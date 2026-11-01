Phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam “nóng” trở lại

Kích thước lớn, giá bán cao và ít lựa chọn là những nguyên nhân khiến phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam dần mất chỗ đứng.

Năm 2025, sau 4 năm được mở bán tại thị trường Việt Nam, Ford Việt Nam đã chính thức dừng kinh doanh dòng xe Explorer. Vào thời điểm đó, thị trường Việt Nam không còn nhiều lựa chọn SUV cỡ lớn. Theo các chuyên gia, phân khúc này đã dần thoái trào tại Việt Nam.

Hyundai Palisade Hybrid là dòng SUV cỡ lớn mới nhất vừa được mở bán tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Hiếm hoi trong phân khúc này chỉ có sự xuất hiện của dòng SUV điện VinFast VF9. Mẫu xe đến từ VinFast tạo sức hút với khách hàng từ những chương trình ưu đãi cho người dùng như sạc miễn phí, chính sách giá cũng như các công nghệ tiên tiến được trang bị.

Bước sang năm 2026, phân khúc SUV cỡ lớn bất ngờ "nóng" trở lại với sự xuất hiện của những mẫu xe như Lynk & Co 900, Volkswagen Teramont, Mazda CX-90 hay mới đây nhất là Hyundai Palisade Hybrid. Một số thông tin cho rằng, trong năm 2026 này VinFast cũng sẽ giới thiệu tới người dùng phiên bản mới của dòng SUV cỡ lớn VF9.

Dưới đây là những lựa chọn SUV cỡ lớn đang thu hút được sự quan tâm của người dùng Việt.

Volkswagen Teramont Pro giá cao nhất 2,888 tỷ đồng

Tháng 3/2026, Volkswagen Việt Nam giới thiệu tới người dùng trong nước phiên bản nâng cấp của dòng SUV cỡ lớn Teramont với 2 biến thể là Teramont Pro giá 2,799 tỷ đồng và Teramont Pro Max giá 2,888 tỷ đồng. Mẫu xe này được sản xuất tại Trung Quốc.

Volkswagen Teramont Pro và Pro Max có kiểu dáng hình hộp (Ảnh: Thế Anh).

Hai phiên bản của dòng xe Volkswagen Teramont có mức chênh lệch khoảng 90 triệu đồng. Sự khác nhau chỉ nằm ở kích thước mâm lốp và cách phối màu một số chi tiết ngoại thất. Cụ thể, bản Pro Max dùng mâm 21 inch, lốp 265/45, còn bản Pro dùng mâm 20 inch, lốp 255/50.

Về mặt tổng thể, bản nâng cấp của dòng SUV Teramont vẫn sở hữu kích thước to lớn. Xe mang thiết kế mới cao cấp hơn với dáng hình hộp. Lưới tản nhiệt kín kết hợp dải đèn LED phát sáng, đi cùng đèn pha mới, mang thiết kế hai tầng, cản trước hầm hố với nhiều khe hút gió.

Volkswagen Teramont Pro và Pro Max được sản xuất tại Trung Quốc (Ảnh: Thế Anh).

Volkswagen Teramont Pro và Pro Max có kích thước dài x rộng x cao là 5.158 x 1.991 x 1.788mm, chiều dài cơ sở 2.980mm.

Không gian bên trong xe nổi bật với màn hình thông tin giải trí cỡ lớn đạt 15,3inch, độ phân giải 2K hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Màn hình thông tin sau vô lăng có kích thước 10,3inch.Hệ thống âm thanh 14 loa Harman Kardon. Một số trang bị đáng chú ý khác như sạc không dây 40W, đèn nội thất 30 màu và điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Khoang lái nổi bật với màn hình thông tin giải trí cỡ lớn (Ảnh: Thế Anh).

Không giống những mẫu SUV cỡ E khác, Volkswagen Teramont Pro tập trung nhiều vào trải nghiệm người ngồi hàng ghế trước. Ghế lái và ghế phụ đều có chỉnh điện 16 hướng, sưởi ấm, làm mát, mát-xa 8 chế độ và nhớ 3 vị trí.

Ghế lái có thêm tính năng tự động lùi ghế khi mở cửa xe. Trong khi đó, ghế phụ được tích hợp tấm đỡ bắp chân. Hãng xe Đức gọi đây là "Queen Seat". Hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40, trượt dọc, điều chỉnh độ ngả lưng ghế và tích hợp khả năng sưởi ấm.

