Ô tô đi tắt đón đầu, ủi bay người đi xe máy

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 14/1 tại vòng xoay Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, chiếc ô tô con đã không đi vào vòng xuyến mà rẽ tắt, gây tai nạn nghiêm trọng cho một người đi xe máy.

Ô tô rẽ tắt qua vòng xuyến, ủi bay người đi xe máy (Video: OFFB).

Ở các khu vực giao lộ có vòng xuyến (hay còn gọi là bùng binh) thường có biển báo và các phương tiện phải đi theo chiều mũi tên.

Biển số R.303 báo hiệu nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến (Nguồn: QCVN 41:2024/BGTVT).

Biển số W.206 báo hiệu nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến (Nguồn: QCVN 41:2024/BGTVT).

Khi đi vào vòng xuyến, người lái xe phải cho xe chạy theo chiều ngược kim đồng hồ, theo chiều mũi tên chỉ dẫn, cho đến khi tách khỏi vòng tròn rẽ sang đường nhánh nào đó.

Về thứ tự ưu tiên của các xe khi đi vào vòng xuyến, Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi đến gần đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Nếu vi phạm quy tắc đi qua vòng xuyến, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe nếu không gây tai nạn, phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe nếu gây tai nạn.

Ngoài ra, người điều khiển ô tô đi sai vòng xuyến có thể còn phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho người bị hại, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hậu quả nghiêm trọng.

"Kinh hãi! Tài xế ô tô có bằng lái không vậy? Nguyên tắc cơ bản khi qua giao lộ có vòng xuyến mà còn không tuân thủ thì xứng đáng bị phạt nặng, thậm chí tước bằng lái (nếu có), cho học lại luật cho nhớ lâu", tài khoản Quang Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Quân Anh nêu ý kiến: "Nếu là cố ý thì tài xế ô tô thực sự quá ẩu. Nhưng tôi nghĩ còn một khả năng là tài xế lạ đường, thấy vòng xoay to quá, lại không quan sát biển báo nên không nghĩ đó chính là bùng binh cần phải đi vòng qua. Nhưng dù thế nào thì ô tô đã đi vào vòng xuyến với tốc độ quá cao, nguy hiểm".