Rolls-Royce Cullinan có khả năng chống lựu đạn

Inkas – hãng xe đến từ Canada vừa giới thiệu đến khách hàng trên toàn thế giới bản độ chống đạn của chiếc Rolls-Royce Cullinan.

Inkas được biết đến với những bản độ bọc thép cho các dòng SUV cỡ lớn như Cadillac Escalade hay Chevrolet Suburban. Và đây là lần đầu tiên Inkas có bản độ dành cho dòng SUV siêu sang đến từ Rolls-Royce.

Bản độ chống đạn của Rolls-Royce Cullinan có ngoại thất tương đồng với phiên bản tiêu chuẩn (Ảnh: Inkas)

Không giống như những mẫu xe bọc thép khác trên thị trường, bản độ của Inkas gần như không thay đổi thiết kế bên ngoài của xe. Nếu đặt chiếc Cullinan chống đạn của Inkas bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn của dòng SUV siêu sang này, người dùng sẽ khó có thể tìm ra điểm khác biệt.

Theo công bố của Inkas, bản độ Cullinan có khả năng chống đạn 7.62mm và hai vụ nổ lựu đạn.

Để nâng cao khả năng bảo vệ người ngồi bên trong xe, Inkas đã thực hiện việc gia cố cửa, sàn và mui xe, đồng thời trang bị hệ thống kính quân sự, khoang cabin cũng được bảo vệ bởi vách ngăn bọc thép. Xe được trang bị lốp run-flat và bình nhiên liệu được gia cố để xe vẫn có thể hoạt động khi bị tấn công.

Phần đuôi xe trên bản độ Cullinan của Inkas (Ảnh: Inkas)

Với những khách hàng muốn tăng cường khả năng bảo vệ cho Cullinan, Inkas cung cấp thêm các tuỳ chọn như bọc thép khoang động cơ, cửa thoát hiểm trên nóc xe, camera 360 độ, camera ban đêm, bánh xe chịu tải nặng, hệ thống lọc oxy, cản trước/sau gia cố, hệ thống còi báo động và liên lạc nội bộ.

Không để sự sang trọng của Cullinan bị giảm đi, Inkas khiến cho nội thất của Cullinan bọc thép làm vừa lòng những ông chủ giàu có với việc sử dụng các loại da cao cấp.

Không gian bên trong Rolls-Royce Cullinan bản độ bọc thép (Ảnh: Inkas)

Inkas không can thiệp vào hệ thống động cơ của Cullinan. Mẫu SUV siêu sang bọc thép này vẫn sử dụng hệ thống động cơ V12 tăng áp kép 6.75L, sản sinh công suất 563 mã lực, mô-men xoắn 850Nm.

Tuy nhiên với việc gia cố các lớp bảo vệ, trọng lượng của Cullinan bọc thép chắc chắn có sự thay đổi. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng vận hành của Rolls-Royce Cullinan.