Skoda Việt Nam ưu đãi tháng 5: Sở hữu xe với giá chỉ từ 465 triệu đồng

Với nhóm xe CKD, bộ đôi Kushaq và Slavia nổi bật nhờ nền tảng khung gầm MQB do Volkswagen phát triển, đạt tiêu chuẩn an toàn Global NCAP 5 sao, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và tương thích với xăng sinh học E20.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESC nâng cao, lọc bụi mịn PM2.5, ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát, sạc không dây cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Skoda Kushaq ưu đãi tới 80 triệu đồng (Ảnh: Skoda Vietnam).

Trong tháng 5, Skoda Kushaq có giá từ 599 triệu đồng, đi kèm ưu đãi lên tới 80 triệu đồng cho phiên bản Style, gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng 1.000 lít xăng, một năm bảo hiểm vật chất và gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000km.

Trong khi đó, Skoda Slavia có giá sau ưu đãi chỉ từ 465 triệu đồng, nổi bật với hệ thống âm thanh 9 loa kèm loa siêu trầm, tự động gập gương khi khóa xe, hỗ trợ vào cua chủ động và được miễn phí bảo dưỡng lần đầu ở mốc 7.500km.

Mẫu xe SUV 7 chỗ Kodiaq tiếp tục nhận được sự quan tâm từ thị trường kể từ khi ra mắt phiên bản Kodiaq New Generation (Model Yeaf 2026). Với lợi thế về không gian rộng rãi, khung gầm chắc chắn và độ hoàn thiện tinh tế, Kodiaq khẳng định vị thế của một người bạn đồng hành tin cậy trên mọi cung đường.

Skoda Kodiaq New Generation có giá từ 1,48 tỷ đồng (Ảnh: Skoda Vietnam).

Ở nhóm xe nhập khẩu từ châu Âu, Skoda Kodiaq New Generation có giá từ 1,48 tỷ đồng, đi kèm 1.000 lít xăng, gói gia hạn bảo hành 5 năm hoặc 150.000km và quà tặng khi bàn giao xe.

New Karoq có giá từ 1,009 tỷ đồng, với mức ưu đãi tổng hợp cao nhất lên tới 60 triệu đồng cho phiên bản Premium sản xuất năm 2025, gồm giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng, tặng 1.000 lít xăng và bảo hiểm vật chất.

Bên cạnh các ưu đãi hiện vật, khách hàng vay mua xe Skoda qua PG Bank còn được hưởng lãi suất 8% cố định trong 6 tháng đầu hoặc 9% cố định trong năm đầu tiên. Khách hàng tham gia lái thử và ký hợp đồng mua xe cũng có cơ hội nhận thêm quà tặng từ thương hiệu Elmich.