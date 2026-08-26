Santa Fe sẽ là mẫu xe đầu tiên của Hyundai dùng hệ truyền động EREV

Tập đoàn Hyundai Motor đã công bố chi tiết kế hoạch đưa hệ truyền động xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV - Extended-Range Electric Vehicle) vào danh mục sản phẩm tại sự kiện CEO Investor Day 2026 đang diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc.

Cả hai thương hiệu Hyundai và Genesis sẽ sớm có xe sử dụng hệ truyền động EREV, với hai mẫu đầu tiên dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2027.

Santa Fe SUV ba hàng ghế sẽ là mẫu xe đầu tiên có phiên bản EREV (Ảnh: Car and Driver).

EREV là kiểu hệ truyền động hybrid cắm sạc, sử dụng bộ pin có dung lượng nhỏ hơn so với xe điện thuần túy. Thay vào đó, xe được trang bị động cơ đốt trong, đóng vai trò như máy phát điện để sạc pin khi cần, qua đó tăng phạm vi hoạt động. Động cơ đốt trong không tham gia truyền động trực tiếp.

Mẫu xe đầu tiên trong chiến lược này của Hyundai sẽ là phiên bản EREV của Santa Fe. Hệ truyền động mới sử dụng hai mô-tơ điện, dự kiến truyền lực tới cả cầu trước và cầu sau, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Hyundai cho biết xe có tổng phạm vi hoạt động khoảng 966km và khả năng tăng tốc tương đương xe điện thuần túy.

Genesis cũng sẽ hưởng lợi từ chiến lược mới. Dù Genesis GV80 Hybrid vừa được công bố vào tuần trước, mẫu xe này sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid truyền thống. Mẫu Genesis đầu tiên được trang bị EREV nhiều khả năng sẽ là SUV cỡ nhỏ GV70.

Hiện chưa rõ Santa Fe EREV và GV70 EREV có sử dụng chung hệ truyền động hay không, hay Hyundai sẽ có những điều chỉnh riêng cho từng mẫu xe. Phiên bản Genesis được cho là có tổng phạm vi hoạt động nhỉnh hơn, đạt khoảng 1.030km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin.

Santa Fe EREV đã được xác nhận sẽ sản xuất tại Mỹ, nhiều khả năng trên cùng dây chuyền tại nhà máy ở bang Alabama, nơi hiện lắp ráp các phiên bản động cơ xăng và hybrid truyền thống. Trong khi đó, GV70 hiện được sản xuất tại Ulsan, Hàn Quốc.

EREV được xem là giải pháp chuyển tiếp hướng tới điện hóa hoàn toàn. Công nghệ này giống như một bước đệm, giúp người dùng làm quen với xe điện, đặc biệt là những khách hàng vẫn e ngại phạm vi hoạt động hạn chế của xe điện thuần túy.

Mở rộng danh mục hybrid và tham gia các phân khúc mới

Hệ truyền động hybrid xăng - điện truyền thống vẫn sẽ là một phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của Hyundai. Hãng có kế hoạch giới thiệu hơn 10 mẫu xe hybrid mới trong thời gian từ nay tới năm 2030.

A new body-on-frame platform is said to be on the way, previewed by the Boulder concept at this year’s New York Auto Show.

Trong buổi thuyết trình, Hyundai cũng đề cập ngắn gọn đến kế hoạch mở rộng sang các phân khúc mới tại thị trường Bắc Mỹ, bao gồm xe bán tải và SUV sử dụng khung gầm rời dành cho thương hiệu Hyundai.

Một nền tảng khung gầm rời mới được cho là đang trong quá trình phát triển và từng được hé lộ thông qua mẫu concept Boulder tại Triển lãm Ô tô New York năm nay.

Chiếc concept Boulder mang phong cách cá tính như Land Rover Defender (Ảnh: Hyundai).

Một mẫu SUV hạng sang chuyên off-road dành cho Genesis gần như chắc chắn đang được xem xét phát triển. Trong khi đó, kế hoạch dành cho Kia không được đề cập chi tiết tại sự kiện lần này. Dù có mối quan hệ mật thiết với Hyundai và Genesis, Kia được xem là một nhánh riêng. Tuy nhiên, có thể kỳ vọng thương hiệu này cũng sẽ phát triển những mẫu xe tương tự.