Bản tiêu chuẩn vẫn đầy đủ các công nghệ an toàn 9 túi khí và gói ADAS mang tên IQ.Drive, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo người lái mất tập trung, camera toàn cảnh...

Lynk & Co 900 giá 3,069 tỷ đồng

Mẫu xe đến từ Trung Quốc từng được đánh giá là “làn gió mới” trong phân khúc SUV cỡ lớn tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe có giá hơn 3 tỷ đồng này được trang bị loạt tính năng hiện đại, công nghệ PHEV và loạt trang bị hỗ trợ lái hiện đại.

Lynk & Co 900 được trang bị hệ thống động cơ hybrid cắm sạc (PHEV) (Ảnh: Hội An).

Về thiết kế ngoại thất, Lynk & Co 900 có nhiều nét tương đồng với các dòng SUV cỡ lớn đến từ thương hiệu Land Rover.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.240 x 1.999 x 1.810mm, chiều dài cơ sở 3.160mm và khoảng sáng gầm xe 194mm.

Trong khi đó, không gian nội thất tạo điểm nhấn với hai màn hình 30 inch, độ phân giải 6K cho khoang lái và hàng ghế sau. Với hệ thống màn hình này, người dùng có thể điều khiển gần như toàn bộ các tính năng. Bên trong xe chỉ có một vài nút bấm.

Dòng SUV 900 là mẫu xe cao cấp nhất của Lynk & Co tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Các trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV cỡ lớn này gồm: hệ thống treo khí nén hai buồng kín, camera 360, hàng ghế thứ hai với ghế độc lập và xoay 180 độ, massage trên cả 6 ghế, 31 loa Harman Kardon Performance, cửa phía sau xe dạng “Boundless Split Tailgate” (thiết kế cửa hậu tách đôi)…

Theo công bố của Lynk & Co, mẫu 900 được trang bị động cơ 2.0TD kết hợp hệ truyền động hybrid sạc ngoài, cho tổng công suất 708 mã lực và mô-men xoắn 1.038Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,6 giây, sử dụng bộ pin có dung lượng 50kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 170km sau mỗi lần sạc đầy.

Bên trong xe nổi bật với 2 màn hình thông tin giải trí cỡ lớn (Ảnh: Hội An).

Xe được trang bị công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng nổi bật như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm cắt ngang phía trước/sau, hỗ trợ điều khiển tránh va chạm…

Điểm mạnh của dòng xe 900 là loạt các trang bị tiện nghi hiện đại, tuy nhiên Lynk & Co vẫn là thương hiệu mới tại Việt Nam và cần thời gian để chứng minh với người dùng trong nước về các mặt như chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá trị bán lại.

Mazda CX-90 giá 2,299 tỷ đồng

Mazda định vị CX-90 thuộc phân khúc SUV cao cấp. CX-90 được kỳ vọng là sản phẩm giúp định hình lại thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam.

CX-90 là dòng xe có giá bán cao nhất của Mazda tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

CX-90 được bán ra với 3 phiên bản là CX-90 3.3 Turbo HEV (7 chỗ) giá 1,899 tỷ đồng, CX-90 3.3 Turbo HEV (6 chỗ) giá 1,949 tỷ đồng và CX-90 2.5 PHEV (7 chỗ) giá 2,299 tỷ đồng.

Mazda CX-90 sở hữu những đường nét sang trọng hơn so với dải sản phẩm hiện hành của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam. Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng trước/sau ứng dụng công nghệ LED. Phần đầu xe có thiết kế tương tự các dòng khác của Mazda, tuy nhiên được hoàn thiện sắc nét hơn.

Thiết kế tổng thể của CX-90 tương đồng với các mẫu xe đã bán của Mazda tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Mazda CX-90 PHEV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 2.156 x 1.745mm, chiều dài cơ sở đạt 3.120mm, bán kính vòng quay tối thiểu là 5.900mm và khoảng sáng gầm xe 205mm.

Bên trong xe có một số trang bị đáng chú ý như: bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, màn hình HUD, màn hình thông tin - giải trí 12,3inch, sạc không dây, điều hòa riêng cho hàng ghế thứ hai và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai.

Không gian bên trong xe sử dụng nhiều vật liệu cao cấp hơn (Ảnh: Hội An).

