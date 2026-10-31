Siêu xe hoàn toàn mới của McLaren có tên McL 820

Thương hiệu siêu xe đến từ Anh vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt một dòng xe hoàn toàn mới vào năm sau.

Mẫu siêu xe này có tên chính thức là McL 820. Bên cạnh tên gọi, McLaren chưa tiết lộ thêm thông tin về mẫu xe mới.

McL 820 là mẫu siêu xe hoàn toàn mới của McLaren (Ảnh: McLaren).

Đại diện McLaren cho biết, con số 820 trong tên xe thể hiện công suất tính theo mã lực hệ mét, tương đương 809 mã lực.

McLaren McL 820 dự kiến mở bán vào cuối năm 2027. Đây cũng là thời điểm McLaren bắt đầu sử dụng tiền tố McL trong tên xe.

Trước khi công bố thông tin về McL 820, McLaren đã thông báo sẽ ngừng sản xuất dòng siêu xe 750S vào năm tới. Như vậy, McL 820 sẽ là mẫu xe thay thế 750S.

McLaren 750S ra đời nhằm thay thế dòng 720S đã kết thúc vòng đời. Xe được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 740 mã lực và mô-men xoắn 800Nm, tăng 4% công suất và 80Nm mô-men xoắn so với mẫu xe tiền nhiệm.

Kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu sau, McLaren 750S có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 332km/h.

Siêu xe McLaren 750S được bán chính hãng tại Việt Nam (Ảnh: Lâm Nguyễn).

Tại Việt Nam, McLaren 750S được phân phối với 2 phiên bản: 750S Coupe có giá gần 27,965 tỷ đồng và 750S Spider có giá 30,995 tỷ đồng. McLaren 750S lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2024, với giá khởi điểm hơn 19 tỷ đồng.