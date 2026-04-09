Rộng rãi, êm ái, tiết kiệm, VinFast VF MPV 7 đáp ứng nhu cầu của gia đình Việt

Thiết kế thực dụng “chạm” đúng nhu cầu gia đình

Với những gia đình đông thành viên, chiếc xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là không gian gắn kết. Từ đó, ưu tiên hàng đầu của nhóm khách hàng này là không gian rộng rãi cho mọi thành viên.

VinFast VF MPV 7 với kích thước tổng thể dài 4.740mm, rộng 1.872mm, cao 1.734mm và chiều dài cơ sở 2.840mm được đánh giá có lợi thế hơn so với các mẫu MPV cùng tầm giá. Không gian cabin được tối ưu hóa triệt để cho ba hàng ghế với khoảng để chân rộng rãi.

Với những gia đình yêu thích “xê dịch”, khoang hành lý phía sau VF MPV 7 là điểm cộng. Dung tích chứa có thể mở rộng thêm bằng cách gập hàng ghế sau, thoải mái chứa các vật dụng cồng kềnh như vali, phụ kiện dã ngoại hay ghế trẻ em.

Trong khoang lái, tính thực dụng được thể hiện ở việc đặt cần số điện tử lên sau vô lăng. Thay đổi này giải phóng hoàn toàn không gian giữa ghế lái và ghế phụ, giúp người dùng có thêm chỗ để đồ dùng cá nhân. Chi tiết cần số hiện đại này cũng khiến chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng (Autodaily) tâm đắc.

Theo anh, tiện nghi trên xe được thiết kế để phục vụ nhiều nhóm người dùng cùng lúc với hệ thống điều hòa tự động tích hợp màng lọc bụi mịn PM2.5 và cửa gió độc lập cho cả ba hàng ghế.

Trải nghiệm số tập trung vào màn hình 10,1 inch kết hợp trợ lý ảo tiếng Việt, cho phép điều khiển chức năng bằng giọng nói, giúp người lái giảm thao tác trực tiếp và tập trung hơn vào lộ trình.

Nhìn từ bên ngoài, VF MPV 7 sở hữu thiết kế tối giản với hệ thống đèn chiếu sáng LED, điểm nhấn là dải đèn tạo hình cánh chim đặc trưng của xe VinFast. Điểm nhấn thực dụng nằm ở bộ mâm đúc 19inch, đi cùng lốp có bề rộng 235mm - yếu tố anh Hùng đánh giá là đảm bảo độ bám đường, sự êm ái cũng như tiết kiệm điện năng.

Trải nghiệm êm ái trên mọi hành trình

Một yếu tố khác được đông đảo người dùng và giới chuyên gia đánh giá cao là động cơ điện 201 mã lực cùng mômen xoắn 280 Nm của VF MPV 7. Nhờ đặc trưng của động cơ điện là khả năng cung cấp lực kéo tức thì, VF MPV 7 có thể tăng tốc mượt mà ngay cả khi chở đủ 7 người.

Qua trải nghiệm thực tế, chuyên gia Trịnh Lê Hùng cho biết cảm giác lái VF MPV 7 mượt mà và liền mạch. Khi vận hành ở tốc độ cao hoặc các tình huống khẩn cấp, chiếc xe cho thấy sự ổn định và khả năng xử lý nhanh.

Với quãng đường di chuyển khoảng 450km sau mỗi lần sạc đầy, VF MPV 7 đáp ứng trọn vẹn từ nhu cầu đi lại hàng ngày trong phố đến những hành trình liên tỉnh. Công nghệ sạc nhanh cho phép pin nạp 10-70% chỉ trong khoảng 30 phút - khoảng thời gian vừa đủ cho một lần nghỉ ngơi ngắn tại trạm dừng.

Bài toán kinh tế cũng là đòn bẩy thúc đẩy các gia đình chuyển dịch sang VF MPV 7. Mức giá niêm yết 819 triệu đồng vốn được giới chuyên gia đánh giá là cạnh tranh trong phân khúc. Nhờ các chính sách ưu đãi ngắn hạn trong giai đoạn tháng 4, mẫu xe này càng trở nên dễ tiếp cận.

Theo đó, khách hàng mua VF MPV 7 được hỗ trợ 6% giá xe từ chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”. Nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện từ nay tới 30/4, mức ưu đãi cộng thêm 3%.

Người mua xe điện còn đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Như vậy, mức tiền để lăn bánh VF MPV 7 hiện tại chỉ từ 750 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký).

Về lâu dài, chi phí vận hành của VF MPV 7 cũng được tiết kiệm tối đa. Khách hàng mua xe VinFast từ ngày 10/2 được miễn phí sạc tại trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), tương đương gần 3 năm không phải lo chi phí nhiên liệu. Chuyên gia Trịnh Lê Hùng nhận định, chi phí bảo dưỡng xe điện rất thấp, nhiều mốc chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng.

Song song, mạng lưới trạm sạc phủ rộng khắp các tỉnh thành hiện nay giúp việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện và chủ động hơn. Kết hợp cùng chính sách bảo hành 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, VF MPV 7 thể hiện rõ là lựa chọn xe gia đình kinh tế, bền bỉ về dài hạn, phù hợp cho việc di chuyển đường dài đông người.