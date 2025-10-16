Omoda & Jaecoo Việt Nam xây dựng nhà máy ô tô tại Hưng Yên

Nhà máy sản xuất ô tô của Omoda & Jaecoo Việt Nam được đặt tại Hưng Yên (Thái Bình cũ). Theo hãng, toàn bộ hồ sơ pháp lý đã được hoàn tất, đúng lộ trình như cam kết của doanh nghiệp từ một năm trước.

Cam kết đầu tư

Kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ giới thiệu các dòng sản phẩm công nghệ cao, thiết kế thời thượng, trang bị công nghệ an toàn tiêu chuẩn quốc tế, mà còn khẳng định chiến lược đầu tư lâu dài, bao gồm cả sản xuất trong nước.

Sau một năm, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã hiện thực hóa cam kết này với tiến độ triển khai bài bản.

Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam có quy mô giai đoạn 1 hơn 380.000m2, nằm tại tỉnh Hưng Yên (Ảnh: OJV).

Hiện doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ pháp lý cho dự án nhà máy sản xuất các dòng xe Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường trong các khâu triển khai.

Đẩy nhanh xây dựng, hướng đến vận hành từ năm 2026

Ngay sau khi hoàn thiện pháp lý, dự án đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc xây dựng. Hiện tại, các hạng mục nền móng cho khu xưởng lắp ráp, hàn - sơn - kiểm định đang được triển khai đồng loạt. Hệ thống giao thông nội bộ, xử lý nước, nhà hành chính và kho logistics cũng đang thi công theo đúng tiến độ, được kiểm soát sát sao bởi đội ngũ quản lý dự án quốc tế.

Dự kiến đến quý I/2026, nhà máy sẽ hoàn tất phần xây dựng thô và tiến hành lắp đặt các dây chuyền tự động hóa hiện đại nhập khẩu từ châu Âu và Trung Quốc. Mục tiêu đến cuối năm 2026, những chiếc xe “Made in Vietnam” đầu tiên mang thương hiệu Omoda & Jaecoo sẽ chính thức xuất xưởng.

Hạ tầng sản xuất là động lực cho phát triển bền vững

Trong giai đoạn đầu, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích hơn 380.000m², tổng vốn đầu tư lên tới 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Đây là một trong những dự án sản xuất ô tô quy mô lớn tại Việt Nam hiện nay, được định hướng không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn tiến tới xuất khẩu trong khu vực.

Trong tương lai, tổ hợp này sẽ tiếp tục được mở rộng cả về quy mô diện tích lẫn năng lực sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam được định hướng không chỉ phục vụ trong nước mà còn tiến tới xuất khẩu (Ảnh: OJV).

Nhà máy được quy hoạch và thiết kế theo mô hình nhà máy xanh - thông minh (green factory - smart factory), áp dụng loạt giải pháp phát triển bền vững: sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hệ thống điện mặt trời, tái sử dụng nước mưa và xử lý nước thải tuần hoàn.

Tỷ lệ đất cây xanh trong nhà máy vượt tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành, giúp cải thiện vi khí hậu và cân bằng sinh thái khu vực sản xuất.

Kiến trúc nhà máy tận dụng tối đa ánh sáng và năng lượng tự nhiên, giúp giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ điện chiếu sáng ban ngày. Song song đó, hệ thống thiết bị dây chuyền được lựa chọn theo tiêu chí tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa giảm thiểu chi phí vận hành và phát thải carbon.

Kết hợp với hệ thống quản lý năng lượng thông minh và giám sát vận hành tự động, nhà máy được kỳ vọng là nền tảng vững chắc để Omoda & Jaecoo hiện thực hóa mục tiêu sản xuất bền vững, thân thiện môi trường và đạt chuẩn toàn cầu trong ngành công nghiệp ô tô.

“Chúng tôi tin rằng sản xuất tại Việt Nam không chỉ giúp tối ưu chuỗi cung ứng, mà còn tạo ra giá trị thật sự cho nền kinh tế, xã hội và người tiêu dùng. Mọi điều Omoda & Jaecoo Việt Nam từng cam kết đều đang thực hiện nghiêm túc, có lộ trình rõ ràng và mục tiêu cụ thể”, ông Liu Yong Hu, Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, chia sẻ.

Từ một thương hiệu mới mẻ, Omoda & Jaecoo Việt Nam dần khẳng định mình là một trong những doanh nghiệp ô tô có tốc độ phát triển nhanh và toàn diện nhất tại Việt Nam, từ sản phẩm, dịch vụ, hệ thống phân phối đến sản xuất và cam kết xã hội. Dự án nhà máy tại Hưng Yên (Thái Bình cũ) là mảnh ghép chiến lược nhằm đưa thương hiệu này tiến xa hơn, không chỉ tại Việt Nam, mà trên bản đồ ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.