"Ô tô có nhiều trang bị thì hấp dẫn, nhưng khung gầm tốt quan trọng hơn"

Thị trường ô tô đang "đánh lạc hướng" người mua khá hiệu quả. Màn hình to hơn, đèn LED thiết kế cầu kỳ, nhiều trang bị hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) hấp dẫn..., nhưng đó không phải nền tảng cốt lõi của một chiếc xe an toàn.

Trong trường hợp xảy ra va chạm, khung gầm là bộ phận đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ người ngồi bên trong xe. Một thiết kế khung gầm tốt sẽ phân bổ hợp lý các lực tác động khi xe vận hành và hấp thụ hiệu quả xung lực khi có va chạm, qua đó giảm thiểu rủi ro cho hành khách.

Hình ảnh chiếc ô tô con bị "vò nát" trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) nhưng tài xế may mắn sống sót (Ảnh: Văn Yên).

Khoang cabin phải được gia cố bằng các loại thép siêu cứng để tạo thành một “khung an toàn”, ít có nguy cơ bị biến dạng khi xảy ra va chạm, thì mới có khả năng bảo vệ người ngồi bên trong khỏi những chấn thương nghiêm trọng.

Nói như vậy không có nghĩa là khi mua ô tô, chỉ cần quan tâm kết cấu khung gầm. Các trang bị an toàn chủ động và thụ động hiện đại, như hệ thống cân bằng điện tử hay túi khí xung quanh xe, cũng rất quan trọng, giúp tăng cường khả năng bảo vệ người dùng.

Tuy nhiên, những trang bị an toàn điện tử đó chỉ có thể phát huy hiệu quả khi chiếc xe có một nền tảng cơ khí tốt. Khung gầm mới thực sự là "xương sống" của một chiếc ô tô.

Không phải tự nhiên mà các tên tuổi lâu đời như Audi, BMW, Mercedes, Subaru, Volvo... là những "tượng đài" về an toàn, dù thị trường ô tô gần đây chứng kiến sự đổ bộ của hàng chục, thậm chí hàng trăm, thương hiệu mới. Lý do là họ đã và vẫn đang không tiếc tiền đầu tư vào nghiên cứu chế tạo, cải thiện kết cấu khung gầm để tăng khả năng chống chịu va chạm, đặc biệt là những tai nạn bất ngờ.

Ví dụ, Volvo đã đầu tư khoảng 11 tỷ USD trong giai đoạn 2011-2015 cho nền tảng SPA để tăng khả năng bảo vệ trong các tình huống va chạm nghiêm trọng. Bước sang kỷ nguyên xe điện, hãng tiếp tục đầu tư khoảng 175 triệu USD trong giai đoạn 2024-2026 cho nền tảng khung gầm xe điện thế hệ mới SPA3.

Hay như Subaru, việc đầu tư mạnh vào nền tảng Subaru Global Platform được hãng khẳng định đã giúp tăng độ cứng thân xe khoảng 70-100% so với thế hệ cũ. Thiết kế “khung vòng” giúp phân tán lực va chạm theo nhiều hướng và giảm nguy cơ biến dạng khoang hành khách.

Kết quả là xe của các hãng như Audi, BMW, Mercedes, Subaru hay Volvo đã được kiểm chứng qua các bài thử va chạm cực kỳ khắt khe, thường xuyên có tên trong danh sách các mẫu xe an toàn bậc nhất thế giới, như danh hiệu Top Safety Pick+ của Viện Bảo hiểm An toàn giao thông đường bộ Mỹ (IIHS) hay xếp hạng an toàn 5 sao Euro NCAP, ASEAN NCAP, ANCAP...

Trong khi đó, để bù đắp phần nào hạn chế về uy tín và kinh nghiệm chế tạo "phần cứng", một số thương hiệu mới có xu hướng trang bị cho xe ngập tràn công nghệ an toàn, tiện nghi và kết nối hiện đại, khiến người mua dễ nhầm tưởng đó là chuẩn mực của ô tô hiện đại. Việc này thường dễ thực hiện và tốn ít thời gian, chi phí hơn so với đầu tư vào khung gầm.

Với việc ô tô có lịch sử phát triển cả trăm năm, cùng với tác động của những chiến dịch truyền thông rầm rộ, không ít người có xu hướng tin rằng "phần cứng", là khung gầm, của xe nào cũng như nhau, chỉ khác ở "phần mềm".

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy nhiều chiếc xe tưởng chừng rất xịn, rất hiện đại, nhưng khi xảy ra va chạm đã để lộ nhược điểm "chí mạng" là khung gầm kém, khiến khả năng bảo vệ người dùng bị hạn chế.

Vì vậy, theo quan điểm cá nhân tôi, khi chọn xe, hãy đưa nền tảng khung gầm lên ưu tiên hàng đầu, hãy tìm hiểu kỹ các kết quả thử nghiệm va chạm. Ô tô có nhiều option thì hấp dẫn, nhưng khung gầm tốt quan trọng hơn.

Độc giả Anh Dũng