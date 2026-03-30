Những điểm hay và dở của Forester 2026 sau hành trình Tây Bắc hơn 400km

Trong phân khúc C-SUV, Subaru Forester từng gặp rào cản lớn về mặt thiết kế, khi kiểu dáng của thế hệ cũ không “hợp gu” số đông khách Việt. Tuy nhiên, điểm yếu này đã được khắc phục ở lần nâng cấp vào cuối năm 2025, với một ngoại hình hầm hố, bắt mắt hơn nhờ những đường nét góc cạnh và hiện đại.

Do đó, dù sở hữu giá bán tăng mạnh lên tới 1,399 tỷ đồng ở phiên bản cao cấp nhất (2.5i-S EyeSight), do chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Subaru Forester 2026 vẫn được một số khách hàng chịu chơi lựa chọn. Vậy ngoài kiểu dáng mới, Forester 2026 còn có những điểm gì mới?

Trong hành trình Tây Bắc hơn 400km xuất phát từ Hà Nội, tôi đã có dịp trải nghiệm phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này. Với nhiều dạng địa hình từ cao tốc, tỉnh lộ cho tới đường đèo và một chút off-road, một số điểm hay và dở của Subaru Forester 2026 đã được thể hiện khá rõ.

Những yếu tố có thể xem là điểm trừ

Điểm đầu tiên khiến tôi cảm thấy nuối tiếc ở thế hệ mới của Subaru Forester 2026 chính là hệ thống treo. Ở lần nâng cấp này, bộ giảm xóc của mẫu C-SUV này được tinh chỉnh theo hướng mềm mại hơn hẳn đời cũ, với hành trình nhún dài.

Tôi hiểu mục đích chính của nhà sản xuất là đem tới khả năng off-road tốt hơn cho Forester mới. Thế nhưng, trong điều kiện vận hành thường nhật, với 90% nhu cầu di chuyển trên đường nhựa, xe có cảm giác chao và nghiêng khá nhiều ở những góc cua, có thể gây nôn nao với những người có vấn đề về tiền đình.

Dù được tinh chỉnh theo hướng êm ái, song hệ thống treo của Subaru Forester 2026 vẫn có khả năng xử lý dao động khá gọn gàng, không tạo cảm giác bồng bềnh khi đi qua các gờ giảm tốc hay ổ gà, ổ voi (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù Subaru Forester 2026 sở hữu hệ thống treo mềm, nhưng trải nghiệm ở các hàng ghế lại không mấy dễ chịu. Tất cả các hàng ghế được bọc da nhưng phần đệm lại khá cứng, kết hợp thiết kế không quá ôm vào lưng người ngồi, gây mỏi sau mỗi quãng đường khoảng 100km.

Khi ngồi ở hàng ghế thứ 2 với độ ngả khá sâu, tôi thấy cơ thể khó thư giãn hoàn toàn, do phần đệm vẫn cứng. Bù lại, hàng ghế này có đầy đủ 3 tựa đầu và có khoảng chân rộng rãi, kể cả khi ngồi ở vị trí chính giữa.

Điểm nuối tiếc tiếp theo, với tôi, chính là thiết kế nội thất. Dù hình thức bên ngoài được làm mới hoàn toàn, song khoang cabin của Subaru Forester 2026 không có quá nhiều thay đổi so với đời cũ.

Phần táp-lô của xe được làm lại bắt mắt hơn nhưng thiết kế của vô-lăng vẫn giữ nguyên, cụm đồng hồ phía sau vẫn là dạng analog kết hợp với màn hình LCD nhỏ. Trong khi đó, nhiều mẫu xe cùng phân khúc đã có màn hình điện tử toàn phần.

Xe được trang bị màn hình giải trí 11,6 inch đặt dọc, cắt bỏ núm xoay điều chỉnh điều hòa ở đời cũ và chuyển sang phím bấm tăng/giảm. Sự thay đổi này giúp nội thất của xe tối giản và gọn gàng hơn, nhưng việc nhiều tính năng phải điều chỉnh qua màn hình trung tâm có thể khiến người dùng mất tập trung khi lái xe.

Đáng nói rằng, dù sở hữu màn hình giải trí khá lớn, song trải nghiệm sử dụng màn hình này không mượt mà như kỳ vọng mà vẫn có độ trễ nhất định.

