhiều khả năng xe vẫn sẽ được lắp ráp trong nước (Ảnh: Kia).

Thực tế, Tập đoàn Kia đang có định hướng loại bỏ hoàn toàn động cơ thuần xăng và tập trung vào hệ truyền động hybrid. Trong đó, thế hệ thứ 6 của Sportage sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên của xu thế này, dự kiến ra mắt toàn cầu vào năm 2027.

Tại Việt Nam, Kia Sportage hiện hành cũng không còn được phân phối tùy chọn động cơ dầu. Về tùy chọn hybrid trên phiên bản mới, cấu hình HEV truyền thống gần như đã được xác nhận, nhưng chưa rõ xe có tùy chọn hybrid sạc ngoài (PHEV) hay không.

Tham khảo thị trường quốc tế, hệ truyền động xăng lai điện trên Kia Sportage 2026 gồm máy xăng, tăng áp, dung tích 1.6L kết hợp với mô-tơ điện, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động AWD. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 226 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 367Nm.

Nội thất của Kia Sportage cũng được làm mới, tập trung vào những đường nét hiện đại (Ảnh: Kia).

Ngoài ra, có nguồn tin cho biết Kia Sportage mới có thể được chốt giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn hơn. Hiện tại, phiên bản hiện hành đang có giá niêm yết khởi điểm từ 819 triệu và cao nhất lên tới 1,009 tỷ đồng.

Việc hạ giá khởi điểm hứa hẹn giúp Kia Sportage 2026 có thêm khả năng cạnh tranh, trong bối cảnh phân khúc C-SUV vẫn đang ganh đua bằng giá bán. Như Mazda CX-5 có giá từ 699 triệu, hay Ford Territory khởi điểm từ 739 triệu đồng đang là hai sản phẩm được khách Việt ưa chuộng nhất trong phân khúc.

Tại nhóm crossover cỡ C, Kia Sportage chưa phải là một cái tên nổi bật, thậm chí thường xuyên bán chậm nhất sau khi Mitsubishi Outlander bị ngừng bán. Sau 4 tháng đầu năm, sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc chỉ tiêu thụ được 523 chiếc, không nhiều bằng một mẫu xe có giá đắt hơn như Honda CR-V.

Phân khúc này còn nhiều mẫu xe khác như MG HS, RX5… nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Do đó, việc sở hữu giá bán lẻ đề xuất dễ tiếp cận hơn hứa hẹn đem lại cơ hội cải thiện doanh số cho Kia Sportage mới. Ngoài ra, hybrid cũng đang dần trở thành xu hướng ở nhóm xe này, khi Hyundai Tucson rục rịch được bổ sung biến thể xăng lai điện, hay CR-V e:HEV đang dần được khách Việt đón nhận.