Với phiên bản 7 chỗ, hàng ghế thứ hai có 3 chỗ ngồi như thông thường. Ở bản 6 chỗ, hàng ghế thứ hai thiết kế dạng thương gia, bao gồm hai ghế tách rời, ở giữa có bệ đỡ tay cố định. Tiện ích ở hàng ghế này có rèm che nắng, 1 vùng điều hòa độc lập và làm mát ghế.

Mazda CX-90 có hai tùy chọn động cơ tại Việt Nam. Máy tăng áp 3.3L, 6 xy-lanh thẳng hàng, kết hợp mô-tơ điện giống hệt CX-60, nhưng được hiệu chỉnh công suất đạt 340 mã lực và mô-men xoắn tăng lên 500Nm.

Còn máy 2.5 PHEV (hybrid sạc ngoài) gồm động cơ xăng e-Skyactiv dung tích 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 323 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 17,8kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 42km ở chế độ thuần điện. Bộ sạc tại nhà sẽ được tặng kèm khi khách hàng mua xe.

Tất cả phiên bản dùng hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động bốn bánh AWD ưu tiên cầu sau và ba chế độ lái (Normal, Sport, Off-road). Riêng phiên bản PHEV bổ sung chế độ lái Towing (chế độ kéo rơ-moóc).

CX-90 được kỳ vọng là sản phẩm giúp Mazda tạo dấu ấn trong mảng xe sang tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc kinh doanh các dòng sản phẩm cao cấp đòi hỏi Mazda Việt Nam phải đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng showroom, xưởng dịch vụ chuẩn cao cấp, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp cùng các chính sách hậu mãi tương xứng, điều không dễ dàng với hình ảnh thương hiệu phổ thông lâu nay

Toyota Land Cruiser HEV giá 4,71 tỷ đồng

Sau Land Cruiser LC300, Land Cruiser Prado, Land Cruiser FJ, Toyota đã hoàn thiện dải sản phẩm Land Cruiser tại thị trường Việt Nam với việc giới thiệu phiên bản sử dụng động cơ hybrid (HEV).

Bản hybrid Toyota Land Cruiser HEV có giá từ 4,71 tỷ đồng tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Theo công bố của nhà sản xuất, dòng SUV cỡ lớn Land Cruiser HEV được trang bị hệ thống động cơ hybrid gồm: động cơ xăng 3.5L V6 tăng áp kép (mã động cơ V35A-FTS), công suất 409 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn 650Nm tại 2.000-3.600 vòng/phút và động cơ điện có công suất 40kW, mô-men xoắn 205Nm.

Hệ thống động cơ hybrid này đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 10 cấp. Theo hãng xe Nhật Bản, Land Cruiser HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp là 10L/100km.

Thiết kế của bản HEV tương đồng với bản LC300 của Land Cruiser (Ảnh: Hội An).

Chiếc Land Cruiser HEV sở hữu ngoại thất màu đen có giá bán đề xuất là 4,71 tỷ đồng. Trong khi phiên bản màu trắng của mẫu SUV hybrid này có giá 4,73 tỷ đồng. Mức giá này nhỉnh hơn bản động cơ xăng Land Cruiser LC300 ở mức 4,58 tỷ đồng.

Về mặt thiết kế ngoại thất, Land Cruiser HEV không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản LC300.

Ở phiên bản hybrid, hãng xe Nhật Bản trang bị cho Land Cruiser phần cản/sau có thiết kế mới, hầm hố hơn. Bên hông xe được gắn logo HEV.

Khoang lái của Toyota Land Cruiser HEV tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Bên trong xe có cấu hình 7 chỗ ngồi. Thiết kế cũng như trang bị nội thất của bản hybrid tương tự với bản thuần xăng. Điểm nhấn bên trong xe vẫn đến từ màn hình thông tin giải trí và màn hình sau vô lăng kích thước 12,3inch, ghế bọc da, ghế chỉnh điện, điều hoà 4 vùng độc lập, 14 loa JBL…

Một số điểm khác biệt của Land Cruiser HEV so với bản LC300 là: hàng ghế thứ ba trên xe nhô cao hơn bản LC300 do đây là vị trí đặt hệ thống pin, hàng ghế thứ 2 có bệ tỳ tay, sạc không dây.

