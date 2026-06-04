Bên cạnh hệ thống đổi pin và trạm sạc riêng, hai sản phẩm này có một số điểm người dùng cần cân nhắc về giá bán, hạ tầng hỗ trợ và khả năng vận hành.

Giá bán thuộc nhóm cao trên thị trường

Xe máy điện Honda UC3 (bên trái) và CUV e: được trưng bày tại đại lý (Ảnh: Hội An).

Theo công bố của Honda Việt Nam (HVN), mẫu CUV e: được bán với giá 65 triệu đồng khi mua kèm 2 pin và 2 bộ sạc. Khách hàng không mua pin sẽ trả 45 triệu đồng cho xe và 2 bộ sạc.

Trong khi đó, UC3 có giá bán lẻ đề xuất 81 triệu đồng. Hiện HVN áp dụng mức giá khoảng 58 triệu đồng cho mẫu xe này nhưng chưa công bố thời gian áp dụng cũng như số lượng xe được hưởng ưu đãi.

So với mặt bằng chung của thị trường xe máy điện Việt Nam, nơi nhiều sản phẩm có giá từ 20-40 triệu đồng, hai mẫu xe của Honda thuộc nhóm có giá bán cao.

Đối với CUV e:, người dùng còn phải cân nhắc giữa phương án mua pin hoặc thuê pin. Honda áp dụng mức phí 250.000 đồng/tháng đối với gói thuê pin để sạc tại nhà và 350.000 đồng/tháng với gói thuê pin kết hợp đổi pin tại trạm.

Hạ tầng đổi pin và sạc ở giai đoạn đầu

Tủ đổi pin cho xe máy điện của Honda được bố trí tại HEAD (Ảnh: Hội An).

Honda hiện đưa vào hoạt động 25 trạm đổi pin tại Hà Nội và dự kiến nâng lên 50 điểm trong thời gian tới. Về cơ bản, các tủ đổi pin này là tài sản của HVN và đặt tại các HEAD (đại lý Honda). Hiện tại, tủ đổi pin chỉ được áp dụng cho dòng sản phẩm CUV e:.

Khách hàng sử dụng CUV e: có thể đổi pin tại các trạm hoặc tháo pin để sạc bằng bộ sạc rời. Xe không hỗ trợ sạc trực tiếp trên thân xe.

Honda CUV e: sở hữu thiết kế tối giản (Ảnh: Hội An).

Trong khi đó, UC3 sử dụng pin cố định, có thể sạc tại nhà hoặc tại hệ thống trạm sạc của Honda.

Việc mạng lưới đổi pin và sạc mới tập trung tại một số đô thị lớn có thể là yếu tố người dùng cần cân nhắc nếu thường xuyên di chuyển xa hoặc sinh sống ngoài khu vực được hỗ trợ.

Trong khi một số hãng xe máy điện tích hợp tính năng của tủ đổi pin và súng sạc vào phần mềm của hãng thì HVN lại chọn hướng đi ngược lại. Việc không tích hợp vào phần mềm giúp cho người dùng không bị phụ thuộc vào các thiết bị thông minh, không thể sử dụng được do mất sóng hay hết pin điện thoại.

Ưu nhược điểm trên từng mẫu xe

CUV e: sử dụng mô-tơ điện công suất 4,2kW, mô-men xoắn 22Nm, tốc độ tối đa khoảng 80km/h và phạm vi hoạt động hơn 70km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, khóa thông minh Smartkey, màn hình TFT 7 inch và cổng sạc USB-C. Tuy nhiên, do hai bộ pin được đặt dưới yên nên xe gần như không còn không gian chứa đồ, khác với nhiều mẫu xe tay ga Honda đang bán tại Việt Nam.

Ngoài ra, quãng đường di chuyển hơn 70km sau mỗi lần sạc của CUV e: thấp hơn một số mẫu xe điện cùng tầm giá trên thị trường.

Trong khi đó, UC3 được trang bị động cơ điện công suất 6kW, pin LFP chống nước chuẩn IP67 và có thể di chuyển khoảng 120km sau mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất. Xe có hộc chứa đồ dung tích 26 lít, hỗ trợ ba chế độ lái, phanh tái sinh và màn hình TFT 5 inch.

Dòng xe máy điện UC3 tại trạm sạc của HVN (Ảnh: Hội An).

Là hãng xe máy lâu năm và có thị phần lớn nhất tại thị trường Việt Nam, nhưng HVN hiện vẫn chậm chân so với VinFast, Datbike hay Yadea trong mảng xe máy điện.

Là thương hiệu xe máy có thị phần lớn tại Việt Nam, Honda mới bước vào giai đoạn mở rộng danh mục xe điện. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, số lượng sản phẩm còn hạn chế trong khi giá bán vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của phân khúc.