Nổi bật tuần qua: Tài xế xử lý kịp thời, tránh vụ va chạm nghiêm trọng

Tài xế xử lý kịp thời, tránh được tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”

Khi nhận thấy chiếc container bị trôi tự do khiến phần thùng xe văng sang làn đường ngược chiều, tài xế xe gắn camera hành trình đã kịp thời phanh lại và điều khiển xe chạy lùi, tránh được một tình huống va chạm nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra trên đèo Tà Lương, thành phố Huế.

Người phụ nữ bị ô tô tông văng vì dừng xe máy giữa đường

Thay vì đi vào sát lề, người phụ nữ lại dừng xe ngay giữa đường, nên đã bị một chiếc ô tô đi từ phía sau tông trúng.

Tài xế phanh gấp tránh người đàn ông đi xe máy qua đường như chỗ không người

Dù đoạn đường có đông phương tiện đang di chuyển, người đàn ông vẫn thản nhiên điều khiển xe máy băng qua đường mà không quan sát phía sau, buộc tài xế ô tô phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.

Ô tô đậu trên lề đường vẫn bị “vạ lây” từ một vụ va chạm giao thông

Tài xế xe SUV và xe buýt đi qua ngã tư nhưng đều không giảm tốc độ để quan sát, dẫn đến va chạm. Sau tình huống này, chiếc xe buýt lao lên lề đường, tông mạnh vào đuôi của chiếc Kia Carnival đang đậu.

Thanh niên đi xe máy liều lĩnh băng qua đường sắt dù thanh chắn đã hạ

Bất chấp việc đèn cảnh báo đã bật lên và thanh chắn đã hạ xuống, nam thanh niên điều khiển xe máy vẫn liều lĩnh lách sang để băng qua đường sắt.

Nữ sinh suýt bị ô tô hất văng vì bất ngờ quay xe trên làn một chiều

Dù đang di chuyển trên làn đường một chiều có dải phân cách cứng ở giữa, nữ sinh điều khiển xe máy điện vẫn bất ngờ quay xe mà không quan sát phía sau.

Va chạm giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn xã Kiến Xương, Hưng Yên, được camera giám sát ghi lại cho thấy 2 chiếc ô tô đâm vào nhau tại ngã tư, gây tranh cãi về phương tiện có lỗi.

Ô tô tông ngã cô gái đứng trên vỉa hè rồi bỏ chạy

Chiếc Hyundai i10 bất ngờ lao lên vỉa hè, tông ngã một cô gái đang đứng, sau đó tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Khê, Phú Thọ.

Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ sau đó đã triệu tập nữ tài xế Đ.T.T.N. (SN 1980, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) để làm rõ hành vi tông ngã cô gái đứng trên vỉa hè rồi lái xe bỏ đi.

Xe con vượt ẩu ở góc đường cong, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc Hyundai i10 vẫn cố tình lấn làn để vượt, suýt gây tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.

Tình huống giao thông xảy ra trên quốc lộ 4G, đoạn qua tỉnh Sơn La.