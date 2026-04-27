Omoda & Jaecoo ra mắt xe mới, cạnh tranh Xforce và Corolla Cross

Theo chia sẻ của đại diện Omoda & Jaecoo, mẫu Omoda O4 có AI Cabin - hệ thống khoang lái thông minh, tích hợp giải trí, tương tác cảm xúc và điều hướng thông minh. Hệ thống này có khả năng nhận diện giọng nói và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Omoda O4 sở hữu thiết kế góc cạnh (Ảnh: Paultan).

Cũng theo đại diện hãng xe Trung Quốc, trong thời gian tới đây, Omoda 04 sẽ được tích hợp công nghệ đỗ xe tự động VPD (Valet Parking Driver). Công nghệ này bao gồm các tính năng đáng chú ý như điều khiển từ xa và tự động đỗ xe giúp đơn giản hóa quá trình sử dụng xe.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng ưa thích dòng xe hiệu suất cao, Omoda sẽ tiếp tục trình làng phiên bản Ultra của Omoda O4.

Tại thị trường Trung Quốc, Omoda O4 được trang bị tùy chọn hệ truyền động xăng và hybrid. Sau Jaecoo J5, Omoda O4 sẽ là mẫu xe tiếp theo có thể được lắp ráp tại Việt Nam.

Đuôi xe được tạo điểm nhấn với cụm đèn hậu nối liền nhau (Ảnh: Paultan).

Khi được bán ra tại thị trường Việt Nam, Omoda O4 sẽ cạnh tranh với các đối thủ “nặng ký” như Mitsubishi Xforce hay Toyota Corolla Cross. Tại thị trường Việt Nam, đây là phân khúc có sự cạnh tranh gay gắt.

Bên cạnh Omoda O4, gian trưng bày của Omoda & Jaecoo tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 (Auto China 2026) còn có sự xuất hiện của Omoda O7 - một cái tên không quá xa lạ. Trước đó, hãng xe Trung Quốc từng giới thiệu mẫu crossover này tại sự kiện London Fashion Week (Anh) và Madrid Fashion Week (Tây Ban Nha).

Khoang lái của Omoda O4 nổi bật với màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, đặt dọc (Ảnh: Paultan).

Theo công bố của nhà sản xuất, Omoda O7 được trang bị hệ thống Super Hybrid System (SHS), mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, êm ái và hiệu quả.