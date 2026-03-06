Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 4/3 trên một tuyến đường ở xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Theo hình ảnh do camera giám sát của nhà dân bên đường ghi lại, chiếc ô tô con đã chạy lấn sang làn đối diện để vượt xe tải cùng chiều nhưng chuyển làn quá sớm, tự "kê mình" vào đầu xe tải.

Ô tô con "nộp mình" cho xe tải, bị đâm xoay 180 độ (Video: OFFB).

Trong tình huống đường hẹp, mỗi bên có một làn xe chạy như trong clip, tài xế chỉ được phép vượt khi ở làn ngược chiều không có xe và khi xe phía trước có dấu hiệu giảm tốc độ để nhường đường.

Khi vượt, tài xế cần chú ý không đánh lái chuyển làn quá sớm, dẫn tới việc vô tình tạt đầu xe vừa vượt, dễ gây va chạm.

"Vượt kiểu như vậy thì rủi ro tự chịu thôi. Xe mới chớm lên ngang đầu xe bên cạnh đã vội đánh lái, chắc lại áp dụng bài "ngang vai đánh lái" như thầy dạy lúc đi học lái. Mẹo đó chỉ áp dụng với vật cố định thôi, chứ với xe đang chạy thì bao giờ nhìn thấy toàn bộ đầu xe trong gương chiếu hậu mới được đánh lái", tài khoản Hoàng Linh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Nguyễn Hùng bình luận: "Có vẻ như đang vượt thì tài xế xe con thấy có xe máy ở phía đối diện nên vội vàng tạt sang phải theo phản xạ, vô tình kê mình vào đầu ô tô tải".

Tài khoản Minh Đức đồng tình: "Tôi cũng nghĩ là do tài xế nhìn thấy xe máy đối diện nên giật mình đánh lái, trong khi đường đủ rộng cho xe máy đi, lẽ ra cứ giữ thẳng lái để vượt hẳn lên trước xe tải rồi mới tạt về thì đã không sao rồi".