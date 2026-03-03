Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 27/2 ở phường Quang Trung (Bỉm Sơn cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, chiếc ô tô đã chạy khá nhanh, trong khi hàng cây trồng trên dải phân cách che khuất tầm nhìn của tài xế đúng lúc có người đi xe máy sang đường không quan sát, dẫn tới pha đánh lái thót tim.

Sau khi đánh lái gấp để né người đi xe máy, ô tô con có nguy cơ đâm vào đuôi xe tải đậu bên đường nên tài xế tiếp tục đánh lái sang phải, lao vào một công trường xây dựng.

Ô tô bẻ lái như trong phim hành động, thoát hiểm trong gang tấc (Video: 220v/OFFB).

May mắn là không xảy ra va chạm và không có ai bị thương.

Với tình huống trên, người đi xe máy đã bất cẩn khi không dừng lại quan sát trước khi sang đường. Trong khi đó, ô tô con không có dấu hiệu giảm tốc khi tới gần đoạn mở của dải phân cách.

"Đoạn có đường cắt sang vậy mà ô tô lao thế thì quá nguy hiểm. Xe máy sai rõ rồi, nhưng ô tô đi như vậy thì cũng chẳng an toàn cho bản thân. Đến những chỗ giao cắt thì phải mặc định buông chân ga, rà sẵn chân phanh, để phòng những trường hợp như trong clip", tài khoản Giảng Thương bình luận sau khi xem video được chia sẻ trong một nhóm về xe và giao thông.

Tài khoản Minh Quân đồng tình: "Xe máy sang đường bất cẩn thì ai cũng thấy rồi, nhưng ô tô đi khiếp quá. Nếu đến gần đoạn mở dải phân cách mà rà sẵn chân phanh thì dù đang chạy 60-70km/h tôi nghĩ cũng không đến mức nháo nhào như vậy. Trong tình huống này, tôi đoán là tài xế vẫn đang dí ga, thấy xe máy mới giật mình chuyển sang chân phanh".

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Đức nhận xét: "Ô tô có thể vẫn chạy đúng tốc độ cho phép, nhưng tài xế quá chủ quan. Trường hợp này may mắn không xảy ra va chạm và ô tô lao vào công trường, chứ nếu đâm vào xe tải hoặc lao vào nhà bên đường sau khi tránh được người đi xe máy thì ô tô sẽ chịu thiệt hại lớn nhất. Chủ động giảm tốc để giữ an toàn cho bản thân thôi.

Thêm vào đó, đoạn đường có lối mở dải phân cách như vậy lẽ ra nên có biển giới hạn tốc độ giảm xuống và có gờ giảm tốc để cảnh báo tài xế. Cũng không nên trồng cây cao như vậy ở những đường có lối mở dải phân cách cứng nhưng không có đèn tín hiệu giao thông, che khuất tầm nhìn của người đi đường rất nguy hiểm".