Theo công bố của nhà sản xuất, Land Cruiser HEV có kích thước dài x rộng x cao là 4.980 x 1.980 x 1.945 mm, chiều dài cơ sở 2.850mm và khoảng sáng gầm xe 233mm.

Mặc dù có giá bán gần 5 tỷ đồng, Land Cruiser HEV vẫn là mẫu xe được săn đón trên thị trường. Tương tự các mẫu xe cùng dải sản phẩm Land Cruiser như LC300, Prado, phiên bản HEV cũng gặp phải tình trạng khan hàng và đội giá tại Việt Nam.

Hyundai Palisade Hybrid giá cao nhất 1,699 tỷ đồng

Theo nhà sản xuất, Palisade Hybrid được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Việt Nam.

Hyundai Palisade Hybrid đã được thay đổi toàn diện thiết kế nội/ngoại thất (Ảnh: Hội An).

Mẫu SUV cỡ lớn này có 3 phiên bản, giá bán từ 1,499 tỷ đồng đến 1,699 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Palisade thế hệ mới chỉ có hệ truyền động hybrid, không có phiên bản dùng động cơ đốt trong thuần túy.

Theo công bố của Hyundai, xe sử dụng động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460Nm. Hệ truyền động đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Ở thế hệ mới tại Việt Nam, Palisade chỉ có tùy chọn động cơ hybrid (Ảnh: Hội An).

Palisade Hybrid sử dụng hệ thống truyền động TMED-II (Transmission Mounted Electric Device II), kết hợp mô-tơ điện, hộp số và hệ thống quản lý năng lượng.

Ở thế hệ mới, Hyundai Palisade sở hữu vóc dáng hiện đại hơn hẳn so với phiên bản tiền nhiệm.

Theo công bố của HTV, Hyundai Palisade Hybrid có kích thước dài x rộng x cao là 5.065 x 1.980 x 1.805mm, chiều dài cơ sở ở mức 2.970mm. Xe sử dụng bộ mâm 21inch. Hyundai mang tới dòng SUV cỡ lớn của mình tuỳ chọn 7 hoặc 8 chỗ ngồi cho Palisade mới.

Khoang lái của Palisade Hybrid đã hiện đại hơn bản tiền nhiệm (Ảnh: Hội An).

Ở khu vực lái, Hyundai Palisade 2026 sử dụng vô lăng thiết kế hoàn toàn mới, có thiết kế tương tự các dòng xe Land Rover.

Bảng táp-lô được thiết kế liền khối, tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm cùng kích cỡ 12,3inch.

Một số trang bị đáng chú ý trên Palisade Hybrid như: màn hình hiển thị kính lái, cần số điện tử sau vô lăng, ghế bọc da Nappa, đèn viền nội thất, kính cách âm 2 lớp, 14 loa Bose, 6 cổng sạc USB Type C 100W, rửa camera tự động

Palisade Hybrid tại Việt Nam được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense, với các tính năng đáng chú ý như hệ thống phòng tránh va chạm phía trước thế hệ 2, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung, điều khiển hành trình thích ứng, duy trì làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm cắt ngang phía sau khi lùi và hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, đỗ xe. Xe còn có camera 360 độ.

Là mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng E, nhưng giá bán của Hyundai Palisade Hybrid chỉ tương đương với các dòng SUV cỡ D tại thị trường Việt Nam. Hyundai kỳ vọng với những nâng cấp toàn diện về nội/ngoại thất, cũng như sử dụng động cơ hybrid sẽ giúp cho Palisade có được doanh số cao tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh những mẫu xe kể trên, phân khúc SUV cỡ lớn tại thị trường Việt Nam dự kiến có thêm sự xuất hiện của dòng xe VF9 bản nâng cấp.

VinFast VF 9 hiện hành lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2022 và theo chu kỳ sản phẩm thông thường, việc mẫu xe này chuẩn bị đón bản nâng cấp là điều hợp lý. Nhìn vào VF 8 2026, có thể kỳ vọng phiên bản sắp tới của VF 9 sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn.

Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, VinFast đã được cấp giấy chứng nhận bản quyền kiểu dáng công nghiệp với nhiều thiết kế. Trong đó, có tới ba mẫu SUV lạ mắt được đăng ký, sở hữu tỷ lệ kích thước khá lớn, và có thể là bản kế nhiệm của VF 9, theo nhận định của giới chuyên gia.