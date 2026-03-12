Omoda & Jaecoo tung ưu đãi đầu năm: Cơ hội sở hữu SUV công nghệ cao

Chương trình ưu đãi hấp dẫn cho mẫu xe SUV công nghệ cao

Trong nhóm sản phẩm hướng tới tệp khách hàng trẻ, Omoda C5 tiếp tục là dòng xe nổi bật nhờ phong cách C-Coupe khác biệt cùng trải nghiệm công nghệ hiện đại.

Trong tháng 3, Omoda C5 sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ 110% lệ phí trước bạ, lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu, thời hạn vay kéo dài đến 96 tháng, kèm ưu đãi miễn phí bảo dưỡng trong 5 năm hoặc 50.000km (áp dụng theo điều kiện). Omoda C5 hiện có giá bán từ 479,1 triệu đồng.

Omoda C5 với phong cách trẻ trung, năng động (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Jaecoo J7 Flagship với phong cách SUV nam tính, bản lĩnh cũng thu hút sự chú ý với khả năng vận hành ổn định cùng hệ thống công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến.

Jaecoo J7 - Mẫu xe đầy lịch lãm, nam tính (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Trong tháng 3, mẫu xe này được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 90%, kết hợp chính sách vay ưu đãi 0% lãi suất trong 12 tháng đầu và thời hạn vay linh hoạt tối đa 96 tháng. Jaecoo J7 Flagship hiện được giới thiệu với giá bán từ 729 triệu đồng, mở ra cơ hội tiếp cận một mẫu SUV công nghệ cao trong tầm giá cạnh tranh.

Song song đó, Jaecoo J7 PHEV (SHS) Flagship - mẫu SUV hybrid theo xu hướng di chuyển xanh - tiếp tục được áp dụng mức hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, đi kèm bộ quà tặng giá trị lên đến 45 triệu đồng. Mẫu xe này hiện có giá bán từ 879 triệu đồng.

Nền tảng toàn cầu - phát triển bền vững tại Việt Nam

Omoda & Jaecoo Việt Nam sở hữu nền tảng toàn cầu vững chắc: từ công nghệ, thiết kế đến tiêu chuẩn chất lượng. Mỗi mẫu xe đều được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, cập nhật xu hướng di chuyển hiện đại, an toàn và thông minh. Omoda & Jaecoo hướng đến việc kiến tạo trải nghiệm mới cho người dùng - nơi công nghệ, phong cách và hiệu suất được kết hợp hài hòa.

Triết lý “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam” được thể hiện rõ trong toàn bộ chiến lược của Omoda & Jaecoo tại thị trường trong nước. Từ định hướng sản phẩm, chính sách bán hàng đến kế hoạch phát triển dài hạn, Omoda & Jaecoo đều xây dựng dựa trên sự thấu hiểu với người tiêu dùng Việt.

Omoda & Jaecoo Việt Nam chú trọng đầu tư bền vững, hoàn thiện hệ thống dịch vụ, mang đến những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế, đặt mục tiêu gắn bó lâu dài và phát triển tại Việt Nam bằng việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Tiền Hải (Hưng Yên), từng bước nội địa hóa sản phẩm và tiến tới đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất khẩu trong khu vực ASEAN và ra thế giới.

Nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo Việt Nam dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026 (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Chương trình ưu đãi đầu năm 2026 hiện được áp dụng tại toàn bộ hệ thống nhà phân phối chính hãng Omoda & Jaecoo Việt Nam trên toàn quốc.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ nhà phân phối gần nhất, gọi Hotline 0962 670 926 hoặc truy cập website https://omodajaecoo.vn/ để được tư vấn chi tiết.

Về Omoda & Jaecoo

Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô toàn cầu đã có mặt tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thể giới, thuộc Tập đoàn Chery - hãng xe Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Âu.

Đây là tập đoàn đã giữ vững vị thế số 1 về xuất khẩu ô tô suốt 23 năm liên tiếp và được JD Powers đánh giá chất lượng xe xuất xưởng số 1 năm 2023, 2024 và 2025.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên - thông qua mô hình liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Geleximco - Tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam và Tập đoàn Chery nổi bật trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.

Cùng với đó, mạng lưới phân phối Omoda & Jaecoo Việt Nam không ngừng được mở rộng, với 40 nhà phân phối đã đi vào hoạt động trên toàn quốc, trở thành cầu nối quan trọng đưa những dòng xe thời thượng, đạt chuẩn toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài và sự tin cậy dành cho khách hàng thông qua chính sách hậu mãi vượt trội: bảo hành lên đến 1.000.000km và cam kết cung ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ - một trong những chính sách hàng đầu hiện nay trong ngành ô tô tại Việt Nam.