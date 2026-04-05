Sedan thuần điện Toyota nhận 3.100 đơn hàng sau 1 giờ mở bán tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, Toyota bZ7 đang là một cái tên “hot” sau khi thu về hơn 3.100 đơn hàng chỉ sau một giờ được mở bán. Mẫu sedan thuần điện cỡ lớn này là sản phẩm liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Quảng Châu (GAC) và Toyota, được phân phối với 5 phiên bản tại quốc gia tỷ dân.

Giá bán của mẫu xe này dao động trong khoảng 147.800-199.800 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 565-764 triệu đồng. Tầm tiền này ngang giá niêm yết của một mẫu SUV đô thị cỡ B đang mở bán tại Việt Nam, như Hyundai Creta (599-715 triệu đồng).

Toyota bZ7 sở hữu chiều dài 5.130mm, chiều rộng 1.965mm, và chiều cao 1.506mm, với chiều dài cơ sở 3.020mm. Bộ mâm hợp kim 20 inch là trang bị tiêu chuẩn (Ảnh: SChenChen).

Lần đầu giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải vào năm ngoái, Toyota bZ7 đã thu hút được sự chú ý của người dùng Trung Quốc. Mẫu xe này sở hữu những đường nét thiết kế đặc trưng của liên doanh GAC Toyota, với cụm đèn chiếu sáng trước dạng LED đặt ngang, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ “C”.

Kiểu dáng tổng thể của xe mang đậm chất fastback, với phần trần xe vuốt thẳng xuống đuôi sau, bắt đầu từ cột C. Thân xe có các đường gân tạo dáng thể thao, đi kèm tay nắm cửa dạng “bán ẩn”, do Trung Quốc chính thức cấm thiết kế tay nắm cửa ẩn toàn phần trên xe điện.

Cụm đèn hậu phía sau cũng là LED với thiết kế tương đồng với cụm đèn trước, nối liền với nhau bằng một dải đèn LED mỏng (Ảnh: SChenChen).

Nội thất của Toyota bZ7 theo đuổi phong cách hiện đại và tối giản đặc trưng của các dòng xe điện Trung Quốc. Khu vực trung tâm nổi bật với một màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp nhiều tác vụ, hoạt động dựa trên hệ điều hành Huawei HarmonyOS 5.0, nhưng vẫn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay.

Đáng chú ý, mẫu xe này vẫn duy trì một số nút bấm vật lý cần thiết, dù được trang bị hệ thống điều khiển giọng nói thông minh vận hành bởi mô hình MoLA của Huawei. Hệ thống này hỗ trợ nhận diện 4 vùng, hội thoại liên tục và thực thi nhiều mệnh lệnh.

Bên cạnh đó, Toyota bZ7 còn được tích hợp hệ sinh thái xe hơi của Xiaomi với ứng dụng Mi Home. Tất cả ghế trước và sau đều có tính năng thông gió, sưởi và massage; trong đó, ghế trước được thiết kế kiểu không trọng lực, sử dụng mô-tơ kép nhằm gia tăng sự thoải mái cho người dùng.

Nội thất của Toyota bZ7 (Ảnh: SchenChen).

Về khả năng vận hành, Toyota bZ7 sử dụng giải pháp truyền động điện Huawei Drive ONE, sản sinh công suất tối đa 278 mã lực với hiệu suất đạt 97,5%. Bộ pin đi kèm là loại lithium sắt phosphate (LFP) với 2 tùy chọn dung lượng tùy phiên bản: 71,35kWh và 88,3kWh.

Trên phiên bản cao cấp nhất, Toyota bZ7 có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 710km, theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Xe hỗ trợ sạc nhanh chuẩn 3C, đem lại khả năng di chuyển 300km sau 10 phút cắm sạc. Ngoài ra, xe còn có tính năng cung cấp năng lượng cho thiết bị điện tử dân dụng với công suất 6,6kW.

Hàng ghế thứ hai của Toyota bZ7 (Ảnh: SchenChen).

Đáng chú ý, khung gầm của Toyota bZ7 được tích hợp hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp giảm chấn SDC và hệ thống quét mặt đường. Khi vận hành, hệ thống sẽ chủ động quét mặt đường phía trước để tự động điều chỉnh hệ thống treo tương thích với dạng địa hình.

Công nghệ an toàn của mẫu sedan thuần điện cỡ lớn này có điểm nhấn là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Momenta R6, hoạt động dựa trên bộ cảm biến toàn diện gồm: 1 cảm biến LiDAR, 5 radar sóng millimet, 11 camera độ phân giải cao và 10 radar siêu âm.

Hệ thống an toàn thông minh này hỗ trợ các tính năng tự lái trên cao tốc dựa trên hệ thống định vị, hỗ trợ lái trong đô thị, đỗ xe toàn cảnh. Tất cả những tính năng này đều không yêu cầu người dùng phải trả phí thuê bao hàng tháng.