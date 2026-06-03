SENSE Vietnam mùa 3: Từ đại ngàn Măng Đen xuống biển xanh Quy Nhơn

Với SENSE Vietnam mùa 3, Lexus không chỉ mang đến một chuyến đi, thương hiệu Nhật Bản đang kể câu chuyện về sự kết nối giữa con người, thiên nhiên, văn hóa, cảm xúc và sản phẩm bằng thứ ngôn ngữ tinh tế nhất của mình: trải nghiệm.

Lexus âm thầm dẫn con người chạm tới tinh thần Tazuna

Bình minh ở Măng Đen đến bằng mùi nhựa thông ngai ngái trong không khí se lạnh của cao nguyên, bằng lớp sương còn đọng trên nền đất đỏ bazan sau cơn mưa rừng đêm trước và bằng thứ thanh âm rất khẽ của đại ngàn khi ngày mới vừa tỉnh giấc.

SENSE Vietnam by Lexus mùa 3 bắt đầu từ nơi đại ngàn Măng Đen (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Một chiếc Lexus GX 550 dừng lại giữa rừng thông. Không ai bước xuống vội mà tự động chậm lại để lắng nghe tiếng gió đi qua những tán cây cao vút, để cảm nhận mùi đất ẩm và để tận hưởng khoảnh khắc.

Đó cũng là cách Lexus mở đầu SENSE Vietnam mùa 3: không phô trương, không bằng sức mạnh động cơ hay những con số kỹ thuật. Lexus bắt đầu hành trình bằng cảm xúc. Với Lexus, sự sang trọng nằm ở khả năng khiến họ cảm thấy được thấu hiểu.

Giữa không gian bao la của rừng thông Măng Đen, ngày mới của các khách mời bắt đầu bằng trải nghiệm cưỡi ngựa xuyên rừng. Trải nghiệm ấy cũng chính là cách Lexus kể câu chuyện về triết lý Tazuna trong thiết kế khoang lái.

Lexus kể câu chuyện về triết lý Tazuna trong thiết kế khoang lái GX550 (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Trong tiếng Nhật, “Tazuna” có nghĩa là dây cương ngựa. Với Lexus dây cương không phải là công cụ để kiểm soát mà là sự kết nối - cách người cưỡi ngựa giao tiếp với chiến mã bằng cảm nhận. Và Lexus GX 550 được tạo ra theo đúng tinh thần ấy.

Bước vào khoang lái, người lái không nhìn thấy sự phô diễn công nghệ kiểu áp đảo thường thấy ở nhiều mẫu SUV hạng sang hiện đại. HUD hiển thị ngay trong tầm mắt. Cụm điều khiển hướng nhẹ về phía người lái. Các thao tác được tối giản để mọi chuyển động diễn ra gần như theo phản xạ bản năng. Người lái không cần cúi xuống tìm nút bấm, không cần mất tập trung khỏi cung đường phía trước.

Khoang lái GX550 là sự chăm chút đạt đến mức gần như vô hình (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương chia sẻ sau hành trình cầm lái GX 550 giữa đại ngàn Tây Nguyên: “Chiếc xe khiến mình hoàn toàn tập trung vào cảnh sắc và trải nghiệm thay vì phải căng thẳng xử lý cung đường”.

Để tạo ra cảm giác thư thái tuyệt đối cho con người giữa một cung đường đầy thử thách là đỉnh cao của nghệ thuật chế tác xe sang và đòi hỏi trình độ kỹ thuật ở cấp độ rất khác.

Lexus GX 550 mạnh mẽ bên ngoài nhưng tĩnh tại từ bên trong

GX550 xuất hiện với dáng vẻ vuông vức, khoảng sáng gầm lớn và bản lĩnh chinh phục địa hình.

GX 550 có ngoại hình vuông vức, khoảng sáng gầm lớn và tinh thần chinh phục địa hình (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Nhưng điều khiến GX khác biệt nằm ở cách nó khiến sức mạnh trở nên đầy thư thái, dù mặt đường gồ ghề hay sỏi đá thì hệ khung gầm chắc chắn cùng hệ thống treo được tinh chỉnh tinh tế, hấp thụ phần lớn rung động để giữ được sự yên tĩnh và giúp người bên trong gần như tách biệt khỏi sự khắc nghiệt của địa hình.

Là mẫu SUV off-road thực thụ, chiếc xe chưa bao giờ được tạo ra để khuyến khích con người lao đi thật nhanh hay chinh phục thiên nhiên bằng sự hiếu thắng. Đó là khác biệt rất lớn giữa “sở hữu sức mạnh” và “kiểm soát sức mạnh”, cũng là khác biệt giữa một chiếc SUV mạnh mẽ với một chiếc SUV sang trọng thật sự.

Khi bản lĩnh của Lexus GX 550 nằm ở khả năng giữ con người an yên suốt hành trình

Cung đường Trường Sơn Đông từ Măng đến tiến về Quy Nhơn bộc lộ rõ sự khắc nghiệt với những khúc cua tay áo nối tiếp nhau ôm sát sườn núi. Đó cũng là lúc Lexus GX cho thấy đầy đủ bản lĩnh của một chiếc SUV hạng sang được tạo ra cho những hành trình khám phá thực thụ, và là “chiếc xe hiểu đường hơn cả người lái”.

GX550 giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc qua những đoạn cua liên tục (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Một chiếc SUV gần 2,5 tấn nhưng vẫn giữ được sự ổn định ấn tượng qua những đoạn cua liên tục. Tay lái đủ chính xác để người lái cảm nhận mặt đường, nhưng vẫn đủ nhẹ để hành trình dài không trở thành áp lực.

Hệ thống treo tay đòn kép phía trước kết hợp treo đa liên kết phía sau giúp thân xe ổn định qua từng khúc cua, giữ sự chủ động trên từng cung đường. Trong khi đó, tay lái trợ lực điện mang lại phản hồi chính xác, đủ để cảm nhận địa hình phấn khích nhưng vẫn thoải mái trên suốt chặng đường dài.

Sau gần 5 tiếng liên tục qua đèo dốc, doanh nhân Nguyễn Tiến Huy, người trực tiếp cầm lái GX550 bước xuống xe mà gần như không cảm thấy mệt mỏi. Và đó có lẽ là lời khen lớn nhất dành cho một chiếc SUV hạng sang.

Biển Quy Nhơn hiện ra ở cuối hành trình như một cái kết đẹp sau đại ngàn. Lexus GX 550 dừng bánh, nhưng cảm giác về sự đồng điệu giữa con người, thiên nhiên và cỗ máy dường như vẫn tiếp tục chuyển động đâu đó rất lâu sau hành trình ấy.