Omoda & Jaecoo Việt Nam hướng tới mốc 60 nhà phân phối năm 2026

Chỉ sau 12 tháng gia nhập thị trường, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã khẳng định vị thế của thương hiệu ô tô Trung Quốc về tốc độ và quy mô phát triển hệ thống phân phối. Với nền tảng chắc chắn này, hãng đặt mục tiêu hoàn thiện mạng lưới với 60 showroom vào năm 2026, phủ sóng hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc.

Chiến lược mở rộng "thần tốc" nhưng bền vững

Trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt, Omoda & Jaecoo Việt Nam chọn lối đi: phát triển nhanh về số lượng nhưng kiên định về chất lượng. Chiến lược mở rộng mạng lưới của hãng được thực hiện bài bản, dựa trên việc lựa chọn khắt khe các đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm dày dạn trong ngành ô tô.

Omoda & Jaecoo Bà Rịa là nhà phân phối lớn nhất khu vực miền Nam của thương hiệu rộng 6.000m2 (Ảnh: OJV).

Hệ thống nhà phân phối của Omoda & Jaecoo được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, tọa lạc tại các vị trí đắc địa với không gian trưng bày hiện đại và xưởng dịch vụ quy mô lớn. Đây không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là thước đo cho sự cam kết lâu dài của thương hiệu, giúp chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng từ khâu mua xe đến suốt vòng đời sử dụng.

Việc mạng lưới mở rộng nhanh chóng chính là minh chứng rõ nét nhất cho niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng và chiến lược phát triển của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam.

Xác định dịch vụ sau bán hàng là yếu tố cốt lõi, Omoda & Jaecoo Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái hậu mãi. Hãng cam kết cung ứng phụ tùng thông dụng trong vòng 48 giờ, giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi sửa chữa cho khách hàng.

Để hiện thực hóa cam kết này, hai kho phụ tùng lớn đã được thiết lập tại Đồng Nai và Hải Phòng, đóng vai trò là trung tâm logistics chiến lược phục vụ toàn bộ hệ thống đại lý hai miền Nam - Bắc. Sự chủ động về nguồn linh kiện giúp thương hiệu đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất ngay cả trong giai đoạn mở rộng quy mô mạnh mẽ nhất.

Hướng tới 60 nhà phân phối - quy mô song hành với chất lượng

Omoda & Jaecoo cam kết cung ứng phụ tùng chính hãng trong vòng 48 giờ (Ảnh: OJV).

Omoda & Jaecoo Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng hệ thống lên 60 nhà phân phối tại hầu hết các tỉnh/thành trong năm 2026. Đây không chỉ là mục tiêu về quy mô, mà còn là bước đi chiến lược nhằm gia tăng năng lực phục vụ khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng tại mọi khu vực.

Song song với mở rộng mạng lưới, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nhân sự dịch vụ, tối ưu hóa hệ thống phụ tùng và chuẩn hóa quy trình hậu mãi tại các nhà phân phối hiện hữu, đảm bảo mỗi khách hàng đều được trải nghiệm chất lượng dịch vụ hàng đầu, dù ở bất kỳ địa phương nào.

Hiện tại, với 40 nhà phân phối đã đi vào hoạt động , Omoda & Jaecoo Việt Nam đã sẵn sàng cho sự bứt phá trong năm 2026. Hãng dự kiến sẽ giới thiệu tới 16 sản phẩm mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng Việt, đồng thời tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo nhân sự để mang lại trải nghiệm dịch vụ hàng đầu.

Tâm điểm tại Triển lãm Phương tiện di chuyển 2025

Omoda & Jaecoo là thương hiệu toàn cầu thuộc Tập đoàn Chery - được JD Powers đánh giá số 1 về chất lượng xe xuất xưởng (2023, 2024).

Mẫu xe Jaecoo J6 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong năm 2026 (Ảnh: OJV).

Tại Việt Nam, thông qua liên doanh với Geleximco, Omoda & Jaecoo xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, hiện thực hóa cam kết "Đến Việt Nam - Vì Việt Nam". Bên cạnh mạng lưới 40 nhà phân phối hiện hữu trải dài toàn quốc, hãng dự kiến sẽ giới thiệu 16 sản phẩm mới trong năm 2026 để phục vụ khách hàng Việt.

Để khép lại năm 2025 đầy dấu ấn và mở ra chương mới, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ tham dự Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam năm 2025 từ ngày 26/12 đến 28/12.

Tại sự kiện này, bên cạnh các dòng xe đã tạo được tiếng vang như Omoda C5, Jaecoo J7 Flagship và Jaecoo J7 SHS, khách hàng sẽ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng và trải nghiệm hai "tân binh" Omoda C7 và Jaecoo J6. Đây là cơ hội để người tiêu dùng Việt tiếp cận gần hơn với những sản phẩm ô tô thời thượng, chất lượng toàn cầu mà Omoda & Jaecoo mang lại.