Những điểm cộng đáng khen

Dù có một số điểm nuối tiếc như trên, Subaru Forester 2026 với tôi vẫn là một mẫu xe đem lại trải nghiệm thú vị. Đầu tiên, xe có khả năng cách âm môi trường và khung gầm rất tốt, nhỉnh hơn hẳn những mẫu xe cùng phân khúc.

Ngoài ra, xe còn được bổ sung thêm một số tính năng ở lần nâng cấp này. Ví dụ như nhớ ghế lái (2 vị trí), sạc không dây, cửa sổ trời trên bản cao cấp nhất.

Một trong những thay đổi lớn của Forester thế hệ mới là khối động cơ Boxer mới, dung tích 2.5L, hút khí tự nhiên, thay thế cỗ máy Boxer 2.0L ở đời cũ. Với động cơ mới, Forester 2026 có công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 247Nm.

Trải nghiệm thực tế với động cơ mới của Forester 2026 đem lại cảm giác thoáng ga. Xe có khả năng bứt tốc tốt hơn, nhưng hộp số vô cấp CVT phần nào hạn chế khoái cảm vận hành, nếu bạn là một người mê tốc độ.

Bù lại, xe được trang bị lẫy chuyển số trên vô-lăng. Khi chạy tốc độ cao trên những cung đường đèo, người dùng có thể chủ động chuyển số tay và sử dụng lẫy chuyển số để dồn tua máy theo ý muốn, qua đó giúp những pha hãm động cơ vào cua và thoát cua trở nên có lực hơn.

Cỗ máy Boxer 2.5L mạnh hơn 26 mã lực so với động cơ 2.0L của Subaru Forester ở thế hệ cũ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tiếp đến, khung gầm của Subaru Forester 2026 vẫn là một điểm khó có thể chê. Như đã đề cập ở trên, hệ thống treo êm ái khiến xe nghiêng khá nhiều khi vào cua, nhưng nhờ khung gầm vững chắc, xe nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và ổn định, hạn chế dao động lắc ngang.

Đồng thời, khi lái Subaru Forester 2026 ra khỏi đường nhựa và chuyển sang những cung đường mang tính thử thách, như sỏi đá, hệ thống treo êm ái của mẫu C-SUV này đem tới những trải nghiệm off-road khá nhàn nhã và tự tin.

Để sử dụng X-Mode, người dùng cần thao tác trên màn hình trung tâm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru Forester 2026 còn có hệ thống hỗ trợ vượt địa hình có tên gọi X-Mode, gồm các chế độ như: Snow/Dirt (Tuyết, Bùn đất), Normal (Bình thường) và Deep Snow/Mud (Tuyết sâu/Bùn lầy).

Trong quá trình trải nghiệm, chúng tôi thử sử dụng tính năng Dirt khi xuống dốc 15 độ với nhiều đá dăm, nhả hoàn toàn chân ga và phó mặc hoàn toàn cho hệ thống tự tính toán. Và X-Mode của Forester 2026 không khiến tôi phải thất vọng.

Khi leo ngược lại lên con dốc này, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD đem tới khả năng bám đường tốt ngoài mong đợi. Xe dễ dàng vượt qua thử thách và không hề tốn sức.

Cuối cùng, gói công nghệ an toàn EyeSight cũng được nâng cấp ở Forester mới, gồm các tính năng: đèn pha thích ứng và chiếu theo hướng đánh lái, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đánh lái chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Những tính năng này đem tới trải nghiệm lái nhàn nhã với Subaru Forester 2026 trên đường cao tốc. Xe nhận diện phương tiện xung quanh tốt, không làm giật mình người lái khi “nắn” vô-lăng để giữ làn.

Subaru Forester 2026 dành cho ai?

Với mức giá lên tới 1,4 tỷ đồng, Subaru Forester 2026 khó có thể trở thành sự lựa chọn của số đông, bởi với tầm tiền này, người dùng có nhiều lựa chọn khác, thậm chí mua được cả SUV hạng D 7 chỗ như Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng) hay Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ đồng).

Vậy mẫu xe này sẽ phù hợp với những ai? Đó là những khách hàng có tiềm lực tài chính tốt, tìm kiếm một mẫu xe có khả năng chinh phục địa hình tốt, nhằm phục vụ những chuyến dã ngoại, phiêu lưu vào cuối tuần.