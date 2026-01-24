Ra mắt pin natri-ion đầu tiên trên thế giới dành cho xe điện thương mại

CATL - một “ông lớn” trong lĩnh vực sản xuất pin toàn cầu - đã chính thức giới thiệu dòng pin cho xe thương mại hạng nhẹ Tianxing II vào ngày 22/1.

Gói pin natri-ion dung lượng 45kWh có mật độ năng lượng đạt 175Wh/kg, tuổi thọ hơn 10.000 chu kỳ sạc - xả. Đây cũng là loại pin đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia mới GB 38031-2025, được thiết kế cho các dòng xe van cỡ nhỏ, siêu nhỏ và xe tải nhẹ.

Dòng Tianxing II sẽ có tổng cộng 4 phiên bản, gồm: Chịu lạnh (natri-ion), Sạc nhanh, Tầm xa và Sạc nhanh chịu nhiệt độ cao (Ảnh: Auto Black Tech).

So với pin lithium, pin natri-ion này có khả năng hoạt động vượt trội trong điều kiện giá lạnh. Ở mức nhiệt cực thấp tới -40°C, pin vẫn duy trì 90% dung lượng khả dụng.

Đáng chú ý, pin có thể sạc ngay cả khi bị đóng băng hoàn toàn ở -30°C, qua đó giải quyết triệt để bài toán vận hành mùa đông của xe thương mại tại các khu vực thời tiết lạnh giá.

Ngoài phiên bản natri-ion chịu lạnh, dòng Tianxing II còn có ba biến thể pin lithium-ion:

Phiên bản Sạc nhanh ứng dụng công nghệ sạc dòng cao, cho phép nạp pin từ 20% lên 80% chỉ trong 18 phút. Với xe điện dung lượng pin tiêu chuẩn 100kWh, một lần sạc nhanh có thể bổ sung khoảng 150km quãng đường.

Phiên bản Tầm xa thiết lập kỷ lục mới trong phân khúc xe thương mại hạng nhẹ với dung lượng một bộ pin lên tới 253kWh, cho tầm hoạt động tối đa 800km/lần sạc. Phiên bản này hướng tới phục vụ xe chạy đường dài liên tỉnh.

Khi kết hợp với kiến trúc pack Taishan của CATL, trọng lượng xe được giảm khoảng 260kg so với việc dùng các bộ pin cùng dung lượng, qua đó tăng tải trọng hữu ích và giảm tiêu thụ năng lượng.

Phiên bản Sạc nhanh chịu nhiệt độ cao nhắm tới các hoạt động giao hàng chặng cuối và đội xe tự vận hành, đặc biệt tại các khu vực phía Nam có khí hậu nóng.

Loại này được trang bị hệ thống quản lý nhiệt làm mát bằng dung dịch tùy chỉnh, giúp duy trì khả năng sạc nhanh ổn định và tuổi thọ pin trong môi trường nhiệt độ cao.

Phiên bản này cân bằng giữa độ tin cậy cao và chi phí vận hành thấp, phù hợp với hoạt động vận tải cự ly ngắn, tần suất cao như giao hàng siêu thị và phân phối trong khu dân cư.

Tianxing là thương hiệu pin dành riêng cho xe thương mại, được CATL giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2024.

Hiện nay, hầu hết ô tô điện sử dụng pin dựa trên các hóa chất gốc lithium như nickel mangan cobalt (NMC), nickel nhôm cobalt (NCA), hay lithium sắt photphat (LFP).

Pin natri-ion hoạt động theo cách tương tự như các loại pin lithium-ion, nhưng có điện tích bằng ion natri thay vì ion lithium, được đánh giá là có khả năng phục hồi tốt hơn trước nhiệt độ khắc nghiệt và lạnh giá.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất pin natri-ion hiện cao hơn các loại pin lithium-ion, do còn mới mẻ trên thị trường thương mại và thiếu chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, pin natri-ion có mật độ năng lượng thấp, tức là cần tăng số lượng để bù đắp, làm tăng trọng lượng.

Trong vỏ Trái Đất, trữ lượng natri cao gấp hơn 1.000 lần so với lithium, mà chi phí khai thác chỉ bằng khoảng 1/20. Lợi thế này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí pin, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế của xe điện thương mại hạng nhẹ trong dài